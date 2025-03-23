¡Ö¤â¤¦¤É¤¦¤Ç¤â¤¨¤ó¤¸¤ã¡×·Ù»¡´±¤ò²¥¤Ã¤¿¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÃË¡Ê26¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡Ú²¬»³¡Û
¤¤ç¤¦¡Ê23Æü¡ËÌ¤ÌÀ¡¢²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô¤Ç¸òÄÌ»ö¸Î¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ù»¡´±¤ÎÆ¬¤ò²¥¤ë¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÁÒÉß»Ô¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²¤ÎÍÆµ¿¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÒÉß»Ô»ùÅç¤ÎÇÛ´É¹©¤ÎÃË¡Ê26¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃË¤Ï¤¤ç¤¦¡Ê23Æü¡Ë¸áÁ°0»þ35Ê¬¤´¤í¡¢ÁÒÉß»Ô»ùÅç±ØÁ°4ÃúÌÜ¤ÎÏ©¾å¤Ç¸òÄÌ»ö¸Î¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ù»¡´±¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤â¤¦¤É¤¦¤Ç¤â¤¨¤ó¤¸¤ã¡×¤Ê¤É¤ÈÅÜÌÄ¤Ã¤Æ±¦¼ê¤Î·ý¤ÇÆ¬¤ò1²ó²¥¤ëË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢¸øÌ³¤Î¼¹¹Ô¤òË¸³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ç¤ÏÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é¡Ö»ö¸Î¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ö¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤ÎÄÌÊó¤ò¼õ¤±¡¢·Ù»¡´±¤¬¸½¾ì¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¡¢ÃË¤«¤é»ö¾ð¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£