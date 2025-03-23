¾¾ºäÅíÍû¡¢¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×ºÇ½ªÏÃ¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¡¼¥ó¡È¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤Î±éµ»¡É¿¶¤êÊÖ¤ë
ÇÐÍ¥¤Î¾¾ºäÅíÍû¡Ê36ºÐ¡Ë¤¬¡¢3·î22Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ÖÆüÍË·à¾ì¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡ØÎÙÆÁ³Ø±¡¡ªÊü²Ý¸å¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡ÙPodcast¡×¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×ºÇ½ªÏÃ¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤Ê¤ë¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö1ÏÃ¤«¤é¤Î¥»¥ê¥Õ¤Î¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤Î»ëÀþ¤Î¼Çµï¤È¤«¤Í¡¢¤¹¤´¤¤µÕ»»¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
3·î23Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ëÆüÍË·à¾ì¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¾¾ºäÅíÍû¤È¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢ºÇ½ªÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¤Ë¡£
¹âÀÐ¤Î±é¤¸¤ëÌò¤¬ºÇ½ªÏÃ¤ÇÂç¤¤¯°·¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¾ºä¤Ï¡Ö1ÏÃ¤«¤é¤Î¡¢¤¢¤Î¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¤í¤¦¡¢¥»¥ê¥Õ¤Î¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤Î»ëÀþ¤Î¼Çµï¤È¤«¤Í¡¢¤¹¤´¤¤µÕ»»¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡×¤È¹âÀÐ¤Î±éµ»¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¹âÀÐ¤Ï¶µ¼¼¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¡ÖÄ¶³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ªÄ¶³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¾¾ºä¤Ï¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¤¨¡×¤Èð÷¤¤¤¿¡£
3·î23Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ëÆüÍË·à¾ì¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¾¾ºäÅíÍû¤È¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢ºÇ½ªÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¤Ë¡£
¹âÀÐ¤Î±é¤¸¤ëÌò¤¬ºÇ½ªÏÃ¤ÇÂç¤¤¯°·¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¾ºä¤Ï¡Ö1ÏÃ¤«¤é¤Î¡¢¤¢¤Î¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¤í¤¦¡¢¥»¥ê¥Õ¤Î¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤Î»ëÀþ¤Î¼Çµï¤È¤«¤Í¡¢¤¹¤´¤¤µÕ»»¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡×¤È¹âÀÐ¤Î±éµ»¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¹âÀÐ¤Ï¶µ¼¼¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¡ÖÄ¶³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ªÄ¶³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¾¾ºä¤Ï¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¤¨¡×¤Èð÷¤¤¤¿¡£