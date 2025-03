唯一無二の “江戸フレンチ”！ 実力派シェフによる鉄板焼きレストランが誕生（東京・恵比寿）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は恵比寿駅近くにオープンした「江戸フレンチ」を楽しめるレストラン。五感を刺激するイノベーティブな料理を堪能できます。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

鉄板焼き 恵伝(東京・恵比寿)

恵伝厳選牛フィレ 写真:お店から

2025年2月、恵比寿駅から徒歩7分ほどの場所に「鉄板焼き 恵伝」がオープンしました。シェフは「うかい亭」で20年以上の経験を持つ横山堅一郎氏。日本ならではの食材、文化や伝統を、フレンチと融合させたここでしか味わえない “江戸フレンチ” を楽しめます。

迫力の鉄板パフォーマンスを楽しめるカウンター席 写真:お店から

新店舗は、ガーデンプレイスや広尾に近い閑静なエリアに。外観はフランスの文化である石を基調としたシックで落ち着いた雰囲気です。内装には日本の文化である木を随所に取り入れ、テーブルには無垢の一枚板を使用。調理の香りや音も全て感じながら味わえるライブ感溢れる4席のカウンター席のほか、テーブル席や個室も完備し、客席は全24席です。

フォアグラと黒毛和牛100%ハンバーグ ロッシーニ 写真:お店から

ランチの「HITSUMABUSHI」コース3,500円は、同店厳選の黒毛和牛のひつまぶし。 お肉の種類が選べて、薬味をかけたり出汁でお茶漬け風にしたりと味を変えながら楽しめます。

同じくランチコースの「HUNBURG」4,500円で味わえるのは、フォアグラをのせた黒毛和牛100%の贅沢なハンバーグ。鉄板で外はカリッと香ばしく、中はふっくらジューシーに焼き上げ、仕上げにゲストの前でトリュフを削って提供されます。季節のスープや旬の野菜を使ったサラダなども付く、大満足なコースです。

鰻とフォアグラのロッシーニ 写真:お店から

ディナーのコースは「ディナー EDO」8,800円と「ディナー JAPONISEE」12,800円、「ディナー EDEN」18,000円の3種類。

特に「ディナー EDO」は、同店のコンセプトである “江戸フレンチ” に沿ったコースとのこと。代表的な一皿「鰻とフォアグラのロッシーニ」や、鉄板で食材を焼き上げ、卵と割下で作ったエスプーマを付けて食べる「すき焼き」など、同店ならではのイノベーティブな料理を堪能できます。

桜鱒と鱒子の土鍋ご飯 写真:お店から

「ディナー JAPONISEE」では厳選牛や雲丹、鮑など贅沢な全9品を堪能でき、「ディナー EDEN」では厳選牛や鮑、オマール海老、季節食材の土鍋ご飯など贅を尽くしたコースになっています。

鉄板の上でステーキをフランベしている様子 写真:お店から

うかい亭出身のシェフが作り上げる、日本の四季を感じる江戸フレンチを体験できる「鉄板焼き 恵伝」。五感を刺激する料理を味わいに、足を運んでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

鮑 藁の瞬間燻製 海藻バター 出典:あんよ♪さん

『メニューはお店の名を冠した「EDEN」

・ズワイガニと雲丹の最中

・まぐろとキャビアの手巻き寿司

・本日のスープ

・鮑藁の瞬間燻製 海藻バター

・オマール海老の香草蒸しアメリケーヌソース

・恵伝厳選牛サーロイン 80gまたは恵伝厳選牛フィレ 100g

・季節野菜の鉄板焼き

・南部鉄器の釜炊きご飯 桜鱒と鱒子

・赤出汁・香の物

・Today’s dessert

⋆┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈⋆

恵比寿はえびす様、ということで、もなかは鯛型。

贅沢にズワイ蟹、雲丹、下には西京味噌のクリームチーズ、上にはエディブルフラワーを飾ったものを挟んでいただきます♡

本鮪の手巻きは鮪は漬けに、キャビア、エシャロットのピクルス、十五穀米を使用、巻くのは築地の老舗・丸山海苔店の海苔。花穂紫蘇は茎を外して。

本日のスープは新玉ねぎ、のポタージュ。

卵白の泡のソースに桜の塩漬けをのせて。

鮑のソテーは仕上げに藁の香りをまとう瞬間燻製に。

海藻バターが柔らかな鮑とよく合う。

オマール海老の香草蒸しには菜の花を添えて、最後にタイムで香り付け。

身が大きくて嬉しい♡

本日は埼玉のフィレ肉。(サーロインは岩手のものだったよう)

添える季節の鉄板焼きは小松菜、つぼみ菜と早掘りの筍。

お野菜はオイルと塩で軽くソテー。

素材のお味を引きたて、甘味を感じる!

淡雪塩(米粉と塩)、赤ワインと醤油をあわせた赤ワイン醤油は肉をプラス、そしてガーリックチップ、わさび。

何もつけなくても美味しい!

〆の釜炊きご飯は桜鱒と鱒子。

途中で石臼ひきの山椒、朝倉山椒で香り付けも!

赤出汁は牛蒡。

食後は、ほうじ茶にレモングラス、緑茶をプラスした特製ブレンドティーと宮崎県のたまご、よかもよかで作ったプリンは卵形の器に入っていて可愛い♡

ドリンクはスパークリング→白(シャルドネ)→赤(ピノ・ネロ)

お料理の邪魔をしない、それでいてしっかり美味しいワインたち。

デートに、特別な日に、自分へのご褒美にも…

また素敵なお店ができた!!』(あんよ♪さん)

雲丹とトリュフのフラン 出典:ぺでぃもぐさん

『落ち着いた恵比寿の街に溶け込むおしゃれな入り口を見つけました。店内は落ち着いた空間でライブ感溢れるカウンター席に、テーブル席。完全プライベート空間の個室も完備されていました。

今回は≪ディナー◆JAPONISEE≫ 恵伝 厳選牛や雲丹、鮑など贅沢な全9品を堪能できるプラン◎デザート付きで予約させていただきました!!

○ズワイガニといくらの最中

・鯛の最中が可愛い!いくらと蟹と味噌が◎

○まぐろとキャビアの手巻き寿司

・海苔やお米、皿にも拘りの詰まった逸品

○アメーラトマトのサラダ

・アーモンドミルクにコンソメジュレが◎

○雲丹とトリュフのフラン

・トリュフ香る絶品雲丹の洋風茶碗蒸し

○鮑 藁の瞬間燻製 海藻バター

・藁の香り漂う柔らか厚切り鮑

○恵伝 厳選サーロイン80g or

恵伝厳選牛フィレ100g +3000

・是非味わって欲しいまさに逸品!!

○季節野菜の鉄板焼き

・ホワイトアスパラにエシャレットが◎

マデラワインのソースが旨い♪

○ガーリックライス/素麺

・柚子胡椒香る素麺は麺がモチモチ

○赤出汁・香の物

○本日のデザート

・こだわり卵の自家製プリン!

超濃厚なプリンでカラメルは大人の味です。

ドリンクはアラカルトで注文させていただき、

ビールやスパークリングワインを頂きました。

ビールの泡にはお店のロゴがプリントされており

目で見ても楽しい可愛いビールでした!

グラスは薄造りで飲みやすい印象です!!

恵比寿の一等地の鉄板焼きで、

この価格は破格です!!』(ぺでぃもぐさん)

※ランチ価格は税込、ディナータイムは別途サービス料。

<店舗情報>◆鉄板焼き 恵伝住所 : 東京都渋谷区恵比寿4-23-8 KOHGA BLDG 1FTEL : 050-5594-8649

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

文:佐藤明日香

The post 唯一無二の “江戸フレンチ”! 実力派シェフによる鉄板焼きレストランが誕生(東京・恵比寿) first appeared on 食べログマガジン.