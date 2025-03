ディズニーの名作アニメを実写化した『リトル・マーメイド』(2023)で主人公アリエル役を演じたハリー・ベイリー。公開後に誕生した1歳の息子が、名曲「アンダー・ザ・シー」のシーンを観てアリエルを母親だと認識する姿を公開している。

自身のXアカウントに動画を投稿したハリーは、「みんな、私いま泣いてるの。私がアリエルだって本当に分かってるんだ」とポスト。映像には、息子ヘイロー君が「アンダー・ザ・シー」のミュージカルシーンを見つめながら「ママ」と呼びかけ、にっこりと微笑む姿が収められている。

ハリーは嬉しそうに「そう、あれはママなの」と返し、感激を隠せない様子。カメラがテレビ画面に向けられると、アリエルが貝の群れから顔をのぞかせる場面や、クラゲにつかまって上昇する場面が映し出される。幻想的な海の世界とアリエルに扮した母の姿に魅了されながら、ヘイロー君は繰り返し「ママ」と口にしていた。

この微笑ましい投稿には67万以上のいいねがつき(3月19日現在)、リプライには「自分のママがディズニープリンセスだなんて、想像もつかない」といったコメントが多数寄せられている。

guys i’m crying he actually knows ariel is me ‍