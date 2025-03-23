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Play Pong, Breakout, Missile Command, and Centipede all from your wrist! ⌚- Atari (@atari) March 19, 2025
Keep track of the time, your steps, and your high scores with the Atari 2600 My Play Watch.
Pre-order: https://t.co/EzTX10IIOt pic.twitter.com/mShqOegrtf
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Source: X, ATARI via YANKO DESIGN