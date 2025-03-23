Æü¸þºä46¤Îº´¡¹ÌÚµ×Èþ¡¢¡ÖRay¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ëÂ´¶È¤òÊó¹ð¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡ª¡×
Æü¸þºä46¤Îº´¡¹ÌÚµ×Èþ¡Ê29¡Ë¤¬22Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖRay¡×¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¸µÆü¸þºä46 ²ÃÆ£»ËÈÁ¤µ¤ó°ìÆü½ðÄ¹¡¡º¾µ½Èï³²ËÉ»ß¤Ê¤É¸Æ¤Ó¤«¤±
Æ±»ï5·î¹æ¤ÎÉ½»æ¤Î²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÉ½»æ¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤½¤·¤Æ¡¢º£·î¹æ¤ò»ý¤Ã¤ÆRay¥â¥Ç¥ë¤òÂ´¶È¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Æ¤¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Ray¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤¬¿ÍÀ¸¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡ªÌó6Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¤½Ð¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¡Á¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎRay¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï»ñÎÁ