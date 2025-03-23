¡ÖÊ¢Éô³°½ý¡×¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¿Í¤Ë¸½¤ì¤ëÆÃÄ§¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡©¡Ú°å»Õ´Æ½¤¡Û
´Æ½¤°å»Õ¡§
µÈÀî Çî¾¼¡Ê°å»Õ¡Ë
°å³ØÇî»Î¡£ÆüËÜ¥Ú¥¤¥ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯³Ø²ñÀìÌç°å¡¢ÆüËÜËã¿ì²Ê³Ø²ñÀìÌç°å¡¦»ØÆ³°å¡£¸¦µæÊ¬Ìî¤Ï¡¢À°·Á³°²Ê¼À´µ¤ÎÄË¤ß¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ½ËÉ´ï¶ñ¤Î³«È¯¡¦´Æ½¤¡¢»º¶È°å³Ø¤È¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¡¢ÄË¤ß¤Ë´Ø¤¹¤ë¿ÇÎÅÁ´ÈÌ¡£
Ê¢Éô³°½ý¤Î³µÍ×
Ê¢Éô³°½ý¤Ï¡¢³°Åª¤ÊÎÏ¤¬Ê¢Éô¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤¸¤ëÂ»½ý¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¾®Ä²¤ä´ÎÂ¡¡¢ç£Â¡¡¢ç¹Â¡¡¢¿ÕÂ¡¤Ê¤É¤Î½ÅÍ×¤ÊÂ¡´ï¤ËµÚ¤Ö²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢À¸Ì¿¤ò¶¼¤«¤¹¿¼¹ï¤Ê¾õÂÖ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¢Éô³°½ý¤Î¸¶°ø¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Ë½ÎÏ¤Ë¤è¤ëÄ¾ÀÜÅª¤ÊÂÇ·â¡¢ÊªÂÎ¤È¤Î¾×ÆÍ¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¡¢»ÉÁÏ¤ä½ÆÁÏ¤Ê¤É¤ÎÀüÄÌÀ³°½ý¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¾É¾õ¤È¤·¤Æ¤ÏÊ¢ÄË¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢Ê¢¹ÐÆâ¡Ê²£³ÖËì¤Î²¼¤«¤é¹üÈ×¤Þ¤Ç¤Î¶õ´Ö¡Ë¤Î½Ð·ì¤äÏ¾¹ü¹üÀÞ¤Ê¤É¤âÀ¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¡´ï¤¬Â»½ý¤µ¤ì¡¢Â»½ý¤·¤¿ÆâÍÆÊª¤¬Ê¢¹ÐÆâ¤ËÏ³¤ì½Ð¤ë¤È¡¢Ê¢Ëì±ê¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼£ÎÅ¤Ï´ðËÜÅª¤ËÂ»½ý¤·¤¿Â¡´ï¤Î¼ïÎà¤äÄøÅÙ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢»ß·ì½Ñ¤ä¼ê½Ñ¤Ê¤É¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê½èÃÖ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
½Å¾ÉÎã¤Ç¤ÏÂçÎÌ½Ð·ì¤Ë¤è¤ê·ì°µ¤¬µÞ·ã¤ËÄã²¼¤·¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢´µ¼Ô¤Î¾õÂÖ¤Ë±þ¤¸¤ÆÍ¢·ì¤äÍ¢±Õ¡¢»ÀÁÇÎÅË¡¤Ê¤É¤ÎÁ´¿È´ÉÍý¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Ê¢Éô³°½ý¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤Ï¿×Â®¤«¤ÄÅ¬ÀÚ¤ÊÈ½ÃÇ¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢Áá´üÈ¯¸«¤ÈÅ¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤¬´µ¼Ô¤ÎÍ½¸å¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¢Éô³°½ý¤Î¸¶°ø
Ê¢Éô³°½ý¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾õ¶·¤ÇÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡¢½³¤é¤ì¤ë¡¢²¥¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤ÊË½ÎÏ¹Ô°Ù¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼«Å¾¼Ö¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤Ê¤É¤ÎÊªÂÎ¤È¤Î¾×ÆÍ¤ä¡¢¹â½ê¤«¤é¤ÎÅ¾Íî¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤Ê¤É¤â½ÅÍ×¤ÊÍ×°ø¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»ÉÁÏ¤ä½ÆÁÏ¤Ê¤É¤ÎÀüÄÌÀ³°½ý¤âÊ¢Éô³°½ý¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë»Ò¤É¤â¤Î¾ì¹ç¡¢µÔÂÔ¤Ë¤è¤ë¿ÈÂÎÅª¤ÊË½ÎÏ¤¬·ÑÂ³Åª¤Ë²Ã¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÊ¢Éô³°½ý¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î³°ÎÏ¤¬Ê¢Éô¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢Â¡´ï¤ä·ì´É¤ËÂ»½ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì¿¤Î´í¸±¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¾õÂÖ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¢Éô³°½ý¤ÎÁ°Ãû¤ä½é´ü¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ê¢Éô³°½ý¤Î½é´ü¾É¾õ¤Ï¡¢¼ç¤Ë³°ÎÏ¤ò¼õ¤±¤¿Éô°Ì¤ÎÊ¢ÄË¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤Þ¤¹¡£
³°ÎÏ¤Î±Æ¶Á¤ÇÈé²¼½Ð·ì¤äÏ¾¹ü¹üÀÞ¤Ê¤É¤âÀ¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¯¤¤¾×·â¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¾®Ä²¡¢´ÎÂ¡¡¢ç£Â¡¡¢ç¹Â¡¡¢¿ÕÂ¡¤Ê¤É¤ÎÂ¡´ï¤¬Â»½ý¤·¡¢Ê¢¹ÐÆâ½Ð·ì¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â»½ý¤ò¼õ¤±¤¿Â¡´ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÆÃÍ¤Î¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ç£Â¡¤¬Â»½ý¤·¤¿¾ì¹ç¤Ïº¸¸ª¤ËÊü»¶ÄË¤¬À¸¤¸¡¢¿ÕÂ¡¤¬Â»½ý¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï·ìÇ¢¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Â¡´ï¤¬Â»½ý¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÆâÍÆÊª¤¬Ê¢¹ÐÆâ¤ËÏ³¤ì½Ð¤ë¤È¡¢¸å¤ËÊ¢Ëì±ê¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹´í¸±À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¢¹ÐÆâ¤ÇÂçÎÌ½Ð·ì¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¡¢·ì°µ¤¬µÞ·ã¤ËÄã²¼¤·¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾õÂÖ¤Ç¤ÏÊ¢Éô¤¬Âç¤¤¯ËÄ¤é¤ß¡¢Îä¤ä´À¡¢¸ÆµÛÉÔÁ´¡¢Ã¦ÎÏ¤Ê¤É¤âµ¯¤¤Æ¡¢Ì¿¤Î´í¸±¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ê¢Éô³°½ý¤Î¸¡ºº¡¦¿ÇÃÇ
Ê¢Éô³°½ý¤Î¿ÇÃÇ¤Ï¡¢ÉÂÂÖ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Ìä¿Ç¤ä·ì±Õ¸¡ºº¡¢Ç¢¸¡ºº¡¢²èÁü¿ÇÃÇ¤Ê¤É¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¶ÛµÞÀ¤Î¹â¤¤¾ÉÎã¤Ç¤Ï¡¢¿ÇÃÇ¤ò³ÎÄê¤¹¤ëÁ°¤ËµßÌ¿¤Î¤¿¤á¤Ë¼ê½Ñ¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ìä¿Ç¤Ç¤ÏÊ¢Éô³°½ý¤ÎÈ¯À¸¾õ¶·¤ä·Ð²á¤ò¾Ü¤·¤¯Ä°¼è¤·¤Þ¤¹¡£
·ì±Õ¸¡ºº¤äÇ¢¸¡ºº¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢±ê¾É¥Þー¥«ー¤Î¤Û¤«¡¢´ÎÂ¡¡¢ç¹Â¡¡¢¿ÕÂ¡¤Ê¤É¤ÎÂ¡´ïµ¡Ç½¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£
²èÁü¿ÇÃÇ¤Ç¤Ï¼ç¤ËÊ¢ÉôÄ¶²»ÇÈ¸¡ºº¤ÈCT¸¡ºº¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ê¢ÉôÂ»½ý¤Ç¤Ï¡ÖFAST¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊ¢ÉôÄ¶²»ÇÈ¸¡ºº¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Ê¢¹ÐÆâ¤Î½Ð·ì¤ÎÍÌµ¤òÁÇÁá¤¯³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ê¢¹ÐÆâ½Ð·ì¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¡¢¶ÛµÞÀ¤¬Äã¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤ËCT¸¡ºº¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
CT¸¡ºº¤Ç¤Ï¡¢Â¡´ïÂ»½ý¤ÎÄøÅÙ¤ä½Ð·ì¤ÎÈÏ°Ï¤òÀµ³Î¤ËÉ¾²Á¤Ç¤¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅÊý¿Ë¤Î·èÄê¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
Ê¢Éô³°½ý¤Î¼£ÎÅ
Ê¢Éô³°½ý¤Î¼£ÎÅÊý¿Ë¤Ï¡¢´µ¼Ô¤Î¾õÂÖ¤ÈÂ»½ý¤ÎÄøÅÙ¤Ë±þ¤¸¤Æ·èÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
½Ð·ì¤¬¤Ê¤¯·ì°µ¤äÌ®Çï¤Ê¤É¤Î¥Ð¥¤¥¿¥ë¥µ¥¤¥ó¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢·Ð²á´Ñ»¡¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¢¹ÐÆâ½Ð·ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Í¢·ì¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é·Ð¥«¥Æー¥Æ¥ëÅªÆ°Ì®ºÉÀò½Ñ¤Ë¤è¤ë»ß·ì¤ò»î¤ß¤Þ¤¹¡£
·Ð¥«¥Æー¥Æ¥ëÅªÆ°Ì®ºÉÀò½Ñ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥Æー¥Æ¥ë¤òÍÑ¤¤¤Æ½Ð·ì¤·¤Æ¤¤¤ë·ì´É¤òÆÃÄê¤·¡¢ºÉÀòÊª¼Á¤òÃíÆþ¤·¤Æ»ß·ì¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
½Ð·ì¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢³«Ê¢¼ê½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¡´ï¤ÎË¥¹ç¤äÉôÊ¬ÀÚ½ü¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÂ¡´ï¤ÎÅ¦½Ð¤Ê¤É¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¸òÄÌ»ö¸Î¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë½Å¾ÉÎã¤Ç¤Ï¡¢Ê¢Éô°Ê³°¤Ë¤âÂ¿È¯Åª¤ÊÂ»½ý¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Á´¿È¾õÂÖ¤¬¶Ë¤á¤Æ°¤¤¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¡¢¿´ÇÙÁÉÀ¸¤äÍ¢±Õ¡¢»ÀÁÇÎÅË¡¤Ê¤É¤ÎÁ´¿È´ÉÍý¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢´µ¼Ô¤Î½Û´ÄÆ°ÂÖ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤Ä¤Ä¼£ÎÅ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
½é´ü¼£ÎÅ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾õÂÖ¤¬°ÂÄê¤·¤¿¸å¤Ï¡¢½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¤Ç·ÑÂ³Åª¤Ê´ÉÍý¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¢Éô³°½ý¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¡¦Í½ËÉ¤ÎÊýË¡
Ê¢Éô³°½ý¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢Ë½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¿Í¡¢¹â½êºî¶È¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¿Í¡¢¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤Ê¤É¸òÄÌ»ö¸Î¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¿¦¶È¤Î¿Í¡¢µÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤ä¹âÎð¼Ô¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ê¢Éô³°½ý¤Î´°Á´¤ÊÍ½ËÉË¡¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³°½ý¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¸òÄÌ»ö¸ÎÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¡¢¼«Æ°¼Ö±¿Å¾»þ¤Ï°ÂÁ´±¿Å¾¤ò¿´¤¬¤±¡¢É¬¤º¥·ー¥È¥Ù¥ë¥È¤òÃåÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Êâ¹Ô¼Ô¤ä¼«Å¾¼ÖÍøÍÑ¼Ô¤Ï¸òÄÌ¥ëー¥ë¤ò¸·¼é¤·¡¢¾ï¤Ë¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤ËÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹â½êºî¶È¤Ç¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê°ÂÁ´ÁõÈ÷¤Î»ÈÍÑ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÇµÔÂÔËÉ»ß¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤ÎÂÎ¤Ë¤¢¤¶¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÅª¤ÊË½ÎÏ¤ÎÃû¸õ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Â®¤ä¤«¤Ë»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¹âÎð¼ÔµÔÂÔ¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÊ¡»ã»öÌ³½ê¤äÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÍ½ËÉºö¤ò¼ÂÁ©¤·¡¢°ÂÁ´°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê¢Éô³°½ý¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¤¹¤ëÉÂµ¤Ä²ÊÄºÉ
´ÎÂ¡Â»½ý
ç£Â¡Â»½ý
ç¹Â¡Â»½ý
¿ÕÂ¡Â»½ý
Ê¢Éô¥³¥ó¥Ñー¥È¥á¥ó¥È¾É¸õ·²Ï¾¹ü¹üÀÞ
Æ¬ÉôºÃ½ý
Ç¾Æâ½Ð·ìÀÔ¿ñÂ»½ýÊ¢Ëì±ê
»²¹ÍÊ¸¸¥
ÆüËÜ¾®»ùÊü¼ÍÀþ³Ø²ñ»¨»ïÊ¢ÉôÂ»½ý
ÆüËÜÎ×¾²³°²Ê°å³Ø²ñ»¨»ïÊ¢Éô³°½ý¤Î¿ÇÃÇ
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê»ùÆ¸µÔÂÔ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È～¸«¼é¤ê¡¦µ¤¤Å¤¡¦¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¤Ë～