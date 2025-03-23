¡Ø·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ ¼ö½Ñ²öÀï ²û¶Ì¡¦¶ÌÀÞ¡Ù ËÜÍ½¹ð¤ò²ò¶Ø¡ª
Âç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤¬¡¢·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ¡Ø¼ö½Ñ²öÀï ²û¶Ì¡¦¶ÌÀÞ¡Ù¤È¤·¤ÆºÆ¤Ó¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£2025Ç¯5·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î¸ø³«¤òÁ°¤Ë¡¢ÂÔË¾¤ÎËÜÍ½¹ð¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TV¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÁ´5ÏÃ¤òÆÃÊÌ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿Áí½¸ÊÔ¤Ç¡¢Êª¸ì¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡ÈºÇ¶¯¤Î2¿Í¡É ¸Þ¾ò¸ç¤È²ÆÌý·æ¤Î¹âÀì»þÂå¤Î²áµî¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£
¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Ï¡¢½¸±Ñ¼Ò¤Î¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Ç6Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ëÏ¢ºÜ¤ò·Ð¤Æ¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬1²¯Éô¤òÆÍÇË¡£2020Ç¯¤Ë¤Ï½é¤Î±Ç²è²½ºîÉÊ¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï 0¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢265²¯±ß¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¶½¹Ô¼ýÆþ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢2023Ç¯7·î¤«¤é12·î¤Ë¤«¤±¤ÆTV¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¡Ö²û¶Ì¡¦¶ÌÀÞ¡¿½ÂÃ«»öÊÑ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÂ³ÊÔ¡Ö»àÌÇ²óÞâ¡×¤ÎÀ©ºî¤â·èÄê¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤Ç¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿ËÜÍ½¹ð¤Ç¤Ï¡¢¡Ø²û¶Ì¡¦¶ÌÀÞ¡Ù¤ÎÊª¸ì¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶Å½Ì¡£¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡ÖÀÄ¤Î¤¹¤ß¤« (Acoustic ver.)¡×¤Ï¡¢TV¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤ò·à¾ìÍÑ¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÀûÎ§¤¬Êª¸ì¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·à¾ìÈÇ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁ´ÊÔ¤Î²»³Ú¤¬5.1ch¥µ¥é¥¦¥ó¥É¤ËºÆ¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¡¢°ìÉô³Ú¶Ê¤Ï·à¾ìÈÇÍÑ¤Ë¥ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¡ÈºÇ¶¯¤ÎÀÄ½Õ¡É¤¬ÁÉ¤ëÆÃÊÌÁí½¸ÊÔ¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿·¤¿¤Ê·Á¤ÇÁÉ¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥à¥Ó¥Á¥±¥«¡¼¥É·¿Á°Çä·ô¤¬4·î18Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä ¥³¥á¥ó¥È
ÀÄ½Õ¤È¤¤¤¦´ÑÇ°¤¬»ý¤ÄÁêÈ¿¤¹¤ë£²¤Ä¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¡ÖÀÄ¡×¤È°ì¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖÀÄ¤Î¤¹¤ß¤«¡×¤Ç¤·¤¿¡£²»³ÚÀ¤â¤½¤ì¤Ë±è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡ÖÁÖ¤ä¤«¤Ê¶Ê¤À¡×¡ÖÀÚ¤Ê¤¤²Î¤À¡×¤ÈÁêÌ·½â¤¹¤ë´¶ÁÛ¤òÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤ÂçÊÑÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿É½¾ð¤ò¡ÖÀÄ¤Î¤¹¤ß¤«¡×¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤â¤Þ¤¿´Ñ¤ë¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿§¤ó¤Ê´é¤ò¸«¤»¤ë¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤³¤¦¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Ï¡¢½¸±Ñ¼Ò¤Î¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Ç6Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ëÏ¢ºÜ¤ò·Ð¤Æ¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬1²¯Éô¤òÆÍÇË¡£2020Ç¯¤Ë¤Ï½é¤Î±Ç²è²½ºîÉÊ¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï 0¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢265²¯±ß¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¶½¹Ô¼ýÆþ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢2023Ç¯7·î¤«¤é12·î¤Ë¤«¤±¤ÆTV¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¡Ö²û¶Ì¡¦¶ÌÀÞ¡¿½ÂÃ«»öÊÑ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÂ³ÊÔ¡Ö»àÌÇ²óÞâ¡×¤ÎÀ©ºî¤â·èÄê¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤Ç¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿ËÜÍ½¹ð¤Ç¤Ï¡¢¡Ø²û¶Ì¡¦¶ÌÀÞ¡Ù¤ÎÊª¸ì¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶Å½Ì¡£¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡ÖÀÄ¤Î¤¹¤ß¤« (Acoustic ver.)¡×¤Ï¡¢TV¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤ò·à¾ìÍÑ¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÀûÎ§¤¬Êª¸ì¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·à¾ìÈÇ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁ´ÊÔ¤Î²»³Ú¤¬5.1ch¥µ¥é¥¦¥ó¥É¤ËºÆ¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¡¢°ìÉô³Ú¶Ê¤Ï·à¾ìÈÇÍÑ¤Ë¥ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¡ÈºÇ¶¯¤ÎÀÄ½Õ¡É¤¬ÁÉ¤ëÆÃÊÌÁí½¸ÊÔ¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿·¤¿¤Ê·Á¤ÇÁÉ¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥à¥Ó¥Á¥±¥«¡¼¥É·¿Á°Çä·ô¤¬4·î18Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä ¥³¥á¥ó¥È
ÀÄ½Õ¤È¤¤¤¦´ÑÇ°¤¬»ý¤ÄÁêÈ¿¤¹¤ë£²¤Ä¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¡ÖÀÄ¡×¤È°ì¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖÀÄ¤Î¤¹¤ß¤«¡×¤Ç¤·¤¿¡£²»³ÚÀ¤â¤½¤ì¤Ë±è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡ÖÁÖ¤ä¤«¤Ê¶Ê¤À¡×¡ÖÀÚ¤Ê¤¤²Î¤À¡×¤ÈÁêÌ·½â¤¹¤ë´¶ÁÛ¤òÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤ÂçÊÑÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿É½¾ð¤ò¡ÖÀÄ¤Î¤¹¤ß¤«¡×¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤â¤Þ¤¿´Ñ¤ë¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿§¤ó¤Ê´é¤ò¸«¤»¤ë¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤³¤¦¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£