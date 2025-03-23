Ä¹Åè°ìÌÐ¡¡Âç³Ø»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÈäÏª¡ÖÉÝ¤¤¤ª·»¤µ¤ó¤Î¡Ä¡×¡¡¤«¤Þ¤¤¤¿¤ÁßÀ²È¹²¤Æ¤ë¡Ö¤½¤ìÂç¾æÉ×¡©¡×
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¡Ê59¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö°ìÌÐ¡ß¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¡¥²¥ó¥Ð¡×¡ÊÆüÍËÁ°10¡¦25¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Âç³Ø»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Î©¶µÂç³Ø¤ÎÃÓÂÞ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤À¤Ã¤¿°ìÌÐ¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤ª·»¤µ¤ó¤Î»öÌ³½ê¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¡È°ìÌÐ¤¯¤ó¡¢¤ªÃã¤Ç¤â¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤è¡É¤Ã¤Æ¡£¤ªÃã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËMC¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ÎßÀ²ÈÎ´°ì¤Ï¹²¤Æ¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¡©¤½¤ìÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖÀÎ¤ÎÏÃ¤Ç¤â·ë¹½¥À¥á¤èº£¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£
¡¡°ìÌÐ¤Ï¡ÖÀÎ¤ÎÏÃ¤À¤«¤é¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤È¤ÏÃÎ¤é¤º¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£