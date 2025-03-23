²þÌ¾¤òÈ¯É½¤·¤¿¡ÖKinKi Kids¡×¤Ï¡È4¿ÍÁÈ¤Ë¤¹¤ë·×²è¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©¡Ö2¿Í²Ã¤¨¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÌ¾¤Ï¡È¥¸¥Ñ¥ó¥°¡É¡×
¡ÖKinKi Kids¡×¤È¤¤¤¦¡¢Ìó30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¹¤¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¥Ç¥å¥ª¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè¾ÃÌÇ¤¹¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÂç³¢Æü¤ËYouTube¾å¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¸ÇÛ¿®¾å¤Ç¡¢KinKi Kids¤Ïº£Ç¯¤Î²Æ¤´¤í¤òÌÜ½è¤Ë¡¢¤½¤ÎÌ¾Á°¤ò¡ÖDOMOTO¡Ê¥É¥¦¥â¥È¡Ë¡×¤Ë²þÌ¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î1·î¤Ë¤«¤±³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÌ¾¤¬¤½¤Î¤Þ¤ó¤Þ¡ÖDOMOTO¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¡ÖÆ÷¤ï¤»¡×¡¢¥Ò¥ó¥ÈÅª¤Ê°ÕÌ£¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¢¡¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê²òÂÎ¸å¤ËÊ£¿ô¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬²þÌ¾
¡¡´Ø¥¸¥ã¥Ë¡ç ¢ª SUPER EIGHT
¡¡¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºWEST ¢ª WEST.
¡¡Sexy Zone ¢ª timelesz
¡¡¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Î²òÂÎ¸å¡¢¤¹¤Ç¤ËÊ£¿ô¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤ê¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£DOMOTO¤Ï¡¢¤½¤ì¤ËÂ³¤¯¥°¥ë¡¼¥×Ì¾ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡24Ç¯3·î¤ËÆ²ËÜ¹ä¤¬Åö»þ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿SMILE-UP.¡Êµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡Ë¤ò¼«¿È¤ÎÀìÂ°·ÀÌóËþÎ»¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤Âà½ê¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎºÝ¡¢KinKi Kids¤Ï²ò»¶¤»¤º¡¢³èÆ°¤Î·ÑÂ³¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î»þ´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ø¤À¤ì¤«to¤Ê¤«¤¤¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ËÆ²ËÜ¸÷°ì¤¬½Ð±é¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢MC¤ÎÃæµïÀµ¹¤Ë¸÷°ì¤â»öÌ³½ê¤ò½Ð¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢
¡Ö¡ÊKinKi Kids¤Î¡ËÌ¾Á°¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤È¸÷°ì¤ÏÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¸÷°ì¤¬¸À¤¦¤Ë¤Ï¸¢Íø´Ø·¸¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¢¡¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¹ä
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¹ä¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤È¤¨KinKi Kids¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ò»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢2¿Í¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤ó¤Ê¤é¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤â¤·¤«¤·¤Æ¸÷°ì¤Ï¡ÖKinKi Kids¡×¤ÎÌ¾Á°¤ò¡Ê³Ú¶Ê¤â¡©¡Ë¼é¤ë¤¿¤á¡¢°ì¿Í»öÌ³½ê¤Ë»Ä¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢¤½¤ó¤ÊÇ®¤¤ÌÑÁÛ¤â¤Õ¤¯¤é¤ó¤À¤ê¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËÆó¿Í¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¡¢»öÌ³½ê¤È¤É¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¸÷°ì¤¬µì»öÌ³½ê¤Ë»ÄÎ±¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ò²þÌ¾¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸½ºß¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤Ï·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ö¥¥ó¥¡×¤È¤¤¤¦¶Á¤¤¬²¤ÊÆ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹¥°ÕÅª¤Ë¶Á¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ò²þÌ¾¤ÎÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¤¢¤²¤ëÊóÆ»¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡ÖKinKi Kids¡×¤ÎÌ¾ÉÕ¤±¿Æ¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¸Î¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¡¥¸¥ã¥Ë¡¼»á¤È¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Êµ÷Î¥´¶¤À¤Ã¤¿¥¥ó¥
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤ò»á¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥¥ó¥¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼»á¤È¤ÏÈæ³ÓÅª¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Êµ÷Î¥´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤À¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ï¶¯¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¸ùºá¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖYOU¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Ê¤è¡×¤Ê¤É¤Î¸ýÊÊ¤ä¿ô¡¹¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¤â¤Î¤Þ¤ÍÉ÷¤Ë¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é²»³ÚÈÖÁÈ¤ä¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¸ì¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¿Æ¤·¤ß¤Ö¤«¤¤¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼¤µ¤óÁü¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤Æ·ÁÀ®¤µ¤»¤Æ¤¤¿ÂåÉ½³Ê¤Ï¡¢¤³¤Î¥¥ó¥¤ÎÆó¿Í¤äÃæµïÀµ¹¡¢TOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¤¢¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡»á¤Î»àµî¸å¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡¢¡ÖÎÞ¤ÏÎ®¤µ¤º¤Ë¤³¤ÎÂÎ¤È¿´¤Ø¤ÈºÌ¤Ã¤Æ¡¡¤¢¤Ê¤¿¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¡ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ËèÆü¤òÂçÀÚ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤è¡×¤È¤¤¤¦¹ä¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â°õ¾Ý¿¼¤¤¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë¡£
¡¡¤Î¤Á¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¥ó¥¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼»á¤¬Å·¤«¤é²¼¤ê¤Æ¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤À¤±¤É¥É¡¼¥à¤Î²°º¬¤ËÃÆ¤ÊÖ¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤È¡¢MC¤ÇÃÌ¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¢¡¡ÖKinKi Kids¡×¤ÎÉõ°õ¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¤³¤È
¡¡¶ËÏÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¥ó¥¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî°¦¤µ¤ìÅÙ¤¬¹â¤á¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤ËÆó¿Í¤¬¡ÖKinKi Kids¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤òÉõ°õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï°ìÏ¢¤Î»öÂÖ¤ò·Ð¤¿¤³¤È¤Ç¤Î¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî¤È¤Î·íÊÌ¡¢Î¹Î©¤Á¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ»×¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡²þÌ¾¤ÎÀµ¼°È¯É½¤è¤ê¤âÁ°¤Ë°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï²þÌ¾Í½Äê¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤É¤Î´Ö¤Ç¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍ½ÁÛ¹çÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÂç³¢Æü¤ËYouTube¾å¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¸ÇÛ¿®¾å¤Ç¡¢KinKi Kids¤Ïº£Ç¯¤Î²Æ¤´¤í¤òÌÜ½è¤Ë¡¢¤½¤ÎÌ¾Á°¤ò¡ÖDOMOTO¡Ê¥É¥¦¥â¥È¡Ë¡×¤Ë²þÌ¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î1·î¤Ë¤«¤±³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÌ¾¤¬¤½¤Î¤Þ¤ó¤Þ¡ÖDOMOTO¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¡ÖÆ÷¤ï¤»¡×¡¢¥Ò¥ó¥ÈÅª¤Ê°ÕÌ£¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡´Ø¥¸¥ã¥Ë¡ç ¢ª SUPER EIGHT
¡¡¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºWEST ¢ª WEST.
¡¡Sexy Zone ¢ª timelesz
¡¡¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Î²òÂÎ¸å¡¢¤¹¤Ç¤ËÊ£¿ô¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤ê¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£DOMOTO¤Ï¡¢¤½¤ì¤ËÂ³¤¯¥°¥ë¡¼¥×Ì¾ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡24Ç¯3·î¤ËÆ²ËÜ¹ä¤¬Åö»þ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿SMILE-UP.¡Êµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡Ë¤ò¼«¿È¤ÎÀìÂ°·ÀÌóËþÎ»¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤Âà½ê¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎºÝ¡¢KinKi Kids¤Ï²ò»¶¤»¤º¡¢³èÆ°¤Î·ÑÂ³¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î»þ´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ø¤À¤ì¤«to¤Ê¤«¤¤¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ËÆ²ËÜ¸÷°ì¤¬½Ð±é¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢MC¤ÎÃæµïÀµ¹¤Ë¸÷°ì¤â»öÌ³½ê¤ò½Ð¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢
¡Ö¡ÊKinKi Kids¤Î¡ËÌ¾Á°¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤È¸÷°ì¤ÏÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¸÷°ì¤¬¸À¤¦¤Ë¤Ï¸¢Íø´Ø·¸¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¢¡¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¹ä
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¹ä¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤È¤¨KinKi Kids¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ò»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢2¿Í¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤ó¤Ê¤é¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤â¤·¤«¤·¤Æ¸÷°ì¤Ï¡ÖKinKi Kids¡×¤ÎÌ¾Á°¤ò¡Ê³Ú¶Ê¤â¡©¡Ë¼é¤ë¤¿¤á¡¢°ì¿Í»öÌ³½ê¤Ë»Ä¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢¤½¤ó¤ÊÇ®¤¤ÌÑÁÛ¤â¤Õ¤¯¤é¤ó¤À¤ê¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËÆó¿Í¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¡¢»öÌ³½ê¤È¤É¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¸÷°ì¤¬µì»öÌ³½ê¤Ë»ÄÎ±¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ò²þÌ¾¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸½ºß¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤Ï·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ö¥¥ó¥¡×¤È¤¤¤¦¶Á¤¤¬²¤ÊÆ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹¥°ÕÅª¤Ë¶Á¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ò²þÌ¾¤ÎÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¤¢¤²¤ëÊóÆ»¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡ÖKinKi Kids¡×¤ÎÌ¾ÉÕ¤±¿Æ¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¸Î¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¡¥¸¥ã¥Ë¡¼»á¤È¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Êµ÷Î¥´¶¤À¤Ã¤¿¥¥ó¥
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤ò»á¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥¥ó¥¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼»á¤È¤ÏÈæ³ÓÅª¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Êµ÷Î¥´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤À¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ï¶¯¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¸ùºá¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖYOU¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Ê¤è¡×¤Ê¤É¤Î¸ýÊÊ¤ä¿ô¡¹¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¤â¤Î¤Þ¤ÍÉ÷¤Ë¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é²»³ÚÈÖÁÈ¤ä¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¸ì¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¿Æ¤·¤ß¤Ö¤«¤¤¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼¤µ¤óÁü¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤Æ·ÁÀ®¤µ¤»¤Æ¤¤¿ÂåÉ½³Ê¤Ï¡¢¤³¤Î¥¥ó¥¤ÎÆó¿Í¤äÃæµïÀµ¹¡¢TOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¤¢¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡»á¤Î»àµî¸å¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡¢¡ÖÎÞ¤ÏÎ®¤µ¤º¤Ë¤³¤ÎÂÎ¤È¿´¤Ø¤ÈºÌ¤Ã¤Æ¡¡¤¢¤Ê¤¿¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¡ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ËèÆü¤òÂçÀÚ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤è¡×¤È¤¤¤¦¹ä¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â°õ¾Ý¿¼¤¤¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë¡£
¡¡¤Î¤Á¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¥ó¥¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼»á¤¬Å·¤«¤é²¼¤ê¤Æ¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤À¤±¤É¥É¡¼¥à¤Î²°º¬¤ËÃÆ¤ÊÖ¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤È¡¢MC¤ÇÃÌ¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¢¡¡ÖKinKi Kids¡×¤ÎÉõ°õ¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¤³¤È
¡¡¶ËÏÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¥ó¥¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî°¦¤µ¤ìÅÙ¤¬¹â¤á¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤ËÆó¿Í¤¬¡ÖKinKi Kids¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤òÉõ°õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï°ìÏ¢¤Î»öÂÖ¤ò·Ð¤¿¤³¤È¤Ç¤Î¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî¤È¤Î·íÊÌ¡¢Î¹Î©¤Á¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ»×¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡²þÌ¾¤ÎÀµ¼°È¯É½¤è¤ê¤âÁ°¤Ë°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï²þÌ¾Í½Äê¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤É¤Î´Ö¤Ç¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍ½ÁÛ¹çÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£