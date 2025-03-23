沼津vs宮崎 スタメン発表
[3.23 J3第6節](愛鷹)
※14:00開始
主審:鶴岡将樹
<出場メンバー>
[アスルクラロ沼津]
先発
GK 1 渡辺健太
DF 2 宮脇茂夫
DF 5 篠崎輝和
DF 16 三原秀真
DF 28 井上航希
MF 14 徳永晃太郎
MF 18 菅井拓也
MF 24 柳町魁耀
FW 8 鈴木拳士郎
FW 17 藤井建悟
FW 19 齋藤学
控え
GK 21 前田宙杜
DF 4 グスタボ・リッシ
DF 22 一丸大地
MF 7 沼田航征
MF 10 佐藤尚輝
MF 35 向井ひな太
MF 37 中野遥翔
FW 9 鈴木輪太朗イブラヒーム
FW 20 川又堅碁
監督
中山雅史
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 32 イ・チュンウォン
DF 24 松本雄真
DF 33 黒木謙吾
DF 35 江川慶城
DF 39 下川陽太
MF 8 力安祥伍
MF 10 井上怜
MF 20 阿野真拓
MF 47 奥村晃司
MF 50 安田虎士朗
FW 18 吉澤柊
控え
GK 55 青木心
DF 25 横窪皇太
DF 45 田中誠太郎
MF 6 大熊健太
MF 13 中野桂太
MF 34 河合駿樹
MF 41 坂井駿也
FW 40 安藤陸登
FW 42 松本ケンチザンガ
監督
大熊裕司
※14:00開始
主審:鶴岡将樹
<出場メンバー>
[アスルクラロ沼津]
先発
GK 1 渡辺健太
DF 2 宮脇茂夫
DF 5 篠崎輝和
DF 16 三原秀真
DF 28 井上航希
MF 14 徳永晃太郎
MF 18 菅井拓也
MF 24 柳町魁耀
FW 8 鈴木拳士郎
FW 17 藤井建悟
FW 19 齋藤学
控え
GK 21 前田宙杜
DF 4 グスタボ・リッシ
DF 22 一丸大地
MF 7 沼田航征
MF 10 佐藤尚輝
MF 37 中野遥翔
FW 9 鈴木輪太朗イブラヒーム
FW 20 川又堅碁
監督
中山雅史
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 32 イ・チュンウォン
DF 24 松本雄真
DF 33 黒木謙吾
DF 35 江川慶城
DF 39 下川陽太
MF 8 力安祥伍
MF 10 井上怜
MF 20 阿野真拓
MF 47 奥村晃司
MF 50 安田虎士朗
FW 18 吉澤柊
控え
GK 55 青木心
DF 25 横窪皇太
DF 45 田中誠太郎
MF 6 大熊健太
MF 13 中野桂太
MF 34 河合駿樹
MF 41 坂井駿也
FW 40 安藤陸登
FW 42 松本ケンチザンガ
監督
大熊裕司