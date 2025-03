菅井友香(撮影・村上順一)

活動のモチベーションに繋がる音楽を聞く連載「私のモチベ曲」。今回は、実写映画『女神降臨』で主人公の同級生・川島愛美役を務める菅井友香。菅井といえば、櫻坂46の初代キャプテンで、卒業後は俳優業を中心に活躍。テレビ東京系ドラマ『チェイサーゲームW』シリーズでは、社会で働く女性たちの葛藤や絆を描く愛憎劇を、ダブル主演としてその世界を生き抜き反響を呼んだ。『女神降臨 Before 高校デビュー編』(3月20日公開)、『女神降臨 After プロポーズ編』(5月1日公開)の二部作となる本作ではどのような姿を見せるのか期待が高まるばかりだ。そんな菅井のモチベ曲は、米ロックバンドPanic! at the Discoの「High Hopes」。2018年にリリースされたアルバム『Pray for the Wicked』の収録曲で2作目シングルともなった曲だ。 ーーモチベ曲は?

テンションを上げたい時とかによく聴いていたのは、Panic! at the Discoさんの「High Hopes」という楽曲です。目標に向かってどんどん高みを目指していく方の曲で、私も目標に向かって頑張りたい時や気合を入れたい時とかに聴いて、前向きな気持ちになって臨めています。 ーーこの曲に出会ったきっかけは?

当時、姉がよく洋楽を聴いていて、そのプレイリストに入っていたのがこの曲でした。最初に聴いていい曲だなって思ってミュージックビデオ(MV)を観て、ビルを登っていく描写がすごく印象的で、MVも含めて心に残りました。 ーーオーストラリアに語学留学を

1カ月だけ語学留学しました。1カ月じゃ足りないな、もっといたかったなという思いはありますが、英語を使う環境に慣れたというか、臆することなく英語を使うことができるようになったので、良かったなと思います。 ーー洋楽も歌詞に惹かれる?

分かるフレーズを聴いてもっと知りたいと思うと歌詞は調べたり読んで、そこで更に好きになったり、こんな意味があったんだという発見もあります。なので楽曲は歌詞をちゃんと聴くことが好きです。 ーー自動車免許も取得された

4カ月くらい前に取れましたが、まだペーパードライバーなんです。ちょっと怖くてまだ道路に出られてないんですけど、今年中に…っていうかまだ今年は長いですけど、早めに一般道デビューできるように頑張りたいです。 ーードライブで聴きたい曲は?

やっぱりテンションが上がる曲がいいですね。洋楽も好きなので聴きたいですし。昔から車では父がよく山下達郎さんとかの曲を流していました。なので、山下達郎さんの曲とかを流しながら思い出に懐かしく浸り、今度は自分が運転するっていうのも素敵だなと思います。 ーー菅井さんにとって音楽とは?

頑張りたい時に気合を入れてくれたり、すごく悲しいことがあった時とかも、その心境に合った曲が必ずあって寄り添ってくれたり、人生を共に歩んでくれるお守りのような存在です。