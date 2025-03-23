¡ÚÂ®Êó¡ÛÅìµþÅÔ¿´¤Ç25¡î¤ËÅþÃ£¡¡º£Ç¯½é¤Î²ÆÆü¡¡µîÇ¯¤è¤ê8ÆüÁá¤¯¡¡µ¤¾ÝÄ£

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡ÅìµþÅÔ¿´¤Îµ¤²¹¤¬25¡î¤ËÅþÃ£¤·¡¢º£Ç¯½é¤á¤Æ¤Î¡Ö²ÆÆü¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡23Æü¤Ï¾å¶õ¤ÎÃÈµ¤¤äÆüº¹¤·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Á´¹ñÅª¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡¤³¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ï·îËö¤Ë¤«¤±¤ÆÂ³¤¯Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£

¡¡¥µ¥¯¥é¤â³ÆÃÏ¤Ç³«²Ö¤«¤éËþ³«¤Ø¤È°ìµ¤¤Ëºé¤­¿Ê¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£