¡ÚÃæ»³6R¡Û2ÈÖ¿Íµ¤¥¢¥Þ¥¥Ò¤¬²¡¤·ÀÚ¤ê2¾¡ÌÜ¡¡²£»³Éð¡ÖÀè¡¹¤¬³Ú¤·¤ß¡×
¡¡23Æü¤ÎÃæ»³6R¡¦3ºÐ1¾¡¥¯¥é¥¹¡Ê¼Ç2000¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ï2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¢¥Þ¥¥Ò¡Ê²´¡á¹ñ»Þ¡Ë¤¬²¡¤·ÀÚ¤ê¡£½øÈ×¤Ï¸åÊý¤«¤é¿Ê¤ó¤À¤¬¡¢¸þÀµÌÌ¤Ç°ìµ¤¤Ë2ÈÖ¼ê¤Þ¤ÇÉâ¾å¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤·¤Ö¤È¤¯µÓ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡²£»³Éð¤Ï¡ÖÀ¨¤¯¤¤¤¤ÇÏ¤Ç±ü¤¬¤¢¤ëÇÏ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£ÇÏ¾ì¤¬°¤¤¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¤¤¤Ä¤â¤è¤ê·è¤Þ¤é¤Ê¤¯¤ÆÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿·Á¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸þÀµÌÌ¤Ç¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç·þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÇÏ¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£Àè¡¹¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È²ó¸Ü¡£ÍèÇ¯2·îÄêÇ¯°úÂà¤Î¹ñ»Þ»Õ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïº£Ç¯¤¬¥À¡¼¥Ó¡¼½éÀ©ÇÆ¤Î¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º2¤Ä¾¡¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤Í¡£Ãæ»³¤è¤ê¤âÅìµþ¸þ¤¤ÈÉð»Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÀÄÍÕ¾Þ¡Ê4·î26Æü¡¢Åìµþ¡Ë¤Ø¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£Èá´êÃ£À®¤ØÌ´¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¡£