¥À¥¤¥½¡¼¤Î¥³¥ì¤¬ÂçÍ¥¾¡¡ª¤«¤µ¤Ð¤ë¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡ÄÂçÍÆÎÌ¤Ê¤Î¤ËÄ¶¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¸ª¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°
²Á³Ê¡§¡ï220¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼
¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ø¸ª¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¡Ù¤¬ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÍ¥½¨¡ª
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡Ø¸ª¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¡Ù¡£
¥À¥¤¥½¡¼¤Ë¤Ï¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¤«¤Ê¤ê»È¤¤¾¡¼ê¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª
¤ªÃÍÃÊ¤Ï220±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£É®¼Ô¤Ï¥Ð¥Ã¥°Çä¤ê¾ì¤ÇÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤Þ¤ì¤¿¾õÂÖ¤À¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤Ã¤¤ê¥¹¥ê¥à♡
¥Ý¡¼¥Á¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Ý¡¼¥Á¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤«¤é¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¡Ä
Âç¤¤á¤Î¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤ËÊÑ¿È¡ª
À¸ÃÏ¤Ï¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«¤È¤·¤¿ÁÇºà¤Ç¤¹¡£
Çö¼ê¤Ç¤¹¤¬¾æÉ×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤Ê¤É¤Ë¥Ð¥ó¥Ð¥ó»È¤¨¤Þ¤¹¡ª
ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤à¤ÈÇö¤¯¤Æ¤Ú¤¿¤ó¤³¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¡¢ÍÆÎÌ¤ÏÂç¤¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡ª
¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Î¥¹¥ê¥à¤Ê¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥×¤¬5È¢¤¯¤é¤¤¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¯Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¥Ê¥¹¥«¥ó¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¤¹©É×¤¬ËþºÜ¡ý
³°Â¦¤Ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤¯»È¤¦¤â¤Î¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤Î¤ËÊØÍø¡ª
500mL¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤â¤¹¤Ã¤Ý¤êÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
»ý¤Á¼ê¤ÏÉý¤¬¹¤á¤Ç¡¢ÁÇºà¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ÆÍê¤ê¤¬¤¤¥¢¥ê¡ª
¥Ñ¥¤¥Ô¥ó¥°¤â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾æÉ×¤ÇÄ¹¤¯°¦ÍÑ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ê¥¹¥«¥ó¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
¥Ð¥Ã¥°¤ÎD¥«¥ó¤Ê¤É¤Ë¼è¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥°Æâ¤ò°µÇ÷¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢¥Õ¥Ã¥¯¤Ï¤«¤Ê¤ê¹Å¤¤¤Î¤ÇÃåÃ¦¤ÏËè²óÂçÊÑ¡Ä¡£
¤Ê¤¼¤«¥Ê¥¹¥«¥ó¤Ë¥À¥Ö¥ë¥¨¥ó¥É¤Î¥Õ¥Ã¥¯¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤ò»È¤Ã¤ÆÃåÃ¦¤¹¤ë¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤·¤¿¡ý
º£²ó¤Ï¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ø¸ª¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤éÂçÍÆÎÌ¤Ç¾æÉ×¤Ç¤â¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤À»þ¤Ë¤«¤µ¤Ð¤ë¤È»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢¤³¤Á¤é¤Ï»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤«¤Ê¤ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡ª
»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤Æ¤ª¼êº¢¤Ê¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤ò¤ªÃµ¤·¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2025Ç¯3·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£