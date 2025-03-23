ÊÆ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¡¡¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢µö²Ä¤ÎÃæÆîÊÆ°ÜÌ±¡¢Ìó53Ëü¿Í¤ÎºßÎ±»ñ³Ê¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤Ø
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï21Æü¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤¬Æ³Æþ¤·¤¿À©ÅÙ¤ÇÆþ¹ñ¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤¿ÃæÆîÊÆ¤«¤é¤Î°ÜÌ±¡¢¤ª¤è¤½53Ëü¿Í¤ÎºßÎ±»ñ³Ê¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾Ê¤Ï21Æü¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤¬Æ³Æþ¤·¤¿À©ÅÙ¤ÇÆþ¹ñ¤·¤¿¥¥å¡¼¥Ð¡¢¥Ï¥¤¥Á¡¢¥Ë¥«¥é¥°¥¢¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤«¤é¤Î°ÜÌ±53Ëü2000¿Í¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿°ì»þÅª¤ÊºßÎ±»ñ³Ê¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾¤ÎºßÎ±»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Íè·î24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é½Ð¹ñ¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¿¯¹¶¤ò¼õ¤±¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤ËÆ¨¤ì¤¿¡¢¤ª¤è¤½24Ëü¿Í¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿ÍÈòÆñÌ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ºßÎ±»ñ³Ê¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£