¸µ¥ß¥¹¥½¥Õ¥£¥¢½àGP¤ÎTBS¥¢¥Ê26ºÐ¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥É¥ì¥¹»ÑÈäÏª¤Ë¡Ö¸«¹û¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë°Ê¾å¤Î°ïºà¡×
¡¡TBS¤Îº´¡¹ÌÚÉñ²»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê26¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¢¥ª¤Î¥Ï¥³¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ°¦°î¤ì¤ë¥È¡¼¥¯¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡¼¡ª¤¢¤È3»þ´Ö¤Ï¸ì¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¾Ð¡×¤È¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥¢¥Ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖAnimeJapan¡¡2025¡×¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥ª¤Î¥Ï¥³¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö¥¢¥ª¤Î¥Ï¥³¡×¡ÖAJ¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤¬ÀÄ¿§¤Î¤ªÍÎÉþ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç»ä¤ÏÇò¤Î¤ªÍÎÉþ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£L'AUBE BLANC¡¡¥í¡¼¥Ö¡¡¥Ö¥é¥ó¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÄ¶²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ªÍÎÉþ¤Ç¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¡×¡ÖºÇ¹â¤À¡×¡Ö¸«¹û¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë°Ê¾å¤Î°ïºà¡×¡Ö²ÄÎù¤ÇÀ¶Á¿¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¡¢²£ÉÍ»Ô½Ð¿È¡¢¾åÃÒÂçºß³Ø»þ¤Ë¤Ï¡Ö¥ß¥¹¥½¥Õ¥£¥¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2018¡×¡Ê¸½¥½¥Õ¥£¥¢¥ó¥º¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ë¤Ç½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£2021Ç¯4·î¤ËTBS¤ËÆþ¼Ò¡£
¡¡Æ±´ü¤Ï¾®Âô¸÷°ª¥¢¥Ê¤È¹âÌø¸÷´õ¥¢¥Ê¡£¸½ºß¤Ï¡ÖTHE¡¡TIME'¡×¡Ê·î¡Á¿åÍË¡Ë¡¢¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×¡Ê¶âÍË¡Ë¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£ÆÃµ»¤Ï¿å±Ë¡¢¥Õ¥é¥Õ¡¼¥×¡£