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±Ç²è¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle-¡Ù¤Î·àÃæ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÁ´³Ú¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿²»³Ú½¸¡ØMIC AS ONE¡Ù¤¬¡¢6·î11Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
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¡ØMIC AS ONE¡Ù
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²Á³Ê¡§¡ï5,500(ÀÇÈ´¡ï5,000)
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¡ÚDISC1¡Û
1 ¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle- FINAL / Division All Stars
ºî»ì/ºî¶Ê/ÊÔ¶Ê¡§invisible manners¡ÊÊ¿»³ Âç²ð¡¦Ê¡»³ À°¡Ë
2 ¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Battle Anthem- + / Division All Stars
ºî»ì/ºî¶Ê/ÊÔ¶Ê¡§invisible manners¡ÊÊ¿»³ Âç²ð¡¦Ê¡»³ À°¡Ë
3 Last Man Standing / Buster Bros!!!¡¦Bad Ass Temple
ºî»ì¡§Amon Hayashi¡¡ºî¶Ê¡§Amon Hayashi¡¦NAOtheLAIZA¡¦A.M.P. Killer¡¡ÊÔ¶ÊNAOtheLAIZA
4 Out of Harmony / MAD TRIGGER CREW¡¦¤É¤Ä¤¤¤¿¤ìËÜÊÞ
ºî»ì/ºî¶Ê/ÊÔ¶Ê¡§ALI-KICK
5 Stick To My Mic / Fling Posse¡¦ËãÅ·Ïµ
ºî»ì¡§ÌïÇ·½õ(from AFRO PARKER)¡¡ºî¶Ê/ÊÔ¶Ê¡§¡ùTaku Takahashi(m-flo)
6 Three Kings / Buster Bros!!!
ºî»ì/ºî¶Ê¡§K DUB SHINE¡¦Zeebra¡¦DJ OASIS¡¡ÊÔ¶Ê¡§DJ OASIS
7 Choice Is Yours / MAD TRIGGER CREW
ºî»ì¡§KOJIMA¡¦KAI_SHiNE¡¦HAN-KUN¡¡ºî¶Ê¡§»³Íò¡¦HAN-KUN¡¡ÊÔ¶Ê¡§»³Íò
8 ¥Ð¥é¤ÎÂ« / Fling Posse
ºî»ì/ºî¶Ê¡§MCU¡¦LITTLE¡¦KREVA¡¡ÊÔ¶Ê¡§KREVA
9 BLESS YOU/ËãÅ·Ïµ
ºî»ì¡§SALU¡¡ºî¶Ê¡§SALU¡¦JIGG¡¡ÊÔ¶Ê¡§JIGG
10 ¾ÐÌçÍèÊ¡ / ¤É¤Ä¤¤¤¿¤ìËÜÊÞ
ºî»ì¡§R-»ØÄê¡¡ºî¶Ê/ÊÔ¶Ê¡§DJ¾¾±Ê
11 ¥·¥ó¥¸¥ë¥Á¥«¥é / Bad Ass Temple
ºî»ì/ºî¶Ê/ÊÔ¶Ê¡§HOME MADE ²ÈÂ²¡ÊKURO¡¦MICRO¡¦DJ U-ICHI¡Ë
12 MIC AS ONE / Division All Stars
ºî»ì/ºî¶Ê/ÊÔ¶Ê¡§invisible manners¡ÊÊ¿»³ Âç²ð¡¦Ê¡»³ À°¡Ë
¡ÚDISC2¡Û
1 Claim Victory¡ÊBuster Bros!!! Ver.¡Ë/ Buster Bros!!!¡¦¸À¤ÎÍÕÅÞ
ºî»ì/ºî¶Ê/ÊÔ¶Ê¡§invisible manners¡ÊÊ¿»³ Âç²ð¡¦Ê¡»³ À°¡Ë
2 Claim Victory¡ÊMAD TRIGGER CREW Ver.¡Ë/ MAD TRIGGER CREW¡¦¸À¤ÎÍÕÅÞ
ºî»ì/ºî¶Ê/ÊÔ¶Ê¡§invisible manners¡ÊÊ¿»³ Âç²ð¡¦Ê¡»³ À°¡Ë
3 Claim Victory¡ÊFling Posse Ver.¡Ë/ Fling Posse¡¦¸À¤ÎÍÕÅÞ
ºî»ì/ºî¶Ê/ÊÔ¶Ê¡§invisible manners¡ÊÊ¿»³ Âç²ð¡¦Ê¡»³ À°¡Ë
4 Claim Victory¡ÊËãÅ·Ïµ Ver.¡Ë/ËãÅ·Ïµ¡¦¸À¤ÎÍÕÅÞ
ºî»ì/ºî¶Ê/ÊÔ¶Ê¡§invisible manners¡ÊÊ¿»³ Âç²ð¡¦Ê¡»³ À°¡Ë
5 Claim Victory¡Ê¤É¤Ä¤¤¤¿¤ìËÜÊÞ Ver.¡Ë/¤É¤Ä¤¤¤¿¤ìËÜÊÞ¡¦¸À¤ÎÍÕÅÞ
ºî»ì/ºî¶Ê/ÊÔ¶Ê¡§invisible manners¡ÊÊ¿»³ Âç²ð¡¦Ê¡»³ À°¡Ë
6 Claim Victory¡ÊBad Ass Temple Ver.¡Ë/ Bad Ass Temple¡¦¸À¤ÎÍÕÅÞ
ºî»ì/ºî¶Ê/ÊÔ¶Ê¡§invisible manners¡ÊÊ¿»³ Âç²ð¡¦Ê¡»³ À°¡Ë
7 IKEBUKURO WEST GAME PARK¡ÊRemastered¡Ë / Buster Bros!!!
ºî»ì¡§¹¥ÎÉÉÓÂÀÏº¡¡ºî¶Ê/ÊÔ¶Ê¡§·î¿ªÐòµÄ
8 Yokohama Walker¡ÊRemastered¡Ë / MAD TRIGGER CREW
ºî»ì¡§peko¡¡ºî¶Ê/ÊÔ¶Ê¡§ist
9 Shibuya Marble Texture -PCCS-¡ÊRemastered¡Ë / Fling Posse
ºî»ì¡§ÌïÇ·½õ(from AFRO PARKER)¡¡ºî¶Ê¡§Avec Avec¡¦ÌïÇ·½õ¡Êfrom AFRO PARKER¡Ë¡¡
ÊÔ¶Ê¡§Avec Avec
10 Shinjuku Style ¡Á¾Ð¤ï¤¹¤Ê¡Á¡ÊRemastered¡Ë / ËãÅ·Ïµ
ºî»ì¡§Mr.Q¡¢»³☮¥Þ¥ó(¥é¥Ã¥Ñ²æ¥ê¥ä)¡¡ºî¶Ê¡§°ÂÆ£·òºî(noTOKYO)¡¦hatch(Mellow Monk Connection)
ÊÔ¶Ê¡§¥é¥Ã¥Ñ²æ¥ê¥ä
11¤¢¡µ¥ª¥ª¥µ¥«dreamin'night¡ÊRemastered¡Ë / ¤É¤Ä¤¤¤¿¤ìËÜÊÞ
ºî»ì¡§R-»ØÄê¡¡ºî¶Ê/ÊÔ¶Ê¡§DJ¾¾±Ê
12 Bad Ass Temple Funky Sounds¡ÊRemastered¡Ë / Bad Ass Temple
ºî»ì¡§Crystal Boy¡¦¥ä¥¹°ìÈÖ¡©¡¦¥Û¥¯¥í¥Þ¥óÈ¾¥é¥¤¥¹!!!¡¦¥Î¥ê¥À¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¥·¥Ó¥ì¥µ¥¹¡¡
ºî¶Ê¡¿ÊÔ¶Ê¡§DJ MITSU
13 Femme Fatale¡ÊRemastered¡Ë / ¸À¤ÎÍÕÅÞ
ºî»ì¡§Reol¡¡ºî¶Ê¡§Reol¡¦Giga¡¡ÊÔ¶Ê¡§Giga
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(Buster Bros!!!/Bad Ass Temple ver.)
(MAD TRIGGER CREW/¤É¤Ä¤¤¤¿¤ìËÜÊÞ ver.)
(Fling Posse/ËãÅ·Ïµ ver.)
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[ÉÊÈÖ]ECB-1775
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