◆山田涼介、Hiro&山本舞香夫妻の結婚報告を受けていた

【モデルプレス=2025/03/23】Hey! Say! JUMPの山田涼介が、22日放送の日本テレビ系「Google Pixel presents ANOTHER SKY 1時間SP」(よる11時〜)に出演。MY FIRST STORY・Hiroから結婚報告を受けた時のことを振り返った。番組MCを務める女優の山本舞香と映画「暗殺教室」(2015年)で共演経験のある山田は、当時16歳だったという山本に対して「大人になったなぁと思って」と驚きを表した。

山本は「私の旦那と仲良くて…」と夫のHiroと山田との関係性を口に。すると山田は「(結婚の)報告も旦那がしてくれた」と明かし、「だけど僕運転中で…。なかなか旦那から連絡くることもなかったんで」とその時の様子を振り返った。それに対して山本が「(Hiroが)結婚発表の15分前くらいに『ちょっと涼介に電話する』って言って…」と話すと、山田は「電話きた瞬間にもう『あ、結婚だな』っていうのがわかりました」と報告の前に内容を察したことを告白。MCの今田耕司が「もう俺の域まで来た?(電話の)鳴り方でわかるよ」と笑いを誘うと、山田も「なんかありますよね」と共感していた。(modelpress編集部)情報:日本テレビ【Not Sponsored 記事】