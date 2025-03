映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』の劇中で使用される全楽曲が収録された音楽集『MIC AS ONE』が、6月11日に発売されることが発表となった。本音楽集は、映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』で使用される豪華アーティスト陣が手掛けた新曲16曲、各ディビジョンが優勝した際の歌唱楽曲7曲に加え、オープニング曲の「ヒプノシスマイク -Division Battle Anthem- +」、さらには昨年12月にMVが公開され、YouTube急上昇にもランクインした「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- FINAL」も収録。全25曲を完全網羅した大ボリュームの2枚組CDとなる。

『MIC AS ONE』



発売日:2025年6月11日(水)品番:KICA-3313〜4(CD2枚組)価格:¥5,500(税抜¥5,000)※初回生産分のみ特殊パッケージ仕様収録曲:【DISC1】1 ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- FINAL / Division All Stars作詞/作曲/編曲:invisible manners(平山 大介・福山 整)2 ヒプノシスマイク -Division Battle Anthem- + / Division All Stars作詞/作曲/編曲:invisible manners(平山 大介・福山 整)3 Last Man Standing / Buster Bros!!!・Bad Ass Temple作詞:Amon Hayashi 作曲:Amon Hayashi・NAOtheLAIZA・A.M.P. Killer 編曲NAOtheLAIZA4 Out of Harmony / MAD TRIGGER CREW・どついたれ本舗作詞/作曲/編曲:ALI-KICK5 Stick To My Mic / Fling Posse・麻天狼作詞:弥之助(from AFRO PARKER) 作曲/編曲:☆Taku Takahashi(m-flo)6 Three Kings / Buster Bros!!!作詞/作曲:K DUB SHINE・Zeebra・DJ OASIS 編曲:DJ OASIS7 Choice Is Yours / MAD TRIGGER CREW作詞:KOJIMA・KAI_SHiNE・HAN-KUN 作曲:山嵐・HAN-KUN 編曲:山嵐8 バラの束 / Fling Posse作詞/作曲:MCU・LITTLE・KREVA 編曲:KREVA9 BLESS YOU/麻天狼作詞:SALU 作曲:SALU・JIGG 編曲:JIGG10 笑門来福 / どついたれ本舗作詞:R-指定 作曲/編曲:DJ松永11 シンジルチカラ / Bad Ass Temple作詞/作曲/編曲:HOME MADE 家族(KURO・MICRO・DJ U-ICHI)12 MIC AS ONE / Division All Stars作詞/作曲/編曲:invisible manners(平山 大介・福山 整)【DISC2】1 Claim Victory(Buster Bros!!! Ver.)/ Buster Bros!!!・言の葉党作詞/作曲/編曲:invisible manners(平山 大介・福山 整)2 Claim Victory(MAD TRIGGER CREW Ver.)/ MAD TRIGGER CREW・言の葉党作詞/作曲/編曲:invisible manners(平山 大介・福山 整)3 Claim Victory(Fling Posse Ver.)/ Fling Posse・言の葉党作詞/作曲/編曲:invisible manners(平山 大介・福山 整)4 Claim Victory(麻天狼 Ver.)/麻天狼・言の葉党作詞/作曲/編曲:invisible manners(平山 大介・福山 整)5 Claim Victory(どついたれ本舗 Ver.)/どついたれ本舗・言の葉党作詞/作曲/編曲:invisible manners(平山 大介・福山 整)6 Claim Victory(Bad Ass Temple Ver.)/ Bad Ass Temple・言の葉党作詞/作曲/編曲:invisible manners(平山 大介・福山 整)7 IKEBUKURO WEST GAME PARK(Remastered) / Buster Bros!!!作詞:好良瓶太郎 作曲/編曲:月蝕會議8 Yokohama Walker(Remastered) / MAD TRIGGER CREW作詞:peko 作曲/編曲:ist9 Shibuya Marble Texture -PCCS-(Remastered) / Fling Posse作詞:弥之助(from AFRO PARKER) 作曲:Avec Avec・弥之助(from AFRO PARKER)編曲:Avec Avec10 Shinjuku Style 〜笑わすな〜(Remastered) / 麻天狼作詞:Mr.Q、山☮マン(ラッパ我リヤ) 作曲:安藤健作(noTOKYO)・hatch(Mellow Monk Connection)編曲:ラッパ我リヤ11あゝオオサカdreamin'night(Remastered) / どついたれ本舗作詞:R-指定 作曲/編曲:DJ松永12 Bad Ass Temple Funky Sounds(Remastered) / Bad Ass Temple作詞:Crystal Boy・ヤス一番?・ホクロマン半ライス!!!・ノリダファンキーシビレサス作曲/編曲:DJ MITSU13 Femme Fatale(Remastered) / 言の葉党作詞:Reol 作曲:Reol・Giga 編曲:Giga■店舗別購入特典タワーレコード:レプリカチケット[200mm×70mm]アニメイト:ミニフォトカード(7枚セット)[54mm×86mm]HMV:L判ブロマイド3枚セットAmazon.co.jp:A4ビジュアルシート楽天ブックス:トレーディングカード(7枚セット)[91×55]7net:えらべる缶バッジ6個セット(3種)[ 32](Buster Bros!!!/Bad Ass Temple ver.)(MAD TRIGGER CREW/どついたれ本舗 ver.)(Fling Posse/麻天狼 ver.)ELR store:A4クリアファイルメーカー特典:ステッカーシート※メーカー特典配布店舗は後日発表いたします。※絵柄は後日公開いたします。予約はこちら: https://hpmi.lnk.to/MAO【HYPSTER限定盤】販売サイトURL: https://store.plusmember.jp/hypster/products/detail.php?product_id=87269[価格]¥8,800(税抜¥8,000)[CD+グッズ] ロングアクリルパネル ※絵柄は後日公開いたします。[CD収録内容]通常盤と同内容【ELRstore限定盤】販売サイトURL:https://kingeshop.jp/shop/g/gECB-1775/[価格]¥7,700(税抜¥7,000)[CD+グッズ] ポストカード10種セットBOX ※絵柄は後日公開いたします。[品番]ECB-1775[CD収録内容]通常盤と同内容