¡Ú¥»¥ó¥Ð¥Ä¡ÛÁ´½Ð¾ì¹»¤¬½éÀï¤ò½ª¤¨¤Æ¶âÂ°¥Ð¥Ã¥ÈÆ³Æþ¸å¤Ç¤Ï½Õ²ÆÄÌ¤¸¤Æ½é¤Î¥µ¥¯±Û¤¨¥¼¥í¡¡¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ËÜÎÝÂÇ£±ËÜ
¢¡Âè£¹£·²ó¥»¥ó¥Ð¥Ä¹â¹»ÌîµåÂç²ñÂè£¶Æü¡Ê£²£³Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡Á´½Ð¾ì¹»¤¬½éÀï¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢£±£¹£·£´Ç¯¤Î¶âÂ°¥Ð¥Ã¥ÈÆ³Æþ¸å¡¢½Õ²ÆÄÌ¤¸¤Æ½é¤á¤Æ¥µ¥¯±Û¤¨ËÜÎÝÂÇ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤ÎÀÆÆ£Âç¾³°Ìî¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¡¢Âç³ÀÆüÂçÀï¤Î£¸²ó¤ËÊü¤Ã¤¿¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ËÜÎÝÂÇ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤Ï¡¢ÂÇµå¤Ë¤è¤ëÅê¼ê¤Î¼õ½ý»ö¸ÎËÉ»ß¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¡¢ºò½Õ¤«¤éÄãÈ¿È¯¤Î¿·´ð½à¥Ð¥Ã¥È¤òÆ³Æþ¡£¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ïºò½Õ¤¬£³ËÜ¡Ê¤¦¤Á¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ËÜÎÝÂÇ£±¡Ë¡¢ºò²Æ¤¬£·ËÜ¤È·ã¸º¤·¤¿¡£