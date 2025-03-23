23Æü¡¡ÅìµþÅÔ¿´¤Ï²ÆÆü¤«¡¡¶å½£¡Á´ØÅì¤ÏÀ²¤ì¤Æ½é²Æ¤ÎÍÛµ¤¡¡ËÌÎ¦¡ÁËÌ³¤Æ»¤Ï¶õµ¤Îä¤¿¤¤
º£Æü23Æü(Æü)¤âÀ¾ÆüËÜ¤ÈÅìÆüËÜ¤ÏÀ²¤ì¤Æ¡¢Ãë´Ö¤Ï½é²Æ¤Î¤è¤¦¤ÊÃÈ¤«¤µ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²ÆÆü¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤Æ¡¢²ÖÊ´¤¬Â¿¤¯Èô¤Ö¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢ËÌÆüËÜ¤ÏÀ²¤ì´Ö¤¬¤Ç¤Æ¤âµ¤²¹¤Ï¤¢¤Þ¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆüÃæ¤â¶õµ¤¤¬Îä¤¿¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£Æü23Æü(Æü)¡¡¹¤¯À²¤ì¤Æ¡¢²ÖÊ´¤ÏÂçÎÌÈô»¶
º£Æü23Æü(Æü)¤Ï¹¤¯¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÌÆüËÜ¤Ï°ì»þÅª¤Ë´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
²Æì¤ä¶å½£¤«¤éÅìËÌ¤ÏÆüº¹¤·¤¬¹ß¤êÃí¤®¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÏÃëÁ°¤Þ¤ÇÀã¤ä¤Õ¤Ö¤¤Î½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸á¸å¤Ï¼¡Âè¤ËÅ·µ¤¤¬²óÉü¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
²Æì¤Ï²º¤ä¤«¤ËÀ²¤ì¤Æ¡¢²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶å½£¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¡¢»Í¹ñ¡¢¶áµ¦¡¢Åì³¤¡¢´ØÅì¤Ï¡¢°ìÆü¤òÄÌ¤·¤ÆÀ²¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£´ØÅìËÌÉô¤Î»³±è¤¤¤Ç¤Ï¡¢Â¿¾¯±À¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Å·µ¤¤ÎÊø¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËÌÎ¦¤âÀ²¤ì´Ö¤Î½Ð¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ï¿·³ã¸©¤Î°ìÉô¤Ç¡¢±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅìËÌ¤ÏÄ«¤Î¤¦¤Á¤Ï±«¤äÀã¤Î¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤¿½ê¤â¡¢¼¡Âè¤ËÀ²¤ì´Ö¤¬¤Ç¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌ³¤Æ»¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÃëÁ°¤Þ¤Ç½ê¡¹¤ÇÀã¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¸á¸å¤ÏÀ²¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢É÷¤¬¶¯¤á¤Ë¿á¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£Ìë¡Á25Æü(²Ð)¤Ï²«º½ÈôÍè
²ÖÊ´¤ÏÂçÎÌ¤ËÈô»¶¤·¡¢º£Æü23Æü(Æü)¤ÎÌë¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë²«º½¤¬ÈôÍè¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤ÏºÇÅ¬¤ÊÍÛµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²«º½¤Ç¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤¬°²½¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ÖÊ´¾É¤ÎÊý¤ä¸ÆµÛ´ï¤ä½Û´Ä´ï¤Ë¼À´µ¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢ÂÎÄ´¤Ë±þ¤¸¤Æ¿µ½Å¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢²«º½¤Ï25Æü(²Ð)º¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¶å½£¤«¤éÅìËÌ¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤ËÈôÍè¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
º£Æü23Æü(Æü)¡¡¶å½£¡Á´ØÅì¤Ï²ÆÆüÃÏÅÀ¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë
Æüº¹¤·¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÆÏ¤¯¡¢²Æì¤ä¶å½£¤«¤é´ØÅì¤ÏºòÆü(22Æü)¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Þ¤Çµ¤²¹¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢ÆáÇÆ¤Ï22¡î¤Ç¡¢¤³¤Î»þ´ü¤é¤·¤¤ÍÛµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶å½£¤«¤é´ØÅì¤Ï20¡î°Ê¾å¤Ç¡¢Ê¡²¬25¡î¡¢¹âÃÎ26¡î¤È²ÆÆü¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åìµþ¤â25¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¡¢º£Ç¯½é¤á¤Æ¤Î²ÆÆü¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÆüÃæ¤ÏÇöÃå¤Ç²á¤´¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìë¤Ï¤Þ¤À±©¿¥¤ë¤â¤Î¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÆü¤Î´¨ÃÈº¹¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢ÉþÁõ¤Ç¾å¼ê¤ËÄ´Àá¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÌÎ¦¤ÈÅìËÌÆîÉô¤Ï13¡î¤«¤é16¡î¤¯¤é¤¤¡¢ÅìËÌËÌÉô¤ÈËÌ³¤Æ»¤Ï10¡î¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÆüËÜ¤Ï°ì»þÅª¤Ê´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ºòÆü(22Æü)¤è¤êµ¤²¹¤¬Äã¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´¨¤µ¤¬¾¯¤·Ìá¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤ªµ¤¤òÉÕ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³°½Ð»þ¤Î²ÖÊ´ÂÐºö
²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤ò´ËÏÂ¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢²ÖÊ´¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¤ä¥á¥¬¥Í¤ò¤Ä¤±¡¢°áÎà¤â¹©É×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ ¥á¥¬¥Í
¥á¥¬¥Í¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÈæ¤Ù¤Æ´ã¤ËÆþ¤ë²ÖÊ´ÎÌ¤Ï¤ª¤è¤½40%¸º¾¯¤·¡¢ËÉ¸æ¥«¥Ð¡¼¤Î¤Ä¤¤¤¿²ÖÊ´¾ÉÍÑ¤Î¥á¥¬¥Í¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½65%¤â¸º¾¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼Â¸³·ë²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ¥Þ¥¹¥¯
´¶À÷¾ÉÍ½ËÉ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÖÊ´¤òµÛ¤¤¤³¤àÎÌ¤â¤ª¤è¤½3Ê¬¤Î1¤«¤é6Ê¬¤Î1¤Ë¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¤Ï´é¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ÎÆâÂ¦¤Ë¥¬¡¼¥¼¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È(¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Þ¥¹¥¯)¤Ç¤µ¤é¤ËÉ¡¤ËÆþ¤ë²ÖÊ´¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£ °áÎà¤Î¹©É×
°ìÈÌÅª¤Ë¥¦¡¼¥ëÀ½¤Î°áÎà¤Ê¤É¤ÏÌÚÌÊ¤ä²½Á¡¤ËÈæ¤Ù¤Æ²ÖÊ´¤¬ÉÕÃå¤·¤ä¤¹¤¯¡¢²ÖÊ´¤ò²°Æâ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¦¡¼¥ë¤Î²ÖÊ´¤Î¤Ä¤¤ä¤¹¤µ¤Ï¡¢ÌÊ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤ª¤è¤½10ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³°½Ð¤ÎºÝ¤Ï³°Â¦¤Ë¥¦¡¼¥ëÁÇºà¤Î°áÉþ¤òÃå¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤Æ¡¢É½ÌÌ¤¬¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤·¤¿ÁÇºà¤Î¾åÃå¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£