¥ê¥Ù¥ê¤¬¥¥ã¥ê¥¢½ªÈ×¤ËÂÀÚÃÇ¤Î´íµ¡¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇòŽ¢ËÜÅö¤ËÉÝ¤«¤Ã¤¿Ž£
¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥ê¥Ù¥ê»á(41)¤¬²áµî¤ËÂ¤òÀÚÃÇ¤¹¤ë´íµ¡¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ø¥ì¥¥Ã¥×¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÅú¤¨¤¿¡£
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Ç¥¦¥¤¥ó¥¬¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥ê¥Ù¥ê»á¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï¥±¥¬¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢ºÇ¸å¤Î¥¯¥é¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥ì¥ë¥Ë¥¿¡¼¥Ê»þÂå¡¢´¶À÷¾É¤Ë¤è¤êÂ¤òÀÚÃÇ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ž¢¥Ò¥¶¤ÎÄË¤ß¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¥×¥ì¡¼¥È¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¤¿¡£¼ê½Ñ¤Ï¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìó5¥«·î¸å¤Ë¤Ò¤É¤¤´¶À÷¾É¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¡¼¥È¤Ï¼è¤ê½ü¤«¤ì¤¿¤¬¡¢´¶À÷¾É¤¬»ä¤ò¿ª¤ó¤À¡£Â¤Ë·ê¤¬¶õ¤¯¤Û¤É¤Ò¤É¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£²«¿§¥Ö¥É¥¦µå¶Ý¤Ë´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤ÎÉÂ±¡¤Ç¶ÛµÞ¼£ÎÅ¼¼¤Ë12Æü´Ö¡¢Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜÅö¤ËÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£Â¤òÀÚÃÇ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿Ž£
ÂÀÚÃÇ¤òÌÈ¤ì¤¿¥ê¥Ù¥ê»á¤Ï2022Ç¯10·î¡¢¥µ¥ì¥ë¥Ë¥¿¡¼¥Ê¤È¤Î·ÀÌó¤òÁÐÊý¹ç°Õ¤Î²¼¤Ç²ò½ü¤·¡¢¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Ç¥¦¥¤¥ó¥¬¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥ê¥Ù¥ê»á¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï¥±¥¬¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢ºÇ¸å¤Î¥¯¥é¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥ì¥ë¥Ë¥¿¡¼¥Ê»þÂå¡¢´¶À÷¾É¤Ë¤è¤êÂ¤òÀÚÃÇ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ž¢¥Ò¥¶¤ÎÄË¤ß¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¥×¥ì¡¼¥È¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¤¿¡£¼ê½Ñ¤Ï¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìó5¥«·î¸å¤Ë¤Ò¤É¤¤´¶À÷¾É¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¡¼¥È¤Ï¼è¤ê½ü¤«¤ì¤¿¤¬¡¢´¶À÷¾É¤¬»ä¤ò¿ª¤ó¤À¡£Â¤Ë·ê¤¬¶õ¤¯¤Û¤É¤Ò¤É¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£²«¿§¥Ö¥É¥¦µå¶Ý¤Ë´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤ÎÉÂ±¡¤Ç¶ÛµÞ¼£ÎÅ¼¼¤Ë12Æü´Ö¡¢Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜÅö¤ËÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£Â¤òÀÚÃÇ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿Ž£
ÂÀÚÃÇ¤òÌÈ¤ì¤¿¥ê¥Ù¥ê»á¤Ï2022Ç¯10·î¡¢¥µ¥ì¥ë¥Ë¥¿¡¼¥Ê¤È¤Î·ÀÌó¤òÁÐÊý¹ç°Õ¤Î²¼¤Ç²ò½ü¤·¡¢¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£