ÉÍºê¤¢¤æ¤ß46ºÐ¡¢Èþ¤¯¤Ó¤ì¶¯Ä´¤ÎÆ©¤±´¶¹õ¥ì¡¼¥¹°áÁõ¤¬È¿¶Á¡¡¡Ö¤É¤ó¤É¤óåºÎï¡×¡Ö°µÅÝÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¡×
²Î¼ê¡¦ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¡Ê46¡Ë¤¬2025Ç¯3·î17Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ê¢Éô¤¬¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤¦¡×
ÉÍºê¤µ¤ó¤Ï¡¢³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¡ÖFacing to myself¡Ê¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤¦¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö#mimosa¡×¡Ö#museum¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤âÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Ê¢Éô¤¬Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¹õ¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃåÍÑ¡£¹õ¤¤¥Õ¡¼¥É¤òÈï¤ê¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖºÐ¤ò¼è¤ëËè¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óåºÎï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö°µÅÝÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤ÆâÁ¤·¤¤¤°¤é¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¤°Ê³°¤Î¸ÀÍÕ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£