Ä¹½£ÎÏ£×£Ê¤Î¹õÎò»Ë¡¡º´¡¹ÌÚ·ò²ð¤È¤ÎàÌµµ¤ÎÏ»î¹çá¤Ë¥¥ì¤¿ËÌÅÍ¾½¡Ö¤¢¤ì¤¬¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¤¹¤«¡×
¡Ú¥×¥í¥ì¥¹Â¢½Ð¤·¼Ì¿¿´Û¡Û²ñ¾ìÁ°¤ËÄ¥¤é¤ì¤¿à¤ª¤ï¤Óá¤ò¿©¤¤Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë¥Õ¥¡¥ó¡£¡Ö¥¦¥½¤À¤í¡×¡£¤Ü¤¦¤¼¤ó¤ÈÎ©¤Á¿Ô¤¯¤¹¥Õ¥¡¥ó¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤òµá¤á¤Æ´Ø·¸¼Ô¤È²¡¤·ÌäÅú¤Ë¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤Æ¡¢°ì»þÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸á¸å£´»þ¤«¤éÈ¯Çä¤·¤¿ÅöÆü·ô¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ó¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤â¤Ã¤È°Â¤¯¤Ê¤ó¤Ê¤¤¤Î¡×¤È¸ò¾Ä¤¹¤ë¼Ô¡¢¡ÖÄ¹½£¤µ¤ó¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Ê¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤Ó¤¹¤òÊÖ¤¹¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¤«¤é£²£²Ç¯Á°¤Î£²£°£°£³Ç¯¡ÊÊ¿À®£±£µÇ¯¡Ë£³·î£±£¹Æü¡¢ºë¶Ì¡¦Áð²Ã»Ô¥¹¥Ý¡¼¥Ä·ò¹¯ÅÔ»ÔµÇ°ÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë£×£Ê¥×¥í¥ì¥¹¤ò´ÑÀï¤ËÍè¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢ÌÜ¶Ì¤ÎÄ¹½£ÎÏ¤ÈÅ·Î¶¸»°ìÏº¤Î£²¿Í¤¬·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ±¦±ýº¸±ý¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Î£±£¸Æü¡¢·²ÇÏ¡¦ÂÀÅÄ»ÔÂç²ñ¤òÅ·Î¶¤¬Æ¬Éô°Û¾ï¤Ç·ç¾ì¡£Ä¹½£¤âÅ·Î¶¤È¤Î°ìÏ¢¤Î·ãÆ®¤Ç¡¢Ëþ¿ÈÁÏáØ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ÎÍýÍ³¤Ç·ç¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Âè£±»î¹çÁ°¤Ëº´¡¹ÌÚ·ò²ð¤È±ÊÅç¾¡»ÊÀìÌ³¼èÄùÌò¤¬¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤êÄ¾ÀÜ¥Õ¥¡¥ó¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¡£
¡¡²ñ¾ì¤«¤é¤Ï²¹¤«¤¤Çï¼ê¤¬Í¯¤µ¯¤³¤ê¡¢Ë½Æ°¤³¤½²óÈò¤·¤¿¤â¤Î¤Î£×£Ê¤Ï´úÍÈ¤²¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÌÜ¶Ì¥«¡¼¥ÉÄ¹½££Ö£ÓÅ·Î¶£¶Ï¢Àï¤¬Áá¤¯¤âÆÜºÃ¤·¤Æ¡¢¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡
¡¡·ò²ð¤Ï¡Ö¥ª¥ì¤¿¤Á¼ã¤¤ÎÏ¤Ç£×£Ê¤ò¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÄ¹½£¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢£×£Ê¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¡Ö¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î¥É¿¿¤óÃæ¤ò¹Ô¤¯¡×¤È¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¡¢Ä¹½£¤Î¥¿¥Ë¥Þ¥Á¤À¤Ã¤¿ÂçÀ±¼Â¶È¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊ¡ÅÄÀ¯Æó¼ÒÄ¹¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÇÄ¹½£¤È±ÊÅç»á¤¬ÀßÎ©¡££°£²Ç¯£±£±·î£±£²Æü¤ËÀßÎ©²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤òÂàÃÄ¤·¤Æ¤¤¤¿·ò²ð¤Ï¡¢¥¤¤Î°ìÈÖ¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£±ÊÅç»á¤ÏÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿·ò²ð¤òË¬¤Í¡¢ÆþÃÄ¤òÀâ¤¤¤¿¡£µ¢¹ñ¤·¤¿±ÊÅç»á¤Ï¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ë¡Ö¤½¤¦¡ÊÆþÃÄ¤¹¤ë¤È¡Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡Ø¥Ï¥¤¡¢ÆþÃÄ¤·¤Þ¤¹¡Ù¤¸¤ãÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¡£¤¤¤í¤¤¤í»Å³Ý¤±¤ë¤«¤é¸«¤Æ¤Ê¡×¡£¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¹½£¤Ë¡ÖÍ¾·×¤Ê»Å³Ý¤±¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×¤ÈµÑ²¼¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ±ÊÅç»á¤¬¸À¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¥«¥Æ¥¨¡ÊÍ»ÄÌ¤¬¤¤«¤Ê¤¤°ÕÌ£¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¸À¤Ï¡¢¸å¤Ë·à²è¤È¤Ê¤Ã¤¿±ÊÅç»á¤òÂåÉ½¤¹¤ëà¥ï¡¼¥Éá¤È¤·¤Æ¥Þ¥Ë¥¢¤ËÄêÃå¤·¤¿¡£
¡¡£°£³Ç¯£³·î£±Æü¤Ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿´úÍÈ¤²Àï¤Ç¤Ï¡¢Ä¹½£¤¬£¸Ê¬Í¾¤ê¤ÇÅ·Î¶¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¤¬¡¢¥á¥¤¥ó¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÃ»»þ´Ö·èÃå¡£¤Þ¤¿Á°ºÂ¤«¤é¥á¥¤¥ó¤Þ¤ÇÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê»î¹çÅ¸³«¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÉÔËþ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Å·Î¶¤Î·ç¾ì¤Ï¡¢¼Â¤ÏÄ¹½£¤¬¸Å½ý¤Î¥¢¥¥ì¥¹ç§¤òÄË¤á¡¢±ÊÅçÀìÌ³¤¬àÄ¹½£¤Î¥á¥ó¥Äá¤ò¼é¤ë¤¿¤áÅ·Î¶¤Ë·ç¾ì¤òÍê¤ß¹þ¤ó¤À¤³¤È¤¬¡¢¸å¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÅÙ°úÂà¤·¤Æ¤¤¤Æ£µ£±ºÐ¤ÎÄ¹½£¤¬¥¨¡¼¥¹¤Ç¤Ï¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Êý¸þÅ¾´¹¤·¤¿£×£Ê¤Ï·ò²ð¤ò¥¨¡¼¥¹¤Ë¿ø¤¨¡¢£··î£²£°Æü¡¢Î¾¹ñÂç²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Þ¥°¥Þ¡¦¥¶¡¦¥°¥ì¡¼¥Æ¥¹¥È¡Ê£×£Í£Ç¡Ë½éÂå²¦ºÂ·èÄê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡Ê¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Ù¥ë¥È¤ÏÀ½ºî¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦à¥ª¥Áá¤â¤¢¤Ã¤¿¡Ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢£¹·î£¶Æü¡¢²£ÉÍÊ¸²½ÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤·¤¿Áí¹ç³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ø¡½£±¡×¤Ç±¦¼ê¿Æ»ØÉÕ¤±º¬¤òÊ£»¨¹üÀÞ¡£
¡¡ÂàÃÄ¤¹¤ëÃ«ÄÅ²Å¾Ï¤¬£×£Ê¤ÎÊø²õ´íµ¡¤òÅì¥¹¥Ý¤Ë¹ðÇò¤¹¤ë¤Ê¤É¡ÊÆ±·î£²£¸Æü¤Î°ËÀªÂç²ñ¡Ë¡¢£×£Ê¤ÏÉé¤ÎÏ¢º¿¤¬Â³¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡£·ë¶É¡¢Íâ£°£´Ç¯£¶·î£²£±Æü¤Î·§ËÜÂç²ñ¤òºÇ¸å¤Ë£×£Ê¤ÏÊø²õ¤·¤¿¡£
¡¡¶½Ì£¿¼¤¤ÂÐ·è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Íâ£°£µÇ¯¡ÊÊ¿À®£±£·Ç¯¡Ë£¸·î£´Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡££×£Ò£Å£Ó£Ô£Ì£Å¡½£±¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È£±²óÀï¤ÇÄ¹½£¤È·ò²ð¤¬·ãÆÍ¡£·ò²ð¤Ï£×£Ê»þÂå¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿±ÛÃæ»íÏº¤Î¥Ò¥Ã¥×¥¢¥¿¥Ã¥¯¡¢Âç¿¹Î´ÃË¤Î¥¢¥Ã¥¯¥¹¥Ü¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Þ¥µºØÆ£¤Î´Æ¹ö¸Ç¤á¤ÇÄ¹½£¤ò¹¶¤áÎ©¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Î¡¼¥¶¥ó¥é¥¤¥È¥Ü¥à¤Ç¥Ô¥ó¥Õ¥©¡¼¥ë¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£»î¹ç¤¬½ª¤ï¤ê¡¢°®¼ê¤òµá¤á¤Æ¶á´ó¤Ã¤Æ¤¤¿Ä¹½£¤òÌµ»ë¤·¤Æ¥ê¥ó¥°¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡·ò²ð¤Ï¡ÖÄ¹½£¤µ¤ó¤È¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¶â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£¶â¤À¤Ã¤¿¤éÊÛ¸î»Î¤òÎ©¤Æ¤Æ¤É¤¦¤Î¤³¤¦¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¡£º£Æü¡¢»î¹ç¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â²¿¤âµ¤»ý¤Á¤ÏÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ª¥ì¤ÏÄ¹½£¤µ¤ó¤Î¿´¤âµ»¤â¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡Ê°äº¨¤â¡Ë¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£¤À¤±¤É¸þ¤³¤¦¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òÉú¤»¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë·ò²ð¤ò²£ÌÜ¤Ë¸·¤·¤¤´é¤Ä¤¤ÎºÊ¤ÎËÌÅÍ¾½¤Ï¡¢Ä¹½£¤Î¹µ¼¼¤ËÄ¾¹Ô¡£³°¤Þ¤Ç¶Á¤ÅÏ¤ëÀ¼¤ÇÄ¹½£¤òÅÜÌÄ¤ê¤Ä¤±¤¿¡£ÎäÀÅ¤µ¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿ËÌÅÍ¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÏÃ¤¹¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ý¤òÊÄ¤¶¤·¤¿¤¬¡Ö¤¢¤ì¤¬¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£ºÇÄã¤À¡£¤¢¤ó¤Ê¥ä¥Ä¡ÊÄ¹½£¡Ë¤È¤ÏÆóÅÙ¤È²ñ¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢±ÊÅç»á¤Ï£°£¹Ç¯¤ËÆâ³°¥¿¥¤¥à¥¹¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¡£Æâ³°¤Îµ¼Ô¤¬¼èºà¤Ç·ò²ð¥ª¥Õ¥£¥¹¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢·ò²ð¤¬¡Ö¤ªÂð¤Î²ñ¼Ò¤Ë±ÊÅç¤µ¤ó¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡©¡¡¸µµ¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡£¥ª¥ì¤Ï¤Ê¤ó¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤½¤¦ÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡£¤½¤¦¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£
¡¡¸åÇ¯¡¢±ÊÅç»á¤Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÇÄ¹½£¤ËÂÐ¤·¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¶â¡£¥ª¥ì¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇºá¡£¤³¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤òÄ¹½£¤¬¸«¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢´Ø·¸¤Î½¤Éü¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ä¹½£¤Ï£×£Ê¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÄï»Ò¡¢ÌÁÍ§¤ÈÁÂ±ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þº£Ç¯£²·î£±£°Æü¡¢±ÊÅç»á¤Ï¸ÆµÛÉÔÁ´¤Î¤¿¤á¡¢ÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àµî¤·¤¿¡ÊµýÇ¯£¸£²¡Ë¡£±ÊÅç»á¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢£×£Ê¤Îà¹õÎò»Ëá¤Ï¥Þ¥Ë¥¢¤Îµ²±¤«¤é¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡£