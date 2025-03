timeleszの佐藤勝利とSixTONESの田中樹がゲストをもてなす日本テレビ系トークバラエティー『あべこべ男子の待つ部屋で』の初連動LIVEイベント『駆アガル!〜あべこべ男子に憧れて〜』が22日、神奈川・ぴあアリーナMMにて開催された。このほど公演レポートが到着した。本イベントは、性格、趣味、休みの過ごし方など、あれやこれやが真逆(あべこべ)な佐藤と田中がさまざまな大物ゲストを全力でおもてなしする完全手探り型・体当たりトークバラエティー『あべこべ男子の待つ部屋で』(日本テレビ系)の番組連動ライブイベントで当日はSTARTO ENTERTAINMENTのジュニアたちがゲストをもてなした。

まず出演者全員が「NOT ENOUGH」で登場。紅白の衣装をまとったチーム勝利とチーム樹の26人、さらにフレッシュなジュニアの面々がラスサビで横に大きく広がりパフォーマンス。井上瑞稀による「一緒に盛り上がっていきましょう」の呼びかけで始まったのは「サクラ咲ケ」(嵐)。この日限定のユニットに分かれて「PIKA☆NCHI」(嵐)、「Supernova」(V6)、「空のスクリーン -rainbow in my soul-」(タッキー&翼)、「花唄」(TOKIO)、「フラワー」(KinKi Kids)と先輩たちのヒット曲をパフォーマンス。菅田琳寧、織山尚大、内村颯太、安嶋秀生、檜山光成、山井飛翔、松浦銀志は激しいライティングの中、「Grandeur」(Snow Man)を力強くパフォーマンス。「S.C.」では、ラップを得意とするメンバー・猪狩蒼弥、元木湧、川崎星輝(※崎=たつさき)、長瀬結星、瀧陽次朗、久保廉、竹村実悟が黒いセットアップを着用し、集結。力強いフロウで、フロアを沸かせていた。井上、岩崎大昇(※崎=たつさき)、今野大輝、川崎皇輝、北川拓実、豊田陸人は、そこから雰囲気を一変させて、しっとりと「夜空ノムコウ」(SMAP)で魅せる。赤と白に染まるライティングの中、中村嶺亜、ヴァサイェガ渉、田村海琉、羽村仁成、阿達慶、千井野空翔の6人で始まった「アンダルシアに憧れて」(近藤真彦)は、長きにわたり歌い継がれてきた名曲ということもあり、客席も大興奮。ラストのサビには、他のメンバーも集結し大所帯で締めくくった。番組MCの佐藤と田中のもとにジュニア16人が突撃したVTRが放映。「番組をやりたい!」と伝えるも「番組はまだ早いよな…」と渋る田中。しかし「この日、ぴあアリーナMMが空いているみたいなので、そこでのイベントで、おもてなしできるか試してみて」と佐藤が提案し、このイベントへとつながったとの趣旨が説明される。そして、ジュニアたちはチーム勝利とチーム樹の2チームに分かれて、ゲストをおもてなしパートへ。毎回公演の最後に、どちらのチームのおもてなしが良かったかをゲストに判断してもらい、最終的に4公演を通して勝数の多い方が総合優勝になるとのルールが発表された。チーム勝利のリーダー・岩崎は「いや、もう勝つ気満々で来てますけどね。こてんぱんにやっていきたいと思います!」とコメント。対するチーム樹のリーダー・猪狩は「実は1公演目、チーム樹は負けています。でも、この公演はこの公演ですから、気を取り直してやっていきたいと思います!」と宣言した。今回のゲストに特化したおもてなしを用意しているメンバーとして、チーム勝利からは安嶋、織山、川崎星輝、竹村の4人が、チーム樹からはリーダー 猪狩、川崎皇輝、瀧、松浦の4人が選出された。(※川崎=たつさき)ゲストは、お笑いコンビ・たんぽぽの2人。最初のおもてなしは、自慢の料理がある織山と皇輝による胃袋を掴む料理対決。皇輝の料理ぶりを問われ、弟・星輝は「めちゃくちゃおいしいっす!」と答えた。そして、調理開始となるタイミングで皇輝は「実は前日に漬け込んでおきました!」と披露。相手のチーム勝利からは「ずるいよ!?」との声が上がり、なぜかそれに便乗して味方であるはずの菅田もクレームを入れると、猪狩が「味方なのに、なんでずるいと言ってるの!?」とすかさずツッコみ。菅田は慌てた様子で「ナイス!」とポジティブな言葉に変換してみせた。また、料理を待っている間には、ハートを掴む胸キュンシチュエーション対決も。これには少女漫画好きの白鳥久美子が「文化祭のミスターコンで優勝した幼なじみに『おめでとう、ちょっと遠い存在になっちゃったね』と言った後にキュンとくるセリフを言ってもらいたい」とオーダー。これを聞き、チーム勝利からは竹村が、チーム樹からは松浦が対決に参加することに。まず先行を務めた竹村は「おめでとう、ちょっと遠い存在になっちゃったね」に対して「え、なんて言った? あー、俺が上がったんじゃなくて、お前が下がったの。俺のとこまで駆け上がってこいよ!」と俺様風ドSコメントを披露。一方の松浦は、同じ問いに「何言ってんの? これからもずっと一緒だよ!」と王道の甘いコメントで勝負に。松浦に軍配が上がった。続いてのもてなしについて、星輝の口から「白鳥さんは、マッチョが好きなんですよね?」「マッチョな男といえばタンクトップ、もっとマッチョな男と言えばタンクトップ破りということで、今からそれを披露します!」と驚きの発言が飛び出すと、「破ってくれなんて言ってないですよ!」と困惑気味の白鳥。そんな白鳥に構わず、華麗なるタンクトップ破りを見せた。また、星輝の活躍ぶりを見た筋肉自慢の菅田がチームメンバーに推される形で、さらに続けて元木、久保も「俺も実はタンクトップ着ていて」と参加を表明。しかし、まさかの元木は破れないという結果となり、「マジで恥ずかしい」と悔しげな表情を浮かべた。その後、川村エミコの憧れのシチュエーションである「男女でカラオケ行った時に、男の人がやたらこっちを見ながら歌っているのを見て『もしかして私のこと狙ってる?』って思いたいんです」というオーダーに応えた「しょっちゅう目が合うカラオケでキュンとしてもらいたい」企画に挑戦。織山は二宮和也「虹」、竹村は嵐「A・RA・SHI」、安嶋はSaucy Dog「シンデレラボーイ」、星輝は「コンパス・オブ・ユア・ハート」(東京ディズニーシーアトラクション楽曲)、猪狩はなにわ男子「初心LOVE(うぶらぶ)」、瀧はTHE BLUE HEARTS「青空」、松浦はtimelesz「夏のハイドレンジア」、皇輝は嵐「言葉より大切なもの」を歌いたいとフリップでアピール。アピールを聞き、川村は「歓声が多かったので『初心LOVE(うぶらぶ)』!」と猪狩を指名。しかし、猪狩はまさかの照れ隠しでCreepy Nuts「doppelganger」を選曲。歌い終わった後に「今聴いていただいたのが、『初心LOVE(うぶらぶ)』です」と言い張り、川村からは「目バキバキで、瞬きしてほしかった!」と苦笑されていた。続いて指名されたのは、ナレーションも完コピしているという星輝の「コンパス・オブ・ユア・ハート」。客席は水色のペンライトで包まれた。そうしているうちに料理が完成。皇輝は「お母さん直伝! 川崎家の唐揚げ」を、織山はYouTubeのショート動画で学んだというオムライス「“なお”ムライス」を提供した。まずは織山のオムライスに、白鳥は「うんめ!」と絶叫。思った以上にたまごがふわとろだと絶賛した。続けて川崎家の唐揚げにも白鳥は「うんめぇなこれも!」とドスの効いた声を響かせ、ひな壇のジュニアたちも笑顔でそれぞれの食事に舌鼓を打っていた。セットチェンジの間には、客席へのあいさつタイムも。ラストは、安嶋が「川村さんは忍耐力のある人が好きとのことで」と前振りをしてからの「水中息止めで我慢強い人を見てもらおう」チャレンジが行われた。参加したのは自信満々の安嶋、そして竹村、松浦、猪狩の4人。しかし、ハプニング発生。まさかの水面台が高すぎるため、全員が背伸びをしなければ水面に顔がつかないという結果に。「本当はもっとできるもん」と言い、水を足して、ラストチャレンジが行われた。すると、安嶋が先輩・田中と佐藤の結果を超え、2分耐え抜くという結果に。客席からも大きな拍手が送られていた。すべてのもてなしを終えて、会場審査では相変わらず僅差という結果に。それを受け、たんぽぽの2人に選ばれたのはチーム勝利となった。最後には全員からのおもてなしということで「曲のプレゼント」が。川村と白鳥は「Can do! Can go!」(V6)と「仮面舞踏会」(少年隊)で迷い、客席に聞くと、これもまた僅差に。結果、「仮面舞踏会」が披露された。さらに続けて「世界に一つだけの花」(SMAP)も披露。今回は全4公演合わせての結果で総合優勝が決定ということで、が確定する23日夜公演に関しては、生配信でも視聴可能となる。