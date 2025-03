Apple Storeの「桜スヌーピー」コレクションがお目見え!

Apple Storeで、人気コミック「PEANUTS(ピーナッツ)」75周年と桜の季節を祝うコラボキャンペーンが始まった。■「桜スヌーピー」のアイテムラインナップ日本の春の象徴である桜とスヌーピーが夢のコラボレーション!国内の全Apple Storeとオンラインストアでは、iPhoneケースやAirPodsケース、バッテリー、ショルダーバッグ、水筒など、桜をモチーフにした限定コレクションが展開されている。

■愛らしいデザインのiPhone用ケースコレクションの中心となる、iPhone 16シリーズ対応の「Tech21 FlexQuartz for iPhone 16 Pro スヌーピーチェリーブロッサム」(8800円)は、のんびりくつろぐスヌーピーが描かれたデザイン。白地に淡いピンクの配色が春の訪れを感じさせてくれる。MagSafe対応なので、充電やアクセサリーの取り付けも簡単。■AirPodsケース&カバーも春コーデにAirPods Proユーザーには「Tech21 EvoArt Snoopy Case for AirPods Pro 2 チェリーブロッサム」(5400円)がおすすめ。スヌーピーの愛らしいアートワークのケースで、大事なAirPods Proを衝撃から守ってくれる。リストストラップ付きなので、うっかり落としてしまう心配も無用!さらに、AirPods Max用のカバー「Tech21 EvoArt Snoopy Case for AirPods Max チェリーブロッサム」(6800円)も登場。桜を持つスヌーピーがあしらわれた和テイストのデザインで、音楽を聴く時にさりげなく個性をアピールできる。■使いやすさ抜群のPopSockets「PopSockets Magsafe Grip for iPhone スヌーピーチェリーブロッサムピンク」(5800円)は、磁力でiPhoneに簡単に装着でき、他のPopSocketsアクセサリーとも付け替えが可能なMagSafe対応グリップ。スヌーピーやチャーリー・ブラウンなど3種類から、好みに合わせて選んでみて。■持ち運びに便利なモバイルバッテリーも「Nimble CHAMP 10k Portable Charger スヌーピーチェリーブロッサムホワイト」(9800円)は、トランプカードより小さいコンパクトサイズながら、1万ミリ・アンペア・アワーの大容量バッテリーを搭載。2台のデバイスを同時充電できる優れもの。ストラップループ付きなので、バッグに取り付けて持ち運べるのもうれしい。ブルーとホワイトの2色展開で、どちらも桜とスヌーピーの春らしいデザイン。■多機能なお財布型スマホスタンド財布とスマホスタンドの機能を兼ね備えた「Satechi Magnetic Wallet Stand スヌーピーチェリーブロッサム」(7800円)。MagSafe対応で、カードを4枚まで収納可能。NFCカードにも対応しているので、交通系ICカードの収納にも便利。■春のおでかけが楽しくなるバッグ&オーガナイザー桜の季節のおでかけにぴったりなバッグもラインナップ!「Herschel Heritage Shoulder Bag スヌーピーチェリーブロッサムピンク」(1万1800円)は、クラシックなバックパックスタイルと大きめクロスボディバッグの機能性を兼ね備えたデザイン。ピンクとブラックの2色展開で、どちらもスヌーピーと桜の花びらの総柄が目を引く。コンパクトに持ち歩きたい人には「Herschel Settlement Hip Pack スヌーピーチェリーブロッサムピンク」(8800円)がおすすめ。ウエストポーチとしても、ショルダーバッグとしても使える2WAY仕様で、必要最小限の荷物で身軽におでかけしたい時に活躍する。デジタル機器のアクセサリーを整理するのに便利な「Herschel Burrard Organizer Tech スヌーピーチェリーブロッサムブラック」(9800円)。フラットに開くデザインで出し入れもスムーズ。ジッパー式の収納スリーブ付きで、ケーブルや充電器をしっかり固定して持ち運べる。■水分補給もスヌーピーと一緒に!スマホホルダー機能付き水筒「Ringo MagSafe Water Bottle with Sports Lid スヌーピースペシャルチェリーブロッサムエディション」(9800円)は、MagSafe対応のスマートフォンホルダー機能を備えた真空断熱水筒。MagSafeリングにiPhoneを装着すれば、安定したスマホスタンドに早変わり。710ミリリットルの大容量で、一日中の水分補給にぴったり。和テイストあふれるスペシャルデザインにも注目!■Apple TV+でスヌーピーの世界をさらに楽しもう一部のApple Storeでは、ビデオウォールでスヌーピー関連コンテンツを上映中。スヌーピーの魅力が存分に味わえる空間で、お気に入りのアイテムを探すことができる。また、Apple Storeで実施される「Today at Apple」の「はじめよう: Apple Watch」セッションに参加すると、スヌーピーのApple Watchフェイスをカスタマイズする方法も学べるので、スヌーピーファンはお見逃しなく。さらにApple TV+では、「スヌーピーのショータイム!」「スヌーピーのハッピーキャンプ」など、スヌーピーを主役にした様々なオリジナルシリーズを配信中。グッズと一緒にコンテンツも楽しめば、スヌーピー三昧の楽しい春を過ごせること間違いなし。この春、Apple Storeの「桜スヌーピー」コレクションで、あなたの毎日をもっと楽しく、もっとカラフルに彩ってみてはいかが?※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。(C)2025 Peanuts Worldwide LLC