¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÆ¯¤¤¤Æ¤â¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×43ºÐ¤ÇÂç´ë¶È¤ò¼¤á¡¢¡ÈËâ²þÂ¤¡É¤·¤¿·Ú¥È¥é¤Ç¼ÖÃæÇñÀ¸³è¡Ä¡ÖÉ¹²Ï´üÀ¤Âå¡×¤Î48ºÐÃËÀ¤¬¸ì¤ë¡¢°ÂÄê¤·¤¿¿¦¶È¤ò¼Î¤Æ¤¿¡ÈËÜÅö¤ÎÍýÍ³¡É
¡¡40¡Á50Âå¤ÎÃæÇ¯´ü¤Ë¡¢»Å»ö¤ä²ÈÂ²¡¢¼«Ê¬¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¤Çº¤à¸½¾Ý¡Ö¥ß¥Ã¥É¥é¥¤¥Õ¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹¡×¡£¸½ºß48ºÐ¤Î¥¢¥¸¥¢¥ó¤µ¤ó¤â¡¢¤³¤Î¸½¾Ý¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤Ò¤È¤ê¤À¡£
¡Ú¾×·â²èÁü¡Û¿Í¤¬½»¤á¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡Ä²þÂ¤¤·¤¿·Ú¥È¥é¤Î¡È¶¹¤¹¤®¤ë¼ÖÆâ¡É¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Ë
¡¡¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÀè¹Ô¤¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¥¢¥¸¥¢¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢°ìÉô¾å¾ì´ë¶È¤ò43ºÐ¤ÇÂà¿¦¡£¸½ºß¤Ï¼ÖÃæÇñ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡ÈÊüÏ²À¸³è¡É¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¢¥¸¥¢¥ó¥Ó¡¼¥Á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤äÎ¹¤ÎÍÍ»Ò¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤¼¥¢¥¸¥¢¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢°ÂÄê¤·¤¿¿¦¤È¼ýÆþ¤ò¼Î¤Æ¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡£Åö»þ¡¢¤É¤ó¤ÊÉÔ°Â¤äÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î1²óÌÜ¡¿2²óÌÜ¤ËÂ³¤¯¡Ë
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¢¥¸¥¢¥ó¥Ó¡¼¥Á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢¥ó¤µ¤ó¡Ê¼Ì¿¿¡áËÜ¿ÍÄó¶¡¡Ë
¢¡¢¡¢¡
½¢¿¦É¹²Ï´ü¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ç¤Î½¢³è
¡½¡½¤Á¤ç¤¦¤ÉÂç³Ø¤òÂ´¶È¤¹¤ëº¢¤Ï2000Ç¯º¢¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥¢¥¸¥¢¥ó¡¡½¢¿¦É¹²Ï´ü¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ç¤·¤¿¡£½¢¿¦³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤¬Èó¾ï¤ËÃÙ¤¯¤Æ¡¢12·îº¢¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Â´¶È¤Ç¤¤ë¤È³Î¿®¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤¹¤Ç¤ËÂç´ë¶È¤Ï¤É¤³¤âºÎÍÑ¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤Þ¤ÀÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÃµ¤·¤Æ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡¡³ØÉô¤Ï·Ð±Ä¹©³ØÉô¤Ç¡¢Àì¹¶¤Ï¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»È¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥í¥°¥é¥Þ¡¼¤Î»Å»ö¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ½¢³è¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢5¼Ò¼õ¤±¤Æ2¼Ò¤ËÆâÄê¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢Æþ¼Ò¤·¤¿¤Î¤Ï10¿ÍÄøÅÙ¤Îµ¬ÌÏ¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
Çñ¤Þ¤ê¹þ¤ß¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤â»Ä¶ÈÂå¤Ï»ÙÊ§¤ï¤ì¤º
¡½¡½Æþ¼Ò¤·¤¿²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¥¢¥¸¥¢¥ó¡¡¼«Ê¬¤Î²ñ¼Ò¤Ç³«È¯¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Â¾¼Ò¤Ë½õ¤Ã¿Í¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ÎÇ¼´ü¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤Î²ñ¼Ò¤â¿Í³¤Àï½Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ç¼´ü¤Î3¥ö·î¤¯¤é¤¤Á°¤«¤é¤ÏÀï¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡½Ð¼Ò¤·¤¿¤é¡¢Ä«¤Î»þÅÀ¤Ç½ªÅÅ¤è¤êÁ°¤Ëµ¢¤ì¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1¥ö·îÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤È²ñ¼Ò¤ËÇñ¤Þ¤ê¹þ¤à¤Î¤¬ÅöÁ³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë²È¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ä¤Ã¤È¥Ç¥¹¥í¡¼¥É¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆÂÔµ¡´ü´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Ð¥°¤Î½¤Àµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢µÙ¤à²Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢º£ÅÙ¤Ï°ã¤¦¿¦¾ì¤Ë½õ¤Ã¿Í¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ÎÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¤ë»þ´Ö¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Æü¡¹¤Î»Å»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¡£
¡½¡½»Ä¶ÈÂå¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¥¢¥¸¥¢¥ó¡¡¼«Ê¬¤Î²ñ¼Ò¤ÏÇ¯ÊðÀ©¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¯¤éÆ¯¤¤¤Æ¤â»Ä¶ÈÂå¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£½ªÅÅ¤òÆ¨¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÅöÁ³¥Û¥Æ¥ëÂå¤â½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±¤¸¿¦¾ì¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÊÌ¤Î²ñ¼Ò¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡Ö¤³¤ì¤À¤±Æ¯¤¤¤Æ»Ä¶ÈÂå¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÆÃ¤Ë²¿¤«¤ò»×¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡£¤â¤¦¤½¤Îº¢¤Ë¤Ï´¶³Ð¤¬Ëãáã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¿´¤¬ÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡×28ºÐ¤ÇÂà¿¦¤ò·è°Õ¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±
¡½¡½¤½¤ÎÀ¸³è¤Ëµ¿Ìä¤Ï»ý¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¥¢¥¸¥¢¥ó¡¡¤¢¤ë¤È¤¡¢¸åÇÚ¤¬ÆùÂÎÅª¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤â»²¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½Ð¼Ò¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤âÂå¤ï¤ê¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¸åÇÚ¤Î»Å»ö¤ÏÃ¯¤«¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ÏÌë¤Î11»þ¤¯¤é¤¤¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¸åÇÚ¤Î»Å»ö¤ò6»þ´Ö¤«¤é8»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤ä¤ê¡¢¾¯¤·²¾Ì²¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿Ä«¤«¤é¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤Î¤È¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤¬ÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤Õ¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¤Î¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Û¥ê¥Ç¡¼¤Îµ»ö¤ò¸«¤Æ¡¢¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Âç³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ë¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤ò¤·¤Ë¥Ð¥ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢³¤³°¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ü¸Â¤¬30ºÐ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤27ºÐ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦Ç÷¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤âË»¤·¤µ¤Ë¤«¤Þ¤±¤Æ1Ç¯¤¯¤é¤¤¥°¥À¥°¥À¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿»Å»ö¤¬¤Á¤ç¤¦¤É½ª¤ï¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¡Ö¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¼¤á¤Þ¤¹¡×¤È²ñ¼Ò¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢28ºÐ¤ÇÂà¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ã¥ê¥¢¤òÃæÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¶²ÉÝ¿´¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ä
¡½¡½¤½¤ì¤Ç¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Û¥ê¥Ç¡¼¤Ë¹Ô¤«¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¥¥ã¥ê¥¢¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¥¢¥¸¥¢¥ó¡¡°ìÅÙ¡¢²ñ¼Ò¤ËÆþ¤ë¤È¤½¤³¤«¤éÈ´¤±¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯ÉÝ¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Î¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤Ç¤Ï¡¢30ºÐ¼êÁ°¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë»Å»ö¤â¤Ç¤¤ë¤·Íê¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÇ¯Îð¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤ÎÏÈ¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¡¢¤â¤·¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç1²ó¥¥ã¥ê¥¢¤òÃæÃÇ¤·¤Æ³¤³°¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Îã¤¨¤Ð±Ñ¸ì¤¬Ãý¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤¬¤Ê¤¤¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÈó¾ï¤Ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤Î¹â¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢ÉÔ°Â¤ò¸À¤¤Ìõ¤Ë¤·¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯¸å²ù¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¥ï¡¼¥Û¥ê¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢ºÆ½¢¿¦¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤â¤·ºÆ½¢¿¦Àè¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¼«Ê¬¤Ê¤é²¿¤È¤«¤Ê¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¾Íè¤òÇº¤àµ¤»ý¤Á¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢À¸³è¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¿´¶¤ÎÊÑ²½
¡½¡½¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤Ï¤É¤ó¤ÊÀ¸³è¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¥¢¥¸¥¢¥ó¡¡¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î³¤¤Ç¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ÎÀè¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÌÜÅª¤äÌÜÉ¸¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë¶É¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤º¤ËÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â¥Ó¥¶¤¬ÀÚ¤ì¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢¾Íè¤òÇº¤àµ¤»ý¤Á¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï¸½¼ÂÅª¤ÊÇº¤ßÊý¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤±¤É¡¢ËÍ¤ÏÌµ¿¦¤ÇÇØ¿å¤Î¿Ø¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µÕ¤Ë¤¹¤Ã¤¤êÊª»ö¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¡Ö¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¾Íè¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤Ê¤ó¤Æ¤Û¤È¤ó¤ÉÅö¤Æ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤éµ¢¹ñ¤¹¤ë¤È¤¤â¡¢¾Íè¤Î¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Î¤ä¤ëµ¤¼¡Âè¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÉô¾å¾ì´ë¶È¤ËÅ¾¿¦¡Ä40ºÐ¤òÄ¶¤¨¤ÆÌµÎÏ´¶¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ï¥±
¡½¡½µ¢¹ñ¸å¤ËÅ¾¿¦³èÆ°¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥¢¥¸¥¢¥ó¡¡¥ï¡¼¥Û¥ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Ä¹¤¯³¤³°¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ä¹¤¯µÙ¤ß¤¬¼è¤ì¤ë²ñ¼Ò¤òÃµ¤·¤Æ¡£Å¾¿¦³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ1¼ÒÌÜ¤Ç¡¢°ìÉô¾å¾ì´ë¶È¤Î¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î²ñ¼Ò¤Ï¡¢GW¡¢¤ªËß¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë1½µ´Ö°Ê¾å¤ÎµÙ¤ß¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ä¹´üµÙ¤ß¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¢¥¸¥¢¥ó¡¡Âç¤¤Ê²ñ¼Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÉô½ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ºÇ½é¤ÏÀ¸»º´ÉÍý¡¢¼¡¤Ï»îºî²Ý¡¢ºÇ¸å¤Ï¹ØÇãÉô¤ÈÅÏ¤êÊâ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢40ºÐ¤òÄ¶¤¨¤¿¤¢¤¿¤ê¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¼ýÆþ¤¬¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢60ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤³¤Î¤¯¤é¤¤¼ýÆþ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Á´Éô¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤½¤ÎÌ¤Íè¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¹¬¤»¤ÊÌ¤Íè¤ÈÐªÎ¥¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Åö»þ¤Î¼ýÆþ¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¥¢¥¸¥¢¥ó¡¡¤½¤Î¤È¤¤ÎÇ¯¼ý¤Ï500ËüÁ°¸å¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤âÆ¯¤¤¤Æ¤â¼ýÆþ¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤ÌµÎÏ´¶¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£60ºÐ¤Þ¤Ç¤³¤Î²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Ï¹¬¤»¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¤âÆÈ¿È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åö»þ¤Ï¡Ö¤â¤··ëº§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¢¥Ñ¡¼¥ÈÊë¤é¤·¤«¤é¤Ï¤É¤¦¤ä¤éÈ´¤±½Ð¤»¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£ÄêÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÆ¯¤«¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Þ¤¿¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢¤ÈÇùÁ³¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²ñ¼Ò¤Î¶ÈÀÓ¤¬¥¬¥¿¥¬¥¿¤ÈÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×43ºÐ¤ÇÂà¿¦¤ò·è°Õ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ
¡½¡½¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤ò¤Þ¤¿¼¤á¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥¢¥¸¥¢¥ó¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£·èÄêÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¥í¥ÊÉÔ¶·¤Ç¤·¤¿¡£2020Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é²ñ¼Ò¤Î¶ÈÀÓ¤¬¥¬¥¿¥¬¥¿¤ÈÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£Áá´üÂà¿¦¤òÊç¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤â¤½¤ÎÂÐ¾Ý¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«¤é¼ê¤òµó¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤ÎÌ¤Íè¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÉÝ¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¼¡¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥ï¡¼¥Û¥ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢43ºÐ¤Î¤È¤¤Ë²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¡×¤Ï²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¥¢¥¸¥¢¥ó¡¡¤â¤È¤â¤È¡¢»Å»ö¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤ÆÄêÇ¯Âà¿¦¤·¤¿¤é¡ÖÆüËÜ¹ñÆâ¤ä³¤³°¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬60ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¸µµ¤¤Ç¤¤¤ëÊÝ¾Ú¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢40ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤«¤é¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬Ç¯¡¹¼åµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò¶¯¤¯ÊÝ¤Ä¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡£¡Öº£¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÀ¸³è¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¡½¡½Î¹¤ò¤·¤ÆÀ¸³è¤¹¤ë¤Î¤Ïº£¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¢¥¸¥¢¥ó¡¡³¤³°¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Î¤ª¶â¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨Êý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤ª¶â¤òÃù¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤Æ¡¢·ë¶ÉÃù¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤ª¶â¤ò²Ô¤°¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¤»¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤ª¶â¤Ï²¿¤«¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö²¿¤«¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¡¢¤½¤â¤½¤âËÍ¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¹Í¤¨Ä¾¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥é¥¤¥ó¤ÇÀ¸³è¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤«¤é¤ÏÉ¬Í×ºÇÄã¸Â¤Î¤ª¶â°Ê³°¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ò¡ÖÀ¸³èÈñ¤Ï·î4Ëü±ß¡×¡ÖÀî¤Ç¥«¥é¥À¤òÀö¤Ã¤Æ¡Ä¡×43ºÐ¤ÇÂç´ë¶ÈÂà¿¦¢ª¡ÈËâ²þÂ¤¡É¤·¤¿·Ú¥È¥é¤Ç¼ÖÃæÇñ¤¹¤ë¡ÈÉ¹²Ï´üÀ¤Âå¤ÎÃËÀ¡É¡Ê48¡Ë¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¡¢¿·¤·¤¤¹¬¤»¤È¤Ï¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡Ê¿ÀÅÄ ·Ë°ì¡Ë