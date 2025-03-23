Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¤È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥Û¥Æ¥ë¡¢¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥¯¥ï¥Ã¥¡¼¡¦¥À¥Ã¥¯¡ª¥À¥Ã¥¯¡ª¥À¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£¡ª¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿µÒ¼¼¤È¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥Û¥Æ¥ë¤ÈÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥¯¥ï¥Ã¥¡¼¡¦¥À¥Ã¥¯¡ª¥À¥Ã¥¯¡ª¥À¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£¡ª¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿µÒ¼¼¤È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò4·î8Æü¤«¤é5·î30Æü¤Þ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ë¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢Ìû²÷¤Ê¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¤¤¤¿¤ë½ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¡¢É½ÌÌ¤Ë¥¯¥ï¥Ã¥¡¼¥À¥Ã¥¯¡¢Î¢ÌÌ¤Ë¤Ï¥É¥Ê¥ë¥É¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡£Á´¤Æ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¤é¤·¤¤ÀÄ¡¦Çò¡¦²«¡¦ÀÖ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¡Ö¥·¥§¥Õ¡¦¥ß¥Ã¥¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎË¹»Ò¤ò¥Þ¥«¥í¥ó¤Ç¸«Î©¤Æ¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥É¥Ê¥ë¥É¤ä¥¯¥ï¥Ã¥¡¼¥À¥Ã¥¯¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿2¼ïÎà¤Î¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ò1¼¼¤Ë¤Ä¤2Ëç¤º¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
ÎÁ¶â¤Ï1¼¼65,500±ß¤«¤é¡£