¡Ö»ä¤â±ß·ÁÃ¦ÌÓ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡×Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¶È¤òÂ´¶È¢ª¤Ê¤¼¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ë¡©¡¡¡È´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¡É½½Â«¤ª¤È¤Ï¤ÎÅ¾¿¦»ö¾ð
¡Ò¡Ö¤ß¤ó¤ÊÇ½ÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×°úÂà¸å¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ë¡ÈÅ¾¿¦¤ÎÊÉ¡É¤È¤Ï¡©¡¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬¸ì¤ë¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢»ö¾ð¡×¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡Ö´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Æ²á¸ÆµÛ¤ä±ß·ÁÃ¦ÌÓ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤ÏÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¡¢¿´¤ÈÂÎ¤¬ÐªÎ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡½¡½¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë½½Â«¤ª¤È¤Ï¤µ¤ó¡£
¡ÚÊÑ¤ï¤ê¤¹¤®¡ª¡ª¡Û¡Ö±ß·ÁÃ¦ÌÓ¾É¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡È¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î½½Â«¤ª¤È¤Ï¤µ¤ó¡É¡Ê¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Ë
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢²ñ¼Ò°÷¢ª¥¢¥¤¥É¥ë¡Ê¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£¡¼¤Î¥À¥ó¥¹¡Ë¢ª¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤ê¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡£¤½¤Î°Û¿§¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÃÛ¤«¤ì¤¿¤Î¤«¡©¡ÊÁ´2²ó¤Î2²óÌÜ¡¿ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î½½Â«¤ª¤È¤Ï¤µ¤ó¡£¤Ê¤¼º£¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È·ó¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡¡©»°Âð»ËÏº¡¿Ê¸éº½Õ½©
¢¡¢¡¢¡
²ñ¼Ò°÷¢ª¥¢¥¤¥É¥ë¢ª¥¥ã¥ê¥³¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö°Û¿§¤Î·ÐÎò¡×
¨¡¨¡¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤«¤Ê¤ê»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿Å¾¿È¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢½½Â«¤µ¤ó¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
½½Â«¡¡¤Ï¤¤¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ë½¢¿¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ê¤ê¥¤¥±¤Æ¤ëÊ·°Ïµ¤¤Î²ñ¼Ò¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼þ°Ï¤Î¡Ö¥¯¥é¥Ö¹Ô¤³¤¦¤è¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Î¥ê¤Ë¥ª¥¿¥¯¤Î»ä¤ÏÆëÀ÷¤á¤º¡Ä¡Ä¡£²ñ¼Ò¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¼«Ê¬¤È¤ÎÁêÀ¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ë»¤·¤¤Å¹ÊÞ¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿ô¥«·î¤Ç¿´¿È¤¬¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤ÆÂà¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤Ð¤é¤¯°ú¤¤³¤â¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÅÅ·âÊ¸¸Ë¡×¤È¡ÖSEGA¡×¤¬¶¦Æ±¤ÇÀ½ºî¤·¤¿³ÊÆ®¥²¡¼¥à¡ØÅÅ·âÊ¸¸Ë FIGHTING CLIMAX¡Ù¤Î¹Êó³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡ÖÅÅ·âFIGHTING¥¬¡¼¥ë¥º¡×¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢»î¤·¤Ë¼õ¤±¤Æ¤ß¤¿¤é¹ç³Ê¡£·ÝÇ½³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤â¤È¤â¤È·ÝÇ½³¦¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
½½Â«¡¡¤¤¤¨¡¢Á´Á³¡ª¡¡¡ÖÅÅ·âFIGHTING¥¬¡¼¥ë¥º¡×¤ÏÅÅ·âÊ¸¸Ë¤Î¥¥ã¥é¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤Û¤«¤Î¿Í¤Ë¾ù¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ª¥¿¥¯ÆÃÍ¤Î°¦¤È¾ðÇ®¤Ç±þÊç¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡ÖÅÅ·âFIGHTING¥¬¡¼¥ë¥º¡×¤È¤¤¤¦´ë²è¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤â¤½¤â¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½½½Â«¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ëÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£·ÝÇ½³èÆ°¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¥Õ¥£¥í¤Î¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¡©
½½Â«¡¡¡ÖÅÅ·âFIGHTING¥¬¡¼¥ë¥º¡×¤Î³èÆ°¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥Ü¥í¥Ü¥í¤Î¾õÂÖ¤«¤éÁá¤á¤Ë¼Ò²ñÉüµ¢¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ¼Â´¶¤·¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡ÖÅÅ·âFIGHTING¥¬¡¼¥ë¥º¡×¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÉÑÈË¤Ë²ÔÆ¯¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤â¤Ê¤¯¡Ä¡Ä¡£¤¸¤ã¤¢¼¡¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢Æ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤Î¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤Ç¤ó¤ÑÁÈ.inc¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÂ¸ºß¤Ëµß¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é·ÝÇ½¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¼«Ê¬¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤â¤Þ¤¿¥ª¥¿¥¯ÆÃÍ¤Î°¦¤È¾ðÇ®¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤¿¤À¡¢¥Õ¥£¥í¤Î¥¹¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï²»³ÚÀ¤Ê¤É¤¬¤±¤Ã¤³¤¦ÆÈÆÃ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡©
½½Â«¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¡¢»ä¤â¤«¤ï¤¤¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊR¡õB¤È¤«¥Õ¥¡¥ó¥¯¤ò²Î¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤À¤È¤ï¤«¤ê¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¡Ä¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¶Ê¤¬¤¹¤Ù¤ÆÁÇÅ¨¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ß¤ó¤Ê¸ÄÀ¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤¹¤®¤ë·ë²Ì¡¢µÕ¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç³Ú¤·¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤â¤È¤â¤È¥¢¥¤¥É¥ë¹¥¤¤Î½½Â«¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
½½Â«¡¡É½¤Ë¤Ï½Ð¤Ê¤¤²ÔÆ¯¤ÎÂ¿¤µ¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Ï¡¢°ì½Ö¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤ì¤À¤±ÅØÎÏ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È»×¤¤ÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½2015Ç¯¤Ë¥Õ¥£¥í¤Î¥¹¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢2022Ç¯11·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â´¶È¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Äº¢¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
½½Â«¡¡2019Ç¯¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¾ï¤Ë120¡ó¡×¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Ï¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ò¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿
¡½¡½2019Ç¯¤ËÂ´¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òµî¤Ã¤¿¤Î¤Ï2022Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
½½Â«¡¡ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤Þ¤â¤Ê¤¯Â´¶È¤ò·è¤á¡¢2020Ç¯¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢»ä¤Î°Õ»×¤Ï¤â¤¦¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÂ´¶È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î2Ç¯´Ö¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡È°ú¤·Ñ¤®´ü´Ö¡É¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½°ú¤·Ñ¤®´ü´Ö¡©
½½Â«¡¡²ñ¼Ò¤Î°ú¤·Ñ¤®¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢»ä¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤ËÂç¤¤Ê·ê¤¬¶õ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁª¤ó¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤¿¤êÏÃ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬¤Ê¤ë¤Ù¤¯³èÆ°¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ø¤Î´¶¼Õ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¤«¤Ä¤ß¤ó¤Ê¤Î¿´¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ç¤¤ë´ü´Ö¤¬Íß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÂ´¶ÈÈ¯É½¤âÁá¤á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¥Õ¥£¥í¤Î¥¹¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢»ä¤ÎÂ´¶È¸ø±é¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤ò¤·¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£¿ä¤·¤Ç¤¢¤ë¸µ¤Ç¤ó¤ÑÁÈ.inc¤ÎÌ´Ì²¤Í¤à¤µ¤ó¤ÎÂ´¶È¸ø±é¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç»²¹Í¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¾¯¤·ÏÃ¤ÏÌá¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
½½Â«¡¡Åö»þ¤ÏÎÏ¤ÎÈ´¤Êý¤¬Á´¤¯¤ï¤«¤é¤º¡¢¾ï¤Ë120¡ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£È©¿ÈÎ¥¤µ¤º¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¨¥´¥µ¤·¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤â¤Ã¤È´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤ÆÎý½¬¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤¿¤ê¡¢Æ°²è¤ÎÊÔ½¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÙ¶¯¤·¤¿¤ê¡¢¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª»Å»ö¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¯¤Æ¥²¡¼¥à¤òÉ¬»à¤ËÎý½¬¤·¤¿¤ê¡¢À¸³è¤ÎÁ´¤Æ¤¬¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¡ÖÃ¯¤«¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¡£¤â¤Ã¤È¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ëÀ³Ê¤Ê¤ó¤À¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ò¡¼¥Èµ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£»ä¤Ï¼«Ê¬¤¬½ÐÌò¤Ë¤Ê¤ë¤È´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢½ÐÌò¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÎ©¾ì¤Î¤Û¤¦¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤Îµ¤¤Å¤¤¬¥¢¥¤¥É¥ëÂ´¶È¸å¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
½½Â«¡¡¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î¡È¹¥¤¡É¤òÀ¸¤«¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡¤â¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ç²¿¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥£¥í¤Î¥¹Â´¶È¸å¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤äe¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë·È¤ï¤ë´ë¶È¤Ë½¢¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯Ëµ¤é¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î»ñ³Ê¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Î³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤¡¢2023Ç¯¤Ë»î¸³¤Ë¹ç³Ê¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¥¥ã¥ê¥¢ÌÌÃÌ¤Ê¤É¤Î¤´°ÍÍê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢ºòÇ¯6·î¤Ë²ñ¼Ò¤òÂà¼Ò¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Î¥¿¥ì¥ó¥È·ó¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤¼¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î»ñ³Ê¤ò¼è¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥¥ã¥ê¥³¥ó»ñ³Ê¤ò¼è¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÏÉÔÂ¡×
½½Â«¡¡Ã»´ü´Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¼Ò²ñ¿Í·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Ë½¢³èÀ¸¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½¢³èÃæ¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤µ¤ó¤«¤éÇº¤ß¤òÁêÃÌ¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÎÏÉÔÂ¤ò´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½¢³è¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤ÊÁªÂò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¤·¤Ã¤«¤êÃÎ¼±¤ä¥¹¥¥ë¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢Çº¤ß¤ËÅú¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦²ù¤·¤µ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î»ñ³Ê¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½²ñ¼Ò°÷¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¡¢°ì¸«¤È¤Ã»¶¤é¤«¤Ã¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï°ì´Ó¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¢¤ë¡£ºÎÍÑ¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¤¢¤ë¿¦Ì³·ÐÎò½ñ¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¼êËÜ¤Î¤è¤¦¤ÊÊâ¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
½½Â«¡¡¤¤¤ä¡Á¡¢¤Ç¤âÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¤«¤é180ÅÙÊý¸þÅ¾´¹¤¹¤ë¤Î¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¡ÖÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÎÁª¤ó¤ÀÆ»¤ò¤Ê¤ó¤È¤«Àµ²ò¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¿ÍÀ¸¤Î³Ú¤·¤µ¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Æü¡¹¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½½½Â«¤µ¤ó¤Ç¤â¿·¤·¤¤À¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤Î¤ÏÉÔ°Â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
½½Â«¡¡¤½¤â¤½¤âÉÔ°Â¤Ê´¶¾ð¤¬¤Ê¤¤¿Í´Ö¤À¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤âËè²óÉÔ°Â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£ÉÔ°Â¤À¤±¤É¡¢¡Ö·è¤á¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï´èÄ¥¤ë¤¾¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡½¡½¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
½½Â«¡¡»ä¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢°ìÀ¸Ê¬¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤È¤â¤È¤Ò¤Í¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ³Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ö¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï»ä¤¬¤ß¤ó¤Ê¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤¾¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢º£¤ÈÆ±¤¸ÁªÂò¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Î¿ÍÀ¸¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥£¥í¤Î¥¹¤òÂ´¶È¤·¤¿»þÅÀ¤Ç°ìÃ¶½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¤¯¤¹¤Ö¤ê¥´¥ê¥é¡×
¡½¡½¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤Í¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
½½Â«¡¡Ãæ³Ø¹â¹»¤ÈÁ´¤¯ÆëÀ÷¤á¤Ê¤¯¤Æ¡¢½¤³ØÎ¹¹Ô¡¢ÂÎ°éº×¡¢Ê¸²½º×¤Èµ²±¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÅö¤Ë¡¢¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Á¡Ä¡Ä¡£
¡½¡½¤´¼«¿È¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¤Ò¤Í¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ä¡Ö¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡Ö¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×Åª¤Êº¬À¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Àº¿À¤Îº¬¤Ã¤³¤¬ÂÎ°é²ñ·Ï¤È¤¤¤¦¤«¥´¥ê¥éÅª¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£
½½Â«¡¡¤¢¤Ï¤Ï¡ª¡¡¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¥´¥ê¥é¤Ç¤¹¡ª¡¡¾®¤µ¤¤¤È¤¤«¤é¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¤ÎÌ¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÖÀï¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ü¡£Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ü¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÀº¿À¤¬ÁÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½½Â«¡¡º£¤Ï¤Þ¤À²¿¤«¤Ò¤È¤Ä¤Î¤³¤È¤ò´èÄ¥¤ë¤Î¤¬ÈþÆÁ¤È¤µ¤ì¤ë»þÂå¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ñ¥é¥ì¥ë¥¥ã¥ê¥¢¡ÊÊ£¿ô¤Î»Å»ö¤ä³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤³¤È¡Ë¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£²áµî¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æº£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¸ª½ñ¤ò¤µ¤é¤ËËá¤¤Ä¤Ä¡¢¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¸ª½ñ¤â¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¸³¶¤ò¤«¤±¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ä¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤Æ¼«¸Ê¸¦ïÓ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ê¸¶ÅÄ¥¤¥Á¥Ü¡÷HEW¡Ë