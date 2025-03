大人気ゲームを実写ドラマ化した「THE LAST OF US シーズン2」が、2025年4月14日にで日本独占配信となることが発表された。

「The Last of Us」は2013年にPlayStation3専用ゲームとして発売されたタイトルで、パンデミックで文明崩壊したアメリカを舞台にしたサバイバル・アクションゲームだ。実写さながらの映像クオリティや、登場人物それぞれの過去や心情をリアルに描いたドラマパートが人気を集め、全世界200以上のゲームアワードを受賞し、シリーズ累計販売本数3,700万本を突破する人気シリーズとなった。

米HBOは同名ゲームをベースに、ゲームシリーズのクリエイティブ・ディレクター、ニール・ドラックマンと『チェルノブイリ ーCHERNOBYLー』(2019)の脚本・製作総指揮を務めたクレイグ・メイジンの共同脚本によるオリジナルドラマ「THE LAST OF US」を発表。本ゲームをベースにしたHBOドラマ「THE LAST OF US」は、ゲーム同様、文明崩壊後のアメリカで、愛する娘を亡くしたジョエルと、感染菌への抗体を持つ少女エリーの旅を描きながら、道中で出会う人物や2人の過去にスポットライトを当てたドラマ作品となった。

2023年公開のシーズン1は全世界で爆発的ヒットとなり、同年の第75回エミー賞では、作品賞を含む全24部門でノミネート。U-NEXTでも2023年度の海外ドラマジャンルでほか作品を抜く圧倒的な視聴数で1位を記録した。

© 2025 WarnerMedia Direct Asia Pacific, LLC. All rights reserved. Max and related elements are property of Home Box Office, Inc.

新たに配信されるシーズン2は、2020年にPlayStation®4向けに発売されたゲーム版の続編『The Last of Us Part II』の物語をもとに描かれる。

前シーズンから5年後、旅を終えたジョエルとエリーはジョエルの弟・トミーが治めるワイオミング州ジャクソンのコミュニティで暮らしていたが、新たな人物たちの登場によって、5年前の事件を巡りさらなる壮絶な運命に巻き込まれていく…。

ペドロ・パスカル(ジョエル役)、ベラ・ラムジー(エリー役)、ガブリエル・ルナ(トミー役)ら、多くの映画や英国ドラマで注目を集める人気俳優が前シーズンから続投で出演するほか、アビー役に『ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー』で、英国ライジング・スター賞にノミネートしたケイトリン・デヴァーなど、新登場キャラクターに注目俳優がシリーズ参戦を果たす。

© 2025 WarnerMedia Direct Asia Pacific, LLC. All rights reserved. Max and related elements are property of Home Box Office, Inc.

ドラマ『THE LAST OF US シーズン2』は米HBOと同時刻となる2025年4月14日(月)10:00よりU-NEXTにて独占配信予定。これに合わせてU-NEXT公式YouTubeチャンネルでは、本作シーズン1を主人公のジョエル、エリー、2人の視点から振り返る特別映像を公開。衝撃展開続きの待望第2章に先駆けて、全話配信中のシーズン1もチェックしておこう。