『ようこそ実力至上主義の教室へ』第4期PV解禁 2年生編1学期で新1年生の姿
テレビアニメ『ようこそ実力至上主義の教室へ』（よう実）4th Season2年生編1学期のティザーPVが公開された。PVでは新1年生の姿を見ることができる。
【動画】生意気そうな新1年生！公開された『よう実』第4期PV
同作は、2015年にMF文庫Jより刊行され、現在、シリーズ累計840万部を突破している人気ライトノベルが原作。徹底した実力至上主義を掲げた「東京都高度育成高等学校」が舞台で、不良品が集まる場所と揶揄される最底辺のクラス・1年Dクラスに配属された主人公・綾小路清隆とクラスメイトたちのストーリー。
2024年1月〜3月まで放送していた「ようこそ実力至上主義の教室へ3rd Season」で、1年生編が完結していた。
【キャスト】
綾小路清隆：千葉翔也
坂柳有栖：日高里菜
堀北鈴音：鬼頭明里
櫛田桔梗：久保ユリカ
軽井沢恵：竹達彩奈
平田洋介：逢坂良太
高円寺六助：岩澤俊樹
一之瀬帆波：東山奈央
橋本正義：阿座上洋平
龍園翔：水中雅章
椎名ひより：高橋李依
堀北学：梅原裕一郎
南雲雅：斉藤壮馬
【動画】生意気そうな新1年生！公開された『よう実』第4期PV
同作は、2015年にMF文庫Jより刊行され、現在、シリーズ累計840万部を突破している人気ライトノベルが原作。徹底した実力至上主義を掲げた「東京都高度育成高等学校」が舞台で、不良品が集まる場所と揶揄される最底辺のクラス・1年Dクラスに配属された主人公・綾小路清隆とクラスメイトたちのストーリー。
【キャスト】
綾小路清隆：千葉翔也
坂柳有栖：日高里菜
堀北鈴音：鬼頭明里
櫛田桔梗：久保ユリカ
軽井沢恵：竹達彩奈
平田洋介：逢坂良太
高円寺六助：岩澤俊樹
一之瀬帆波：東山奈央
橋本正義：阿座上洋平
龍園翔：水中雅章
椎名ひより：高橋李依
堀北学：梅原裕一郎
南雲雅：斉藤壮馬