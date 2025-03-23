Åì³¤Âç»¥ËÚ¡¦±óÆ£´ÆÆÄ¤ËÊ¹¤¯¡ÖËÌ³¤Æ»¤¬¶¯¹ë¹»¤ÎÁð´¢¤ê¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ú2025Ç¯½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä ´ÆÆÄÆÍ·â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
±óÆ£°¦µÁ´ÆÆÄ¡ÊÅì³¤Âç»¥ËÚ¡¿40ºÐ¡Ë
¡¡¶áÇ¯¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÃæ³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î¸©³°Î®½Ð¤¬»ß¤Þ¤Ê¤¤¡£Âç²ñÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦·òÂç¹âºê¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Ç¥×¥íÃíÌÜ¤ÎÀÐ³À¸µµ¤¡Ê3Ç¯¡Ë¤ä¡¢½éÀï¤ÎÌÀÆÁµÁ½Î¡Ê¹âÃÎ¡ËÀï¤Ç10²ó1¼ºÅÀ´°Åê¾¡Íø¤Î²¼½Å¸¿µ¡Ê3Ç¯¡Ë¤éËÌ³¤Æ»½Ð¿È¼Ô¤¬4¿Í¡£2Ç¯Á°¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤òÀ©¤·¤¿»³Íü³Ø±¡¤Ï³°Ìî¼ê2¿Í¤¬ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡£ºò²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤òÀ©¤·¤¿µþÅÔ¹ñºÝ¤Ë¤ÏËÌ³¤Æ»½Ð¿È¼Ô¤¬3¿Í¤¤¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤ò¡¢23Æü¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÅì³¤Âç»¥ËÚ¤Î±óÆ£´ÆÆÄ¤Ï¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Åì³¤Âç¿ûÀ¸¡ÊÅìµþ¡Ë¤äÅì³¤ÂçÁêÌÏ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤Ç¥³¡¼¥Á·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢ºòÇ¯8·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿»Ø´ø´±¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú´ÆÆÄÄ¾·â¡Û±ºÏÂ¼Â¡¦ÄÔÀî´ÆÆÄ¡Ö±º³Ø¤È¤Ï²áµîÄÌ»»2¾¡50ÇÔ¤¯¤é¤¤¡£ºò½©¾¡¤Æ¤¿¤Î¤Ï´ñÀ×¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¡¡
¡¡¡¼¡¼Â¾¸©¤Î¶¯¹ë¹»¤Ç³èÌö¤¹¤ëËÌ³¤Æ»½Ð¿È¼Ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Èà¤é¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤ÏÀã¤¬Â¿¤¯¡¢Åß¤Ï¤Û¤ÜÈ¾Ç¯´Ö¡¢²°³°¤ÇÎý½¬¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ØÅê¼ê¤Î½ÐÍè¤¬¤¤¤¤¾õÂÖ¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡¼¡¼¤Ä¤Þ¤ê¡¢Åß¾ì¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°½Å»ë¤Ç´ðÁÃ¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¡©
¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ËÀìÇ°¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾è¤êÀÚ¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶¡£ËÜ½£¤Ë¤¤¤ë¤ÈÅß¾ì¤Ç¤â²°³°¤ÇÎý½¬¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ»½ÑÎý½¬¤Ë³ä¤¯»þ´Ö¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤½¤¦¤·¤¿´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¸å¤Ï¿©¤ÙÊª¤È¿å¡£¿å¤Ï¤¤ì¤¤¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤·¡¢¿·Á¯¤Ê¿©ºà¤ÎËÉÙ¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢Âç¤¤Ê¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÎ¤¬´è¾æ¤Ê»Ò¤âÂ¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×
¡¡¡¼¡¼¤½¤ó¤ÊÃæ³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤È¸©³°¤Î¶¯¹ë¹»¤ËÌîµåÎ±³Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¸¶°ø¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï¡Ê¿Ê³ØÀè¤Î¡Ë³Æ³Ø¹»¤ËÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£ËÍ¤â¸µ¡¹¡¢ËÜ½£¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î»Ò¤¬Íè¤¿¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é´«Í¶¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¡ÊËÌ³¤Æ»Àª¤Î¸©³°Î®½Ð¤Ï¡Ë¤³¤³ºÇ¶á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ÊÁ°¤Ï²Æì¤«¤é¸©³°¤Ë½Ð¤ë»Ò¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤³¤³¤Ë¤¤ÆËÌ³¤Æ»¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯¾¯»Ò²½¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ê½¾Íè¤ÎÁª¼ê³ÍÆÀ¥ë¡¼¥È¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¤ê¤º¤Ë¡Ë¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¡¼¡¼ËÌ³¤Æ»¤Ï04¡¢05Ç¯¤Î²Æ¤ËÏ¢ÇÆ¤·¤¿¶ðÂçÆÑ¾®ËÒ°Ê³°¡¢¹Ã»Ò±à¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤âÌµ´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£
¡ÖËÍ¤Ï¶ðÂçÆÑ¾®ËÒ¤Ç´ÆÆÄ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹áÅÄÍÀ»Î»Ë¤µ¤ó¡Ê¸½¶ðÂç´ÆÆÄ¡Ë¤ÎËÜ¤âÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢¹Í¤¨Êý¼¡Âè¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÜ¤Ç¤â¡ØÀã¤ÇÎý½¬¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤â¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤¬¶¯¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Î¤³¤È¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤À¤«¤é¹áÅÄ¤µ¤ó¤ÏÀã¤Î¾å¤Ç¥Î¥Ã¥¯¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤Èç¥¤ËÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ËÌ³¤Æ»¤ÏÌîµå¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤âÀã¤ÇÀ©¸Â¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤³¤ÇÀ®Ä¹¤¬ÂÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ò´°Á´¤ËÂÇÇË¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤Áª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡ÊÊ¹¤¼ê¡á°¤ÀîÂç¡¿Æü´©¥²¥ó¥À¥¤¡Ë