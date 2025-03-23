ºÆ¥¨¥ÍÉê²Ý¶â¡¢Ìó200±ßÁý¡¡²È·×¤ÎÉéÃ´¤Ë
¡¡·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ï¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÉáµÚ¤Î¤¿¤á¤ËÅÅµ¤ÎÁ¶â¤Ë¾å¾è¤»¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖºÆ¥¨¥ÍÉê²Ý¶â¡×¤ò4·î»ÈÍÑÊ¬¤«¤é°ú¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯ÅÙ¤Ï1¥¥í¥ï¥Ã¥È»þ¤¢¤¿¤ê3.98±ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢Á°Ç¯ÅÙ¤è¤ê0.49±ßÁý¤¨¤Þ¤¹¡£ºÆ¥¨¥ÍÉê²Ý¶â¤Î°ú¤¾å¤²¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤¹¡£É¸½àÅª¤Ê²ÈÄí¤Ç¤Ï196±ßÁý¤¨¤Æ·î1592±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÅµ¤Âå¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï3·î¤ÇÀ¯ÉÜ¤ÎÊä½õ¶â¤¬½ªÎ»Í½Äê¤Ç¡¢²È·×¤ÎÉéÃ´¤Ï¤µ¤é¤Ë½Å¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2025Ç¯3·î23ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë
¡¡2025Ç¯ÅÙ¤Ï1¥¥í¥ï¥Ã¥È»þ¤¢¤¿¤ê3.98±ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢Á°Ç¯ÅÙ¤è¤ê0.49±ßÁý¤¨¤Þ¤¹¡£ºÆ¥¨¥ÍÉê²Ý¶â¤Î°ú¤¾å¤²¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤¹¡£É¸½àÅª¤Ê²ÈÄí¤Ç¤Ï196±ßÁý¤¨¤Æ·î1592±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÅµ¤Âå¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï3·î¤ÇÀ¯ÉÜ¤ÎÊä½õ¶â¤¬½ªÎ»Í½Äê¤Ç¡¢²È·×¤ÎÉéÃ´¤Ï¤µ¤é¤Ë½Å¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2025Ç¯3·î23ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë