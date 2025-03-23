¡ÈÄë·à¡ÉºÇ¸å¤Î°ìÆü¤òºÌ¤Ã¤¿¡Öº´µ×´ÖÎÉ»Ò¡×¡¡¥¨¥Ã¥»¡¼¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿14ºÐÇ¯¾å¹ñÌ±ÅªÇÐÍ¥¤È¤Î¡Ö¶ØÃÇ°¦¡×
¡Ö¤¤¤Þ¤Ï¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¾¼ÏÂ41Ç¯¤Î³«¾ì°ÊÍè¡¢¤¢¤Þ¤¿¤ÎÌ¾ºî¤äÌ¾Í¥¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¿Åìµþ¡¦ÆüÈæÃ«¤ÎÄë¹ñ·à¾ì¤¬¡¢2·î28Æü¤Î¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤ÆµÙ´Û¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ½ª¸ø±é¤Î¸å¤Ë¤Ï¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ëÅìµþÐò´Ü¤Ç¡Ò´¶¼Õ¤ÎÍ¼¤Ù¡Ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÎòÂå½Ð±é¼Ô¤äÂ¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ë¹ë²Ú¤Ê²ñ¤Ç¤·¤¿¤è¡×
¡¡¤È¸À¤¦¤Î¤Ï·ÝÇ½¥Ç¥¹¥¯¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¤Ç¤â¶þ»Ø¤ÎÂçÊª¤¿¤Á¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£
¡Úµ®½Å¼Ì¿¿13Ëç¡Û¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤µ¡Ä¡Öº´µ×´ÖÎÉ»Ò¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¤Î²ÄÎù¤Ê»Ñ
¡Ö¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤ÏÄë·à¤È¤Ê¤¸¤ß¤Î¿¼¤¤ËÌÂçÏ©¶ÕÌé¡Ê82¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»ÔÂ¼Àµ¿Æ¡Ê76¡Ë¡¢ÂçÃÏ¿¿±û¡Ê69¡Ë¤é¤¬ÊÂ¤ó¤ÇÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿Â¸ºß¤¬º´µ×´ÖÎÉ»Ò¡Ê86¡Ë¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤Ï¤¤¤Þ¤À·òºß¡£Èà½÷¤¬´¥ÇÕ¤Î²»Æ¬¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¡×
¡¡ºÇ¶á¤ÎÄë·à¤Ï¡Ö¥ì¡¦¥ß¥¼¥é¥Ö¥ë¡×¡Ö¥ß¥¹¡¦¥µ¥¤¥´¥ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëºîÉÊ¤Î¸ø±é¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢
¡Ö³«¾ì¤«¤é1990Ç¯Âå¤´¤í¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Ä¹¤é¤¯»³ÅÄ¸Þ½½Îë¤ä¿¹¸÷»Ò¡Ê¤È¤â¤Ë¸Î¿Í¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÂçÊª½÷Í¥¤Ë¤è¤ëºÂÄ¹¸ø±é¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º´µ×´Ö¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡ÖÅâ¿Í¤ªµÈ¡×¤ä¡ÖÂì¤ÎÇò»å¡×¡ÖºÙÀã¡×¤Ê¤É¤ÎºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö´¥ÇÕ¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤Ï¡È»ä¤¿¤Á¤¬Äë·à¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿»þ¤ÏÏÂÊª¤¬Â¿¤¯¡¢20Ç¯°Ê¾å¤âÄë·à¤Ç±éµ»¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÄë·à¤¬µÙ´Û¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Ï¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡É¤È´¶³´¿¼¤²¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¹ñÌ±ÅªÇÐÍ¥¤ÈÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë
¡¡¤½¤Îº´µ×´Ö¤Ï¡¢º£Ç¯1·î¤Ë½é¤Î¼«ÅÁÅª¥¨¥Ã¥»¡¼¡Ø¤Õ¤ê¤«¤¨¤ì¤ÐÆü¡¹ÎÉÆü¡Ù¤ò¾å°´¤·¤¿¡£Âç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê´´Éô¤Ï¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£
¡Ö°ìÆÉ¤·¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡È¤½¤³¤Þ¤Ç½ñ¤¯¤Î¤«¡É¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Ð¤«¤ê¡£º´µ×´Ö¤µ¤ó¤ÏÅìµþ¡¦ÎýÇÏ¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢¼Â²È¤ÏÃÏ¸µ¤Ç¤âÍ¿ô¤ÎÂçÃÏ¼ç¤À¤Ã¤¿¡£¤ª¾î¤µ¤Þ°é¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢19ºÐ¤Î»þ¤ËÎ¾¿Æ¤ÎÈ¿ÂÐ¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤ÆÅì±Ç¥Ë¥å¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤È¤·¤Æ»³¾ë¿·¸à¡¢»³¸ýÍÎ»Ò¡Ê¤È¤â¤Ë¸Î¿Í¡Ë¤é¤ÈÁ°¸å¤·¤Æ¶äËë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°ÊÍè¡¢½çÉ÷ËþÈÁ¤Î¿ÍÀ¸¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¡¡Ãø½ñ¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤ëÈëÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤ÏÄáÅÄ¹ÀÆó¤µ¤ó¡Ê¸Î¿Í¡Ë¤È¤ÎÉÔÎÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë²óÁÛ¤À¡£
¡Ö¾¼ÏÂ38Ç¯¡¢22ºÐ¤À¤Ã¤¿º´µ×´Ö¤Ï¹ñÌ±Åª¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤¿14ºÐÇ¯¾å¤ÎÄáÅÄ¹ÀÆó¤È¤Î´Ø·¸¤¬µ¿¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ï¼«Ãø¤Ç¡¢¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ò»ä¤ÏÃËÀ¤Ë¿´¤ò¼æ¤«¤ì¤ë¤È¤¡¢»Å»ö¤Ö¤ê¤ä¥×¥í°Õ¼±¤ËÂÐ¤¹¤ëÂº·É¤äÆ´¤ì¤¬¡¢°¦¾ð¤ËÊÑ¤ï¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡Ó¤È¡¢ºÊ»Ò¤¢¤ëÄáÅÄ¤ÈÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤â¤Ã¤È¤âº´µ×´Ö¤Ï¡Ò¤ª¸ß¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Îä¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Î¤Û¤¦¤«¤é½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡Ó¤È¡¢¿ôÇ¯¸å¤Ë¼«¤éÊÌ¤ì¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Â©»Ò¤Ï¥É¥é¥Þ¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¤Ë½Ð±é
¡Ö¤½¤Î¸å¡¢º´µ×´Ö¤Ï¾¼ÏÂ45Ç¯¤ËÊ¿´´ÆóÏ¯¡Ê¸Î¿Í¡Ë¤È·ëº§¡£Ê¿¤ÏÄáÅÄ¼ç±é¤Î¡Ø¿ÍÀ¸·à¾ì Â³ Èô¼Ö³Ñ¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Èà½÷¤Ï¡Ò¤¢¤Þ¤ê°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ó¤ÈÁÇ¤Ãµ¤¤Ê¤¤¡×
¡¡Ê¿¤È¤ÏÁÐ»Ò¤ÎÄ¹ÃË¤ÈÄ¹½÷¤ò¤â¤¦¤±¤¿¤¬¡¢·ëº§À¸³è¤Ï14Ç¯¤ÇËë¤¬²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÊ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ò¡È¿ÍÀ¸¤Î¶¦±é¼Ô¡É¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÉÔÅ¬³Ê¤Ç¤·¤¿¡Ó¤È¤â¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ø¤Î¿·º§Î¹¹ÔÃæ¤Ë¤±¤ó¤«¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Ê¤É¡¢Åö½é¤«¤éÉ×ÉØ¤Î°Õ¼±¤¬¥º¥ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤â¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡ºÇ¶á¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤«¤±¤Ê¤¤¡¢Åö»ö¼Ô¤¬ÊÂ¤ÖÎ¥º§²ñ¸«¤«¤é41Ç¯¡£¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿Ä¹ÃË¡¦Ê¿³ÙÂç¡Ê50¡Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿¿ÅÄ¹Ç·¡Ê64¡Ë¤¬¼ç±é¤ÈÀ½ºî¤òÌ³¤á¡¢À¤³¦Åª¤ËÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À»þÂå·à¥É¥é¥Þ¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯ÅÙ¤ÎÊÆ¥¨¥ß¡¼¾Þ¤Ç¤Ï½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢½çÄ´¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ø¾Þ¼°¤ËÂ©»Ò¤ÎÆ±È¼¼Ô¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¤·¤¿º´µ×´Ö¤Ï¡¢´¶ÌµÎÌ¤ÎÌÌ»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2025Ç¯3·î20Æü¹æ ·ÇºÜ