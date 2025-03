◆Kep1er、コンサートで披露した楽曲について語る

【モデルプレス=2025/03/23】グローバルガールズグループ・Kep1er(ケプラー)が3月22日放送のABCテレビ系番組「K-POPドック!」(毎週土曜日0時〜)に出演。女優の真野恵里菜とともに振り付けを踊る場面があった。2025年3月5日と6日に、パシフィコ横浜 国立大ホール で開催された、「2025 Kep1er FAN-CON TOUR [BEYOND THE STAR] in Yokohama」。同ライブでは、韓国語の楽曲「TIPI-TAP」を日本語で披露した。

◆真野恵里菜、ヒュニンバヒエから振り付け伝授

Kep1erのファンと公言している真野は、「まさか、お仕事で会えるなんて」と嬉しさを爆発させ、今回のコンサートで同曲を「日本語で初披露だったから私も見ててテンション上がりました」と嬉しそうに語った。ヒカル(HIKARU)は「日本語って気付いた瞬間のKep1ian(Kep1erのファンダム名)の声が『日本語?』って、『わぁ〜』ってなって嬉しかった」と回顧。さらにシャオティン(XIAOTING)も「スタートの時はイントロの部分が韓国語と同じなのでその時Kep1ianは日本語ver.と知らなかったと思うけど、ヒカルの1サビのパートで『あ!日本語だ!』となって『わー』という声が聞こえました」とその時の状況を説明すると「Kep1ianのリアクションがみんな(Kep1er)に伝わってるのは嬉しい」と真野は喜びの表情を見せた。すると真野から「サビの手の振りが可愛いのに難しくて。なかなか覚えられなくて」という言葉が。チェヒョン(CHAEHYUN)も「難しいよね」と同意すると、真野に振り付けを教えることに。ヒカルが同時通訳しながらヒュニンバヒエ(HUENING BAHIYYIH)が手の動きを伝えることになり、真野は真剣な表情で練習。その後「覚えられたかな」と不安な表情を見せながらも音楽に合わせて披露してみせた。「もっと練習して家で踊ります」とまだまだ出来栄えには満足していない様子の真野だったが、メンバーからは「上手!」「さすがです!」と声が上がり、肩を前後に動かす振りでは「可愛い!」と絶賛を受けていた。(modelpress編集部)情報:ABCテレビ【Not Sponsored 記事】