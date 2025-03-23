¼«Ì±¡¦ÊÒ»³¤µ¤Ä¤»á¡¡¼óÁê¤Î¾¦ÉÊ·ôÌäÂê¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æº£¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÊÒ»³¤µ¤Ä¤»²±¡µÄ°÷¤¬23Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆüÍËÊóÆ»¡¡THE¡¡PRIME¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î¾¦ÉÊ·ôÇÛÉÛÌäÂê¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤Ï¡¢¼«Ì±¤Î½°±¡1´üÀ¸15¿Í¤Ë3ÆüÇÛ¤Ã¤¿1¿Í10Ëü±ßÊ¬¤Î¾¦ÉÊ·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ä¼«¿È¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¥Þ¥Í¡¼¡Ê»äÈñ¡Ë¤ÇÍÑ°Õ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£21Æü¤Î»²±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢»ÈÅÓ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Ê¤¤´±Ë¼µ¡Ì©Èñ¤ò»È¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤ò²þ¤á¤ÆÈÝÄê¤·¤¿¤¬¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥Þ¥Í¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÏ¿¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅúÊÛ¡£¡Ö¡Ê¸¶»ñ¤Ï»äÈñ¤À¤È¤Î¡Ë¾ÚÌÀ¤Î»ÅÊý¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î´ßÅÄÊ¸ÍºÁ°¼óÁê¤¬ºßÇ¤»þ¤Î2022Ç¯¤Ë¼óÁê¸øÅ¡¤Ç³«¤¤¤¿À¯Ì³´±¤È¤Î²ñ¿©¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢´ßÅÄ»á¤Î»öÌ³½ê¤¬10Ëü±ßÊ¬¤Î¾¦ÉÊ·ô¤òÇÛ¤Ã¤¿¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¡£
¡¡Ê£¿ô¤Î¼«Ì±µÄ°÷¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤¬ºßÇ¤Ãæ¤Ë³«¤¤¤¿²ñ¿©¤ËºÝ¤·¡¢5Ëü±ßÊ¬¤ä10Ëü±ßÊ¬¤Î¶â·ô¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡¡ÊÒ»³»á¤Ï¡ÖÌäÂê¤Ïº£¡¢Ç¯ÅÙËö¤ËÆþ¤ê3·î¤Ëµ¯¤¤¿»ö·ï¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Í¿ÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ1ÈÖ½ÅÍ×¤ÊÀÕÇ¤¤Ã¤Æ¡¢Í½»»¤ò1Æü¤Î¶õÇò¤â¤Ê¤¯ÄÌ¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ÎÃæ¤Çµ¯¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤ºÂè°ì¤ËÁíÍýÁíºÛ°Ê²¼¤ï¤ì¤ï¤ì°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ç¯ÅÙÆâÀ®Î©¡¢¶õÇò¤ä¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÃæ¤Ç°ì¹ï¤âÁá¤¯¡¢¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤·¤Æ¤â¼Õ¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤Ö¤ó¼õ¤±»ß¤á¤¬¤¤¤¤¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×¤È»×¤¤¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Öº£¤¢¤é¤æ¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¡¢¤´¶ìÏ«¤µ¤Þ¤Ç10Ëü±ßÇÛ¤ì¤ë¶ÉÌÌ¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢ÇÛ¤í¤¦¤È¤¤¤¦´ë¶È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤â¤â¤¦¤Ê¤¤¡£¤«¤Ä¤Æ¤È°ã¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æº£¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤â¤¦¤³¤ì¤«¤é¤ÏÌ¤Íè±Ê¹å¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤á¤è¤¦¤ÍÀë¸À¤òÁíÍýÁíºÛ¤È¤·¤Æ¤Ê¤µ¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤¿¤°¤¤¤ÎÏÃ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£