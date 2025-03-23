¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥»¥ó¥¹¤Î¤Ê¤¤¼êÅÚ»º¤À¤³¤È¡×¤ªµÁÊì¤µ¤ó¡¢¤½¤Î²Ç¤¤¤Ó¤ê¤ÏÄÌ¤¸¤Þ¤»¤ó¡ª ²Ç¤Ï¥Ë¥ä¥ê¡£¼Â¤Ï¡©
¤»¤Ã¤«¤¯Áª¤ó¤À¤ªÅÚ»º¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤È¥¬¥Ã¥«¥ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¿Í¤È¤Ïµ÷Î¥¤òÃÖ¤±¤¿¤éÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤½¤¦¤â¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÁê¼ê¤È¤É¤¦ÂÐÖµ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«ー
É®¼Ô¤ÎÍ§¿ÍA»Ò¤«¤é¡¢¶Ã¤¤Î²ò·èË¡¤òÊ¹¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
ÇÏ¼¯¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ë¸È
¤ªÅÚ»º¤¬ìÊ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¸«±Û¤·¤Æ¡¢É×¤ËÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦°ìËç¾å¼ê¤ÎºîÀï¤¬ÂçÀ®¸ù¡ª
¤½¤ì¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢
¡Ö¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢ÁÇÅ¨¤Í¤¨¡×
¡Ö¤³¤ÎÁ°¤Î¤ª²Û»Ò¤â¥»¥ó¥¹¤¢¤Ã¤¿¤·¤Í¡×
¤È¥Õ¥©¥íー¤ò¤·¤¿¸È¤Ç¤¹¤¬¡¢
¡Ö¤¢¤Î¤ª²Û»Ò¤Ï»ä¤¬Áª¤Ó¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¥È¥É¥á¤ò¤µ¤¹¤È¤¹¤Ã¤«¤ê°Õµ¤¾ÃÄÀ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¿Í¤«¤é¤Î¤ªÅÚ»º¤Ë¤Ï¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§¤ß¤é¤¤¤Ì
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§°ìÀ¥¤¢¤¤
¸µºî²È»ÖË¾¤ÎÀì¶È¥é¥¤¥¿ー¡£¾®Àâ¤ò»Ö¤·¤¿ºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿½÷À¤Ø¤Î¼èºà¤È¼¹É®³èÆ°¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¡¢¸½ºß¤Ï½÷À¤Î¿ÍÀ¸·±¤Ë·Ò¤¬¤ëµ»ö¼¹É®¤òÀìÌç¤Ë¤¹¤ë¡£ÆÃ¤Ë½÷Æ±»Î¤ÎÍ§¾ð¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¡¢²Ç¸ÈÌäÂê¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÃæ¿´¤Ëltn¤Ç¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤È¼¹É®¤ò¹Ô¤¦¡£