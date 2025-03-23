¥ª¥ì¥ª¥ìº¾µ½¡ÖñÙ¤·¤Î¥Õ¥íー¡×¤ò²òÆÉ¤»¤è¡ª³ó¡¢ÉÔÎÑ¡¢²¾ÁÛÄÌ²ß¡Ä¹ªÌ¯²½¤¹¤ë·à¾ì·¿º¾µ½¤Î¼ê¸ý¤È¤Ï
¥ª¥ì¥ª¥ì¤¬ÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤¦10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¤¤Þ¤ÀÎà»÷¤Îº¾µ½»ö·ï¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌµÃÎ¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±ñÙ¤¹Â¦¤¬¹ªÌ¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖñÙ¤·¤ÎÎ®¤ì¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢º¾µ½¤À¤È¤¹¤Ð¤ä¤¯µ¤¤¬ÉÕ¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡×¡£ñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¿´ÆÀ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤¦»ØÆî¤¹¤ë¤Î¤Ïº¾µ½¤Ë¾Ü¤·¤¤¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿ー¤ÎÂ¿ÅÄÊ¸ÌÀ»á¤À¡£
¡Ö¡û¡ûº¾µ½¡×¤È¤¤¤Ã¤¿º¾µ½¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÃæ¿È¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬Í½ËÉ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¼ÂÎã¤ò¸ò¤¨¡¢Â¿ÅÄ»á¤¬ñÙ¤·¤Î¥«¥é¥¯¥ê¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÍ×ÅÀ¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
¢¨ ¤³¤Îµ»ö¤Ï°¼Á¾¦Ë¡¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦Â¿ÅÄÊ¸ÌÀ»á¤Î½ñÀÒ¡ØºÇ¿·¤Î¼ê¸ý¤«¤éÉ³²ò¤¯ º¾µ½»Õ¤Î¡Öæ«¡×¤Î¸«È´¤Êý °ÅÞ¤ËñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤40¤Î¿´ÆÀ¡Ù¡ÊCLAP¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Êº¾µ½¤Ç¤âÈùÌ¯¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë
¥ª¥ì¥ª¥ìº¾µ½¤ÎÈï³²¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÂ¿¤¤¡£¤³¤ì¤À¤±¼ê¸ý¤Ø¤Î¼þÃÎÅ°Äì¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¤À¡£
ÆüËÜ¤Î¼Ò²ñ¤Ç¡Ö¥ª¥ì¥ª¥ìº¾µ½¡×¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Èï³²¤¬Â¿¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÎÃæ¿È¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Çº¾µ½»Õ¤¿¤Á¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ê¸ý¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®¸ù¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¸ò¾Ä½Ñ¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¼êË¡¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î¥ª¥ì¥ª¥ìº¾µ½¤Ë¤â¡¢¤¢¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹Åª¤ÊÈ¯ÁÛ¤¬¸«¤¨±£¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¹¤ä¥Ñ¥ó¡¦¤ª²Û»Ò¤Ê¤É¡¢Ä¹Ç¯Çä¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸Ì£¤Î¤â¤Î¤ò¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌ¡Á³¤ÈÈÎÇä¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î»þ¡¹¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÓÏ¹¥¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Ì£¤ò¾¯¤·¤Å¤ÄÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¡¢¥í¥ó¥°¥»¥éー¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤Ê¤ªÇä¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¼Â¤Ï¡¢¥ª¥ì¥ª¥ìº¾µ½¤âÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Â©»Ò¤òÁõ¤Ã¤ÆñÙ¤·¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢¿´ÇÛ¤¹¤ë¿Æ¿´¤ËÉÕ¤±¹þ¤ó¤Ç¶â¤òñÙ¤·¼è¤ë¡£¤³¤ÎÂçÏÈ¤Î¼êË¡¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÏÃ¤¹ÆâÍÆ¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÍî¤·Êªº¾µ½¡×
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°ÊÁ°¤«¤éÂ¿¤¤¤â¤Î¤Ë¡¢¡ÖÍî¤·Êª¤ò¤·¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤ÆñÙ¤¹¼ê¸ý¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¥ª¥ì¤À¤±¤É¡×¤È¡¢Â©»Ò¤òÁõ¤Ã¤¿ÃË¤«¤é¹âÎð½÷À¤Î¤â¤È¤ËÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Â©»Ò¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤À½÷À¤¬¡¢¡Ö¡û¡û¤«¤¤¡£¤Ê¤ó¤À¤¤¡×¤ÈÂ©»Ò¤ÎÌ¾¤ò¸Æ¤ó¤Ç¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤À¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¼Â¤ÏÅÅ¼Ö¤Ë¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤òÆþ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç³ó¤òÃÖ¤Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¡£º£¡¢²ñ¼Ò¤Î¿Í¤Î·ÈÂÓ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢ÅÅÏÃ¤«¤é¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·¤â±Ø¤ÎÍî¤·¼Ô·¸¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¤¿¤é¡¢¼Â²È¤ÎÈÖ¹æ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¤¿¤«¤é¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Í¡×¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤Æ¡¢°ìÃ¼ÅÅÏÃ¤ÏÀÚ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤â¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢±Ø¤Î°ä¼ºÊª¥»¥ó¥¿ー¤Î¿¦°÷¤òñÙ¤ê¡¢½÷ÀÂð¤ËÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡Ö¡û¡û¤µ¤ó¤Î¤´¼Â²È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Â©»Ò¤µ¤ó¤Î¥«¥Ð¥ó¤¬¤ß¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¡¢Â©»Ò¤«¤é¿¼¹ï¤ÊÀ¼¤ÇÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£³ó¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊì¿Æ¤ÏÅÁ¤¨¤ë¤â¡¢Â©»Ò¤Ï¿¼¹ï¤ÊÀ¼¤ÇÅú¤¨¤ë¡£
¡Ö¼Â¤Ï¡¢³ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Î¾®ÀÚ¼ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤ÇÂçÊÑ¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾å»Ê¤ËÊÑ¤ï¤ë¤è¡×
¤¹¤ë¤È¡¢Â©»Ò¤Î¾å»Ê¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤¬½Ð¤Æ¡¢¡Ö¼Â¤Ï¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤¬¤Ê¤¯¤·¤¿¾®ÀÚ¼ê¤Ï¡¢º£ÆüÃæ¤Ë¼è°úÀè¤ØÅÏ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤â¤Ï¤ä¡¢³ó¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¹ð¤²¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¾®ÀÚ¼ê¤ÏÊ¶¼º¤È¤È¤â¤ËÅà·ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ÎÂå¶â¤òº£ÆüÃæ¤Ë¹©ÌÌ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ä¤½¤Î¤ª¶â¤Î°ìÉô¤ò¡¢¤ªÊì¤µ¤Þ¤ËÎ©¤ÆÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤·¤³¤Î·ï¤¬²ñ¼Ò¤ËÃÎ¤é¤ì¤¿¤é¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤Ï²ñ¼Ò¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¶â¤Ï¸å¤ÇÉ¬¤ºÊÖ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¡£
¾å»ÊÌò¤ÎÃË¤Ï¡¢¸½¶â¤ò¤É¤Î¤¯¤é¤¤ÍÑ°Õ¤Ç¤¤ë¤«¤ò¿Ò¤Í¤Æ¡¢¤â¤·¼ê¸µ¤Ë¸½¶â¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Êì¿Æ¤ò¶ä¹Ô¤Ë¹Ô¤«¤»¡¢¤ª¶â¤ò¤ª¤í¤¹¤è¤¦»Å¸þ¤±¤ë¡£
¤³¤Î¡Ö³ó¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¡×¡ÖÍî¤È¤·Êª¤ò¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ê¸ý¤Ï¥ª¥ì¥ª¥ìº¾µ½¤ÎÃæ¤Ç¤â¼çÎ®¤Ê¤â¤Î¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢80Âå½÷À¤¬Ä¹ÃË¤òÁõ¤Ã¤¿ÃË¤Ë¡¢8000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¶â³Û¤òñÙ¤·¤È¤é¤ì¤¿»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»þ»öÌäÂê¤òÍí¤á¤Ê¤¬¤éÏÃ¤òÅ¸³«¤µ¤»¤Æ¤¯¤ë
¤Þ¤¿¡¢70Âå½÷À¤¬Ä¹ÃË¤òÁõ¤Ã¤¿ÃË¤Ë¡¡2750Ëü±ß¤òñÙ¤·¤È¤é¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢ÅÅ¼Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÉÂ±¡¤Î¥È¥¤¥ì¤Ç³ó¤òÃÖ¤Ëº¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢100Ëü±ß¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿70Âå½÷À¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º°å»Õ¤òÁõ¤Ã¤¿ÃË¤«¤é¡¢¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¤¬¥Ý¥êー¥×¤ÎÇËÎö¤ÇÅÇ·ì¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸¡ºº¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤ê¡¢¿´ÇÛ¤µ¤»¤¿¤È¤³¤í¤ËÂ©»ÒÌò¤¬¡¢¡ÖÉÂ±¡¤Ç¥Ð¥Ã¥°¤òÅð¤Þ¤ì¤Æ¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Î¥«ー¥É¤òÅð¤é¤ì¤¿¡£º£ÆüÃæ¤Ë¡¢¤ª¶â¤òÊ§¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¶ÛµÞ»öÂÖ¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¡¢¶â¤òñÙ¤·¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö³ó¡×¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¡Ö²ñ¼Ò¤Î¶â¤ò»È¤¤¤³¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢·êËä¤á¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤ë¡×¡ÖÃÔ´Á¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢·Ù»¡¤ËÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ºá¤òÈÈ¤·¤¿·Ï¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£
ÉÔÎÑ¤òÂêºà¤Ë¤¹¤ë¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¤¬¿¦¾ì¤Î½÷À¤òÇ¥¿±¤µ¤»¤¿¤Î¤ÇÃæÀäÈñÍÑ¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¤¤¤¦ÊÛ¸î»Î¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤â¸ò¤¨¤Æ¡¢¶â¤òñÙ¤·¼è¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö²¾ÁÛÄÌ²ß¤ÎÅê»ñ¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¶â¤¬É¬Í×¡×¡Ö²¾ÁÛÄÌ²ß¤ÎÀÇ¶â¤òÊ§¤ï¤Ê¤¤¤È¸ýºÂ¤¬Åà·ë¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢»þ»öÌäÂê¤òÍí¤á¤Ê¤¬¤éÏÃ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¥ª¥ì¥ª¥ìº¾µ½¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¿Í¤òÁõ¤Ã¤ÆÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë·à¾ì·¿¤Î¼ê¸ý¤æ¤¨¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÎÏÃ¤òÅ¸³«¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡Ö¥ª¥ì¥ª¥ìº¾µ½¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¡¢´ÊÃ±¤ÊÉ¸¸ì¤ä¸ÀÍÕ¤ÎÃí°Õ´µ¯¤Î·«¤êÊÖ¤·¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¤³¤Î¼ï¤Îº¾µ½¤ÏËÉ¤®¤¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£ñÙ¤·¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¼¨¤¹¥Õ¥íー¥Á¥ãー¥È
»ä¤¿¤Á¤Ï¥ª¥ì¥ª¥ìº¾µ½¤È¤¤¤¦¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î³°¸«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÏÃ¤ÎÃæ¿È¤ò¤è¤êÃÎ¤Ã¤Æ¿È¤ò¼é¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¼¡¡¹¤Ë¸½¤ì¤ëº¾µ½ÏÃ¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò¤¹¤Ù¤Æ³Ð¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¹âÎð¼Ô¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤½¤³¤Ç¡¢»ä¤Ï¡¢ñÙ¤·¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÌð°õ¤Ç¼¨¤¹¥Õ¥íー¥Á¥ãー¥È¤Ç¡¢º¾µ½¤Î¼ê¸ý¤òÃÎ¤ê¡¢¿È¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ò´«¤á¤¿¤¤¡£
¥ª¥ì¥ª¥ìº¾µ½¤Ï¡¢¡ÖÂ©»Ò¤òñÙ¤ë¡×¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£¼¡¤ËÅ¸³«¤¹¤ëñÙ¤·¤Î¥ー¥ïー¥É¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢³ó ÈÈºá¹Ô°Ù ÉÔÎÑ
¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
³ó¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖÍî¤È¤¹¡×¡Ö¤Ê¤¯¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤Î»þ¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢ÅÅ¼Ö¤äÉÂ±¡¡¢¥¿¥¯¥·ー¤Ê¤É¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢³ó¤Ë¤Ï¡¢¾®ÀÚ¼ê¤ä¥«ー¥É¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤¯¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´Ù¤ë¡£·ëÏÀ¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤°¤Ë¼ê¸µ¤Ë¸½¶â¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÖÉÔÎÑ¤ò¤·¤¿¡×¤Ç¤â¡Ö»Ò¶¡¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×¡ÖÁê¼ê¤ÎÃ¶Æá¤Ë¤Ð¤ì¤¿¡×¤È¤Ê¤ê¡¢〝»Ò¶¡¤¬¤Ç¤¤¿〟¤Î¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃæÀäÈñÍÑ¤¬É¬Í×¡×¤È¤Ê¤ê¡¢〝Ã¶Æá¤Ë¤Ð¤ì¤¿〟¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼¨ÃÌ¶â¤¬É¬Í×¡×¤¬·ëÏÀ¤È¤Ê¤ë¡£
ÈÈºá·Ï¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²ñ¼Ò¤Î¤ª¶â¤ò»È¤¤¹þ¤ó¤À¡×¡ÖÅÅ¼ÖÆâ¤ÇÃÔ´Á¤ò¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ç¡¢ÊÛ¸î»Î¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¶â¤òÀÁµá¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤À¡£
¤³¤Î¥Õ¥íー¤Ç¤ß¤ì¤Ð¡¢¥ー¥ïー¥É¤¬²¾ÁÛÄÌ²ß¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¡ÖÅê»ñ¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¡×¡ÖÀÇ¶â¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¸ýºÂ¤òÅà·ë¤µ¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÊý¸þ¤ËÏÃ¤¬Å¸³«¤·¡¢¶â¤òÍ×µá¤¹¤ë¹½¿Þ¤¬¤ß¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼ê¸ý¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ò³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥Õ¥íー¥Á¥ãー¥È¤Ë¤·¤Æ¡¢ñÙ¤·¤ÎÎ®¤ì¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢º¾µ½¤À¤È¤¹¤Ð¤ä¤¯µ¤¤¬ÉÕ¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤À¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢ÂæËÜ¤Î¡ÖÂ©»Ò¡Ê¥ª¥ì¥ª¥ì¡Ë¡×¼«ÂÎ¤òÊÑ²½¤µ¤»¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¡£Ì¼¤òñÙ¤Ã¤¿¡Ö¤ï¤¿¤·¤À¤±¤É¡×¤È¤¤¤¦º¾µ½¤ä¡¢Ì¾Êí¤ÇÃÎ¤Ã¤¿±ù¤äÂ¹¤òñÙ¤Ã¤ÆÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤É¤Î¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¤¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥ª¥ì¥ª¥ìº¾µ½¤ÎñÙ¤·¤Î¥Õ¥íー¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Â©»Ò¤ÎÉôÊ¬¤òÌ¼¤äÂ¹¤ËÊÑ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¥À¥Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢º£¡¢¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÏÃ¤¬¡Ö±³¤«¤É¤¦¤«¡×¤ò¸«È´¤¯ÌÜ¤À¡£
»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êº¾µ½¤ä°¼Á¾¦Ë¡¤Î¸½¾ì¤ËÀøÆþ¼èºà¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÏÃ¤ÎÎ®¤ìÃå¤¯Àè¤¬¤É¤³¤Ê¤Î¤«¤òÀèÆÉ¤ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÎÏÃ¤Î±³¤òË½¤¤¤¿¤ê¡¢¥À¥Þ¤µ¤ì¤½¤¦¤Ê¶ÉÌÌ¤òÆ¨¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¿Æ¤Î¾ð¤Ë¤Ä¤±¤³¤ó¤Ç¶â¤òºñ¼è¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¥ª¥ì¥ª¥ìº¾µ½¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ð¤«¤ê¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ñÙ¤·¤Î¥¹¥Èー¥êー¼«ÂÎ¤ò¥Õ¥íー¤ÇÃÎ¤ê¡¢ÀèÆÉ¤ß¤¬¤Ç¤¤ëÎÏ¤òÍÜ¤¦¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢Èï³²¤ËÁø¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤Î¤À¡£