À¾Éð¡¦¸»ÅÄÁñÎ¼¤¬¤¤ç¤¦¤«¤éËÜÂâ¹çÎ®¡¡º¸ÂçÂÜÄ¾¶ÚÂ»½ý¤«¤éÉüµ¢¡¡³«Ëë½Ð¾ì¤Ø¸÷ÌÀ
¡¡º¸ÂçÂÜÄ¾¶ÚÂ»½ý¤ÇÀïÀþÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿À¾Éð¤Î¸»ÅÄÁñÎ¼ÆâÌî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬23Æü¤ÎDeNAÁ°¤ÎÎý½¬¤«¤é1·³¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£¥¢¥Ã¥×¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¡¢Í··â¤Î¼éÈ÷°ÌÃÖ¤Ç¥Î¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢·Ú²÷¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¡£¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿³«ËëÀï½Ð¾ì¤Ø¡¢¸÷ÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸»ÅÄ¤Ï12Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Çº¸µÓ¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Ê¤¬¤é¶¯¹Ô½Ð¾ì¤â¡¢15Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ç¤Ï²óÉü¤»¤º6²ó¤ËÂåÁö¤òÁ÷¤é¤ì¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢1·³¤òÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¾¸ý´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁ°ÂÜ¤ÎÉôÊ¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏµÓ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼£¤·¤Æ¡¢¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢28Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î³«ËëÀï½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤®¤ê¤®¤ê´Ö¤Ë¹ç¤¦¤«¤É¤¦¤«¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£