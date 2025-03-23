°ñ¾ë¸©ÃÎ»ö¤Î°Û¾ï¤Ê¸©À¯¤òÄ«Æü¤âËèÆü¤âÊó¤¸¤Ê¤¤ÉÔ»×µÄ¡Ä¿¦°÷13¿Í¤¬¼«»¦¡©½ÅÂç»ö·ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¡Ê¸µÌÚ¾»É§¡¿¡Ö½µ´©¸½Âå¡×¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¸µÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡Ö°ñ¾ë¸©ÃÎ»ö¤Î²¼¤Ç¿¦°÷13¿Í¤¬¼«»¦¤·¤¿¡×
Ê¼¸Ë¸©¡¦ºØÆ£ÃÎ»ö¥Ñ¥é¥Ï¥éÇ§Äê¤Ë¤âÌµÅ¨¤Î¡ÈµïºÂ¤ê¡É ¡Ö¸øÌ³Â¿Ë»¡×ÍýÍ³¤ËÂè»°¼Ô°ÑÊó¹ð½ñ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Ê¤¤¸ü´é
¡¡½µ´©Ê¸½Õ¡Ê3·î20Æü¹æ¡Ë¤¬¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤òÉÕ¤±¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÂè2¤ÎÊ¼¸Ë¸©ÃÎ»öÌäÂê¡×¤À¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡°ñ¾ë¸©ÃÎ»ö¤ÎÌ¾¤ÏÂç°æÀîÏÂÉ§¡Ê60¡Ë¡£ÅìÂçÂ´¤ÇÄÌ¾¦»º¶È¾Ê¡Ê¸½·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡Ë¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥ÈÆüËÜË¡¿Í¤Î¼¹¹ÔÌò¾ïÌ³¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2017Ç¯¤Ë°ñ¾ë¸©ÃÎ»öÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤ÆÅöÁª¡£¸½ºß¤Ï2´üÌÜ¡£º£½©¤ÎÃÎ»öÁª¤Ç3Áª¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ÅìÂçÂ´¡¦ÁíÌ³¾Ê¤ò·Ð¤ÆÊ¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºØÆ£¸µÉ§¡Ê47¡Ë¤È»÷¤¿·ÐÎò¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎºØÆ£¤ÎÃÎ¿Í¤¬¡¢¡Ö½é¤á¤ÆÉëÇ¤¤·¤¿ÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ç¡ÈÅÂÍÍ°·¤¤¡É¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Ð¤¨¡¢¤½¤ì¤¬¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âç°æÀî¤Ë¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡È²È¿Ã¡É6900¿Í¤òÎ¨¤¤¤ë¡ÈÅÂÍÍ¡É¤Ï¡Ö¸©³°´ë¶ÈÎ©ÃÏ·ï¿ô¤Ï7Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁ´¹ñÂè1°Ì¡£ÇÀ»ºÊª¤ÎÍ¢½Ð³Û¤ò13ÇÜ¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡×¤È¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢Ê¸½Õ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¿¦°÷¤¿¤Á¤ÏÃÎ»ö¤ÎÂç°æÀî¤ËÊ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ñ¾ë¸©µÄ¤¬¡¢Âç°æÀî¤Ï½¢Ç¤°ÊÍè¸½¾ì¤Ë²á¾ê¤Ê¥Î¥ë¥Þ¤ò²Ý¤·¡¢¤½¤ì¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤È¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤¬²£¹Ô¤·¡¢¡ÖÂç°æÀî¸©À¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¼·Ç¯È¾¤ÇÀº¿À¤òÉÂ¤ó¤ÇµÙ¿¦¤¹¤ë¿¦°÷¤¬½é¤á¤ÆÉ´¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¼«»¦¼Ô¤â½½¿Í°Ê¾å½Ð¤ë¡È°Û¾ï»öÂÖ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡Âç°æÀî¤Ï¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ê²þ³×¤òµÞ¤«¤»¡¢¿¦°÷¤ò×ø³å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¹ðÈ¯Ê¸½ñ¤¬¸©µÄ¤é¤ËÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ï2019Ç¯¤´¤í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Âç°æÀî¤Ï¼«Ê¬¤Î°Õ¤Ë±è¤ï¤Ê¤¤¿¦°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ð¥«¡×¡Ö»à¤Í¡×¡Ö¡Ê½÷ÀÉôÄ¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ë¤³¤Î¥¢¥Þ¤¬¡×¤ÈË½¸À¤òÅÇ¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯10·î¡¢Âç°æÀî¤ÎºÇÂ¦¶á¡¦ÈÓÄÍÇîÇ·ÉûÃÎ»ö¤ÎÈë½ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í´Ö¤¬¡ÖÈÓÄÍ¤«¤é¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡×¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¤¿°ä½ñ¤ò»Ä¤·¤Æ¼«»¦¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£°äÂ²¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¡¢¸©¤Ï¡È¶ËÈë¡É¤ËÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¤ÆÄ´ºº¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯2·î¡¢¡Ö¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ä²á½ÅÏ«Æ¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£ÈÓÄÍ¤ÈÈë½ñ²ÝÄ¹¤òºÇ¤â·Ú¤¤½èÊ¬¤ÇºÑ¤Þ¤»¡¢ÆâÍÆ¤ÏÈó¸ø³«¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÅöÁ³¡¢°äÂ²¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÃÎ»ö¤Ï¿Í»öÇ¤Ì¿¸¢¤ò´Þ¤á¤¿Á´¸¢¤ò¾¸°®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¶¯ÎÏ¤ÊÃÏ¸µ¤ÎÆÈºÛ¼Ô¤Ê¤Î¤À¡£¤½¤ÎÃÎ»ö¤¬¼«Ê¬¤ËÅÔ¹ç¤Î°¤¤½èÊ¬¤ò²¼¤¹¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¼«»¦¼Ô13¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¡©¡¡¸©¤ÏÊ¸½Õ¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Âç°æÀî¸©À¯¤Î»Ø´ø´ÆÆÄ²¼¤Ë¤¢¤ë¡ÖÃÎ»öÉô¶É¡×¤Ç¡¢¡ÖÂà¿¦¼Ô¤Î¤¦¤Á¼«»à¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¿¦°÷¤Ï13¿Í¡×¤ÈÌÀ³Î¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Ãæ¤Ë¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê»ö¾ð¤Ç»à¤òÁª¤ó¤À¿Í¤â¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤¬¡¢°Û¾ï¤Ê¿ô»ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÁêÃÌ¤Î³°ÉôÁë¸ý¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Àè¤ÎÈë½ñ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Íâ·î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Âç°æÀî¤Ë¤Ï¿Í¸¢ÍÊ¸î¤Î°Õ¼±¤¬´õÇö¤Ê¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤¬»ö¼Â¤Ê¤é¡¢ºØÆ£Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤Î¡È»ö·ï¡É¤ò¤·¤Î¤°½ÅÂçÌäÂê¤À¤¬¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¤âËèÆü¿·Ê¹¤â¡¢¡ÖÂç°æÀîÃÎ»ö¤ÏÊ¸½ÕÊóÆ»¤ò»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤Þ¤µ¤é¿·Ê¹¤Î¼èºàÎÏ¤Î¤ªÁÆËö¤µ¤òÃ²¤¤¤Æ¤â»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ºØÆ£¤Î»þ¤âºÇ½é¡¢¿·Ê¹¤ÏµÚ¤Ó¹ø¤Ç¡¢±Ô¤¯ÄÉµÚ¤·¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¤Î¤Ï½µ´©»ï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Î¼óÄ¹¤¿¤Á¤ÎÆÈÁ±¡¦×ó°ÕÅª¤Ê¤ä¤êÊý¤¬º£¤Û¤ÉÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¤Ê¤¤¡£Éô¿ô¸º¤Ç»Ù¶É¤òÅýÇÑ¹ç¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¿·Ê¹¤Ë¡¢Èà¤é¤Î¡ÖÈÖ¸¤¡×Ìò¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬ÌµÍý¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£Âç°æÀî¤¬ÊóÆ»¤òÁ´ÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤òÊ¸½Õ¤ÏÍ½ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤Ê¤é¤ÐÆó¤ÎÌð¡¢»°¤ÎÌð¤¬¤¢¤ë¡£¡¡¡ÊÊ¸Ãæ·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡Ê¸µÌÚ¾»É§¡¿¡Ö½µ´©¸½Âå¡×¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¸µÊÔ½¸Ä¹¡Ë