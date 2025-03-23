ÀÐÀî¡¦¾®¾¾»ÔÄ¹Áªµó¤ÈÇ½ÅÐÄ®Ä¹ÁªµóÅêÉ¼»Ï¤Þ¤ë
Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦¾®¾¾»ÔÄ¹Áªµó¤ÈÇ½ÅÐÄ®Ä¹Áªµó¤Ï¡¢ÅêÉ¼¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ìë¤Ë³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¾®¾¾»ÔÄ¹Áªµó¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸½¿¦¤È¿·¿Í¤Î2¿Í¡£
Ç½ÅÐÄ®Ä¹Áª¤Ë¤Ï¸½¿¦¤È¿·¿Í¤Î3¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅêÉ¼¤Ï¡¢¸áÁ°7»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¾®¾¾»ÔÄ¹Áª¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï¸áÁ°10»þ¸½ºß¡¢4.69¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ç4Ç¯Á°¤ÎÁ°²óÁªµó¤ò5.23¥Ý¥¤¥ó¥È²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
22Æü¤Þ¤Ç¤Î´üÆüÁ°ÅêÉ¼¼Ô¿ô¤Ï¡¢1Ëü4811¿Í¤ÇÁ°²ó¤ò6640¿Í²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç½ÅÐÄ®Ä¹Áªµó¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï¸áÁ°10»þ¸½ºß¡¢13.39¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ç4Ç¯Á°¤ÎÁ°²óÁªµó¤ò0.22¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´üÆüÁ°ÅêÉ¼¼Ô¿ô¤Ï¡¢4921¿Í¤Ç¡¢ÅöÆüÍ¸¢¼Ô¸«¹þ¤ß¿ô¤Î38¡ó¤¢¤Þ¤ê¤¬ÅêÉ¼¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«É¼ºî¶È¤Ï¡¢¾®¾¾»ÔÄ¹Áªµó¤¬¸á¸å9»þ10Ê¬¤«¤é¡¢Ç½ÅÐÄ®Ä¹Áªµó¤Ï¸á¸å9»þ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£