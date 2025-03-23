[3.23 J3第6節](愛鷹)

※14:00開始

主審:鶴岡将樹

<出場メンバー>

[アスルクラロ沼津]

先発

GK 1 渡辺健太

DF 2 宮脇茂夫

DF 5 篠崎輝和

DF 16 三原秀真

DF 28 井上航希

MF 14 徳永晃太郎

MF 18 菅井拓也

MF 24 柳町魁耀

FW 8 鈴木拳士郎

FW 17 藤井建悟

FW 19 齋藤学

控え

GK 21 前田宙杜

DF 4 グスタボ・リッシ

DF 22 一丸大地

MF 7 沼田航征

MF 10 佐藤尚輝

MF 35 向井ひな太

MF 37 中野遥翔

FW 9 鈴木輪太朗イブラヒーム

FW 20 川又堅碁

監督

中山雅史

[テゲバジャーロ宮崎]

先発

GK 32 イ・チュンウォン

DF 24 松本雄真

DF 33 黒木謙吾

DF 35 江川慶城

DF 39 下川陽太

MF 8 力安祥伍

MF 10 井上怜

MF 20 阿野真拓

MF 47 奥村晃司

MF 50 安田虎士朗

FW 18 吉澤柊

控え

GK 55 青木心

DF 25 横窪皇太

DF 45 田中誠太郎

MF 6 大熊健太

MF 13 中野桂太

MF 34 河合駿樹

MF 41 坂井駿也

FW 40 安藤陸登

FW 42 松本ケンチザンガ

監督

大熊裕司