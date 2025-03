「イケア式EV」と呼ばれる電動自動車をご存知ですか? 家具のイケアと同じようにコストカットを図り、超格安で電気自動車を製造しています。

↑フラットパック式は成功するか?(画像提供/Luvly/YouTube)

その名は「ラブリー(Luvly)」。イケアと同じく、スウェーデンで生まれた企業です。先日、フィアットやプジョー、シトロエンなどのブランドを有する自動車グループのステランティスとの提携を発表したことで、ラブリーは脚光を浴びています。

ラブリーの最大の特長は、フラットパックでEVを生産していること。フラットパックとは、商品のパーツを平らな状態で梱包する方法。家具の輸送は場所を取ってしまうため高いコストがかかりますが、イケアではフラットパックを採用することで、輸送費も倉庫のスペースも削減しているのです。そんなイケアの家具と同じように、輸送費がかかるクルマについても、フラットパックを採用したのがラブリーです。

例えば、約6メートルの標準的なコンテナに入るクルマは、およそ20台。それに対して、ラブリーのフラットパックなら、同じ大きさのコンテナに250台分を入れて出荷できるというのです。目的地まで運ばれたら、現地の施設で組み立てが行われて、購入者のもとに届けられます。

できあがったクルマの外観や内装は、イケアと通じるようなシンプルなデザイン。軽量なボディのため、バッテリーは室内に持ち込んで充電できるほど小型化できたそうです。走行距離は最大100km、最大時速は90kmで、267リットル分のトランクスペースもありますから、自宅周辺への外出などに利用するには十分でしょう。

ラブリーの0モデルは1万ユーロ(約161万円※)と、価格もすごく良心的! 今回のステランティスとの提携で、ラブリーの市場が世界に拡大していくことも期待できるのではないでしょうか?

※1ユーロ=約161円で換算(2025年3月21日現在)

The Sun. DI-WHY? Major brand begins joint venture with IKEA-inspired firm to produce range of ‘super-cheap’ flat pack EVs. March 18 2025

Luvly.

