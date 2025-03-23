ÆüËÜ¹Ò¶õÀÐÀî¡¦Ä¹°æ¡Ö²ù¤·¤¤¤Î°ì¸À¡×¼«¿®¤¢¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÇÅ¬»þÂÇµö¤¹
¡¡¡Ê23Æü¡¢Âè97²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ1²óÀï¡¡Åì³¤Âç»¥ËÚ7¡½6ÆüËÜ¹Ò¶õÀÐÀî¡Ë
Åì³¤Âç»¥ËÚ¡½ÆüËÜ¹Ò¶õÀÐÀî¡¡¶å²óÉ½Åì³¤Âç»¥ËÚ2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡¢ÂÀÅÄ¾¡ÇÏ¤ÏÆ±ÅÀ¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¡á°ËÆ£¿ÊÇ·²ð»£±Æ
¡¡ÆüËÜ¹Ò¶õÀÐÀî¤Î2ÈÖ¼êÄ¹°æ¹§À¿¤¬¶å²ó¤ËµÕÅ¾¤òµö¤·¡¢¡Ö²ù¤·¤¤¤Î°ì¸À¡×¤ÈÅ·¤ò¶Ä¤¤¤À¡£
¡¡¸Þ²óÅÓÃæ¤«¤é¹¥µß±ç¤â1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¶å²ó¡¢¾¡¤ÁµÞ¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢¼«¿®¤Î¤¢¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬´Å¤¯Æþ¤Ã¤Æ2Ï¢Â³Å¬»þÂÇ¤òµö¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤·¤¿ºò½©¤ÎËÌ¿®±ÛÂç²ñ·è¾¡¤Ç¤â¡¢¶å²ó¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ò½Ð¤·¤Æ¹ßÈÄ¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤âµÕÅ¾Éé¤±¤·¤¿¡£¡ÖÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¡£¤â¤Ã¤ÈÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¡×