ディズニー&ピクサーの感動作『リメンバー・ミー』(2017)続編が、2029年の公開に向け準備中であることが発表した。米ディズニーCEOボブ・アイガーが年次株式総会で明らかにした。

「まだ初期段階ですが、ユーモアと心温まる冒険が詰まった映画になるでしょう。近く詳細を発表できるのが楽しみです」とアイガーは伝えている。

© 2022 Disney/Pixar

『リメンバー・ミー』は、ミュージシャンを夢見るギターの天才少年・ミゲルが“死者の国”で体験する温かい家族の物語。世界中の観客の涙を誘い、世界累計8億1,400万ドルの大ヒットを記録。では長編アニメ映画賞&主題歌賞のW受賞を果たした。

続編では監督のリー・アンクリッチ、共同監督のエイドリアン・モリーナが続投。そのほかオリジナル版のチームも再集結するという。プロデューサーは『トイ・ストーリー4』(2019)『インサイド・ヘッド2』(2024)のマーク・ニールセン。

2017年公開の第1作から、実に12年越しの続編ということになる。これまで続編を望む声も多く、公開当時には公開当時にはミゲル役の本国版声優を務めたアンソニー・ゴンザレスも「もしチャンスがあるなら、ぜひ観てみたいです」と希望を語っていた。「自分が関わらなくても、続編が作られることを願っています。ミゲルをもっと見てみたいんです。彼が何をしているのか。彼女の小さな妹との関係性を知りたいですね」。

キャストの続投についてや、あらすじについては不明。ピクサーからはティザータイトルが公開されている。

Disney and Pixar’s Coco 2 is officially in the works!