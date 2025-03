台湾のバンド・ゲシュタルト乙女が、今年6月に初の来日弾き語りツアーを開催することを発表した。関連記事: 台湾のバンド・ゲシュタルト乙女が語る、なぜ日本語で歌を書くのか これまで日本、台湾ツアー「僕たちの働き方」を開催し、約1000人を動員、今月には台湾最大級フェス「MEGAPORT FESTIVAL 2025」にも出演。さらに昨年EPリリースした「仕事」の収録曲は音楽プロデューサー蔦谷好位置の「2024年注目する楽曲」プレイリストに選ばれ、大きな注目を集め、活躍を遂げたゲシュタルト乙女。

今年6月には新生活で焦りや不安を感じながら生きる人へ向けたツアー「門出燦々 with friends」が2年連続での開催決定。ボーカルMikanのみでの弾き語りツアーを実施する。■ゲシュタルト乙女.Mikan Hayashi 本人コメント「門出の時、ライブへ踏み出す一歩が、何かを始める勇気やきっかけになってほしい。」そんな思いを込めて、今年も2年目の開催となります。一年ぶりに台湾の友達に会うような気持ちで、気軽に遊びに来てください。お待ちしております!- Mikan Hayashi<ライブ情報>ゲシュタルト乙女 弾き語りツアーライブ 「門出燦々 with friends」Gestalt Girl Acoustic Tour Live ” Starting out brilliantly with friends ”金額一般自由席 \4200(税込)学割自由席 \3000(税込)※別途ドリンク代 整理番号あり※学割チケットは入場時に身分証の提示必須 / 忘れた場合差額を支払って入場可年齢制限6歳以上有料 / 5歳以下入場不可一次先行発売 (抽選)2025年3月23日(日) 日本時間12:00 - 2025年4月6日(日) 日本時間23:59チケットプレイガイドURL イープラス:https://eplus.jp/gestaltgirl/2025年6月13日(金)東京:下北沢440開場18:30 / 開演19:002025年6月15日(日)京都:UrBANGUILD開場14:00 / 開演14:302025年6月29日(日)台南:B.B.Cafe開場15:00 / 開演15:30 ※台湾時間