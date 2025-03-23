Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿22.7ºÐ¡¢µÙÆü¤ÏÇ¯2Æü¡Ä¼Çµï¤â´Ñ¤é¤ì¤ÌµÈ¸¶½÷Ïº¤¿¤Á¤ÎÈá»´¤¹¤®¤ë°ìÆü¤È°ìÀ¸
½÷Ïº¤¿¤Á¤¬ÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤¿ÍýÍ³
¡¡¾ôÎÜÍþ¤ÎÂÀÉ×¤Ç¡ÖÇÏÌÌÂÀÉ×¡×¤Î°ÛÌ¾¤¬¤¢¤ëÉÙËÜË»ÖÂÀÉ×¡ã¸áÇ·½õ¡ä¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤Î¸ì¤ê¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿µÈ¸¶¤Î½÷Ïº¤ä¿¶Âµ¿·Â¤¡Ê½÷Ïº¸«½¬¤¤¡Ë¡¢ÆÅ¡Ê½÷Ïº¸«½¬¤¤¤Î»Ò¶¡¡Ë¤¿¤Á¤Ï¡¢´¶Æ°¤Î¤¢¤Þ¤êÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤ÎÂè11²ó¡ÖÉÙËÜ¡¢¿ÎµÁ¤ÎÇÏÌÌ¡×¡Ê3·î16ÆüÊüÁ÷¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¤â¤Ã¤È¤âÈþ¤·¤¤²Ö³¡Æ»Ãæ¤Ç¤Ï¡Ä¾®¼ÇÉ÷²Ö¤¬±é¤¸¤¿¼ÂºÝ¤Î¥·¡¼¥ó
¡¡µÈ¸¶¤òÀ¹¤êÎ©¤Æ¤ë¤¿¤á¤ÎÌ¯°Æ¤È¤·¤Æ¡¢µ¸Ï°¤¹¤Ê¤ï¤Á½÷Ïº²°¤Ç¤¢¤ëÂç¹õ²°¤Î½÷¾¤ê¤Ä¡Ê°ÂÃ£Í´¼Â¡Ë¤Ï¡¢Â¨¶½¤Ç¼Çµï¤Ê¤É¤ò¤¹¤ëµÈ¸¶¤Îº×¤ê¡Ö²ä¡×¤ÎÌÜ¶Ì¤Ë¡¢¿Íµ¤¤Î¸áÇ·½õ¤ò¾·¤¯¤Î¤¬¤¤¤¤¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤«¤Ä¤ÆµÈ¸¶¤Ç¤Ò¤É¤¤ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¸áÇ·½õ¤Ï¡¢¡ÖµÈ¸¶¤Ï¹¥¤«¤Í¤¨¤ó¤À¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÄÕ½Å¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤Ï¡¢¸áÇ·½õ¤È¤½¤ÎÁêËÀ¤Î²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Ç¤¢¤ë»ÔÀîÌçÇ·½õ¡ÊßÀÈø¥Î¥ê¥¿¥«¡Ë¤ò¡¢µ¶¤Î¼ê»æ¤ò»È¤Ã¤ÆÎÁÍýÃã²°¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤«¤Ä¤ÆµÈ¸¶¤Îµ¸Ï°¤¬¤³¤Î2¿Í¤ËÆ¯¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÈóÎé¤òÏÍ¤Ó¡¢ÂçÌç¤Î³°¤Þ¤Ç¤ï¤¶¤ï¤¶Ï¢¤ì¤Æ¤¤¿¿ô¿Í¤Î½÷Ïº¤ä¿¶Âµ¿·Â¤¡¢ÆÅ¤¿¤Á¤Ç¤â¤Æ¤Ê¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢±ã¤¿¤±¤Ê¤ï¤ÇÄÕ½Å¤¬¡ÖÂÀÉ×¡¢¤ª´ê¤¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢½÷Ïº¤¿¤Á¤ËÉÙËÜ¤ò¤ªÄ°¤«¤»¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤«¡×¡£¤³¤¦¤·¤Æ¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿ÉÙËÜÀá¤Ë¡¢½÷Ïº¤¿¤Á¤Ï´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤ÆÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£
1Ç¯¤Ë2Æü¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿µÙÆü
¡¡¶Ã¤¤¤¿ÌçÇ·½õ¤¬¡Ö¤³¤ó¤ÊºÂ¶½¤Ç¡©¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÄÕ½Å¤¬ÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡Ö´·¤ì¤Æ¤Í¤¨¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µÈ¸¶¤Î½÷Ïº¤Ï¼Çµï¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤±¤Í¤¨¤â¤ó¤Ç¡£ºÂÉß·Ý¤Ç¼Çµï¤ä¾ôÎÜÍþ¤Ë¿Æ¤·¤à¤â¤ó¤Î¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤è¤ê³Ç¤Ç°é¤Á¡¢¤Þ¤³¤È¤Î¼Çµï¤ò´Ñ¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¼Ô¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£¤³¤Î¹¾¸Í¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÅÙ¤â¼Çµï¤ò´Ñ¤º¡¢¤³¤ÎÀ¤¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¼Ô¤â¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¤³¤¦Íê¤ó¤À¡£¡ÖµÈ¸¶¤Ë¤ÏÂÀÉ×¤Î¤ªÀ¼¤òÄ°¤¤¿¤¤½÷Ïº¤¬Àé¤âÆóÀé¤â¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£µß¤ï¤ì¤ë½÷¤¬¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«½÷Ïº¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º×¤ê¤Ç¤½¤ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤Æ¤Ï¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡×¡£ÄÕ½Å¤ÎÏÃ¤Ï¸áÇ·½õ¤Î¿´¤Ë¤â¶Á¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ä¤í¤¦¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡£¤³¤ó¤ÊÎÞ¸«¤»¤é¤ì¤Æ¡¢ÃÇ¤ì¤ëÃË¤¬¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÄÕ½Å¤ÎÏÃ¤ÏÆ±»þ¤Ë¡¢µÈ¸¶¤Î½÷Ïº¤¿¤Á¤Îµ¤¤ÎÆÇ¤Ê¿È¤Î¾å¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢½÷Ïº¤Ï¤è¤Û¤É¤Î¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤®¤ê¡¢ÂçÌç¤Î³°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Î¤Ã¤Ô¤¤Ê¤é¤Ì»öÂÖ¤Ç¤â¡¢¿½ÀÁ¤·¤Æ¡ÖÀÚ¼ê¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÄÌ¹Ô¾Ú¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ïµ¸Ï°¤Î¸¯¼ê¡Ê½÷Ïº¤ò´ÆÆÄ¤¹¤ë½÷À¡Ë¤ä¼ã¤¤½°¡Êµ¸Ï°¤Ê¤É¤ÇÆ¯¤¯ÃË¡Ë¤ËÉÕ¤Åº¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢²¾¤Ë³°¤Ë½Ð¤ë¼«Í³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼Çµï¤ò´Ñ¤ëÍ¾Íµ¤Ê¤ÉÅþÄì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£½÷Ïº¤Ë¤¢¤¿¤¨¤é¤ì¤¿µÙÆü¤Ï¡¢1Ç¯¤Î¤¦¤ÁÀµ·î¡Ê1·î1Æü¡Ë¤ÈËß¡Ê7·î12Æü¡Ë¤Î2Æü¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ËÂÎ¤¬¤â¤¿¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç½÷Ïº¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤ÎÍÈÂå¤ò»ÙÊ§¤¦¡Ö¿ÈÍÈ¤ê¡×¤Ê¤É¤ò¤·¤ÆµÙ¤à¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤òÂ³¤±¤ì¤Ðµ¸Ï°¤Ø¤Î¼Ú¶â¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢Ç¯µ¨¤¬ÌóÂ«¤Î¡Ö10Ç¯¡¢27ºÐ¤Þ¤Ç¡×¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤À¤Ã¤¿¡£
¼ò±ã¤È¹Ô°ÙÄÒ¤±¤ÎÉÔ·ò¹¯¤ÊÆü¾ï
¡¡¤Þ¤¿¡¢1Æü¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âµ¤¤òÈ´¤±¤ë»þ´Ö¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÌÀ¤±Êý¤ËµÒ¤¬µ¢¤ë¤È¡¢ÆóÅÙ¿²¤Î¾²¤Ë½¢¤¤¤¿½÷Ïº¤Ï¡¢¤À¤¤¤¿¤¤»Í¥Ä¡Ê¸áÁ°10»þ¤´¤í¡Ë¤Ëµ¯¤¡¢¤½¤³¤«¤éÃë¸«À¤¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¶å¥Ä¡ÊÀµ¸á¤´¤í¡Ë¤Þ¤Ç¤Ï¼«Í³»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¼·¥Ä¡Ê¸á¸å4»þ¤´¤í¡Ë¤Þ¤Ç¤¬Ãë¸«À¤¤Ç¡¢½ª¤ï¤ë¤ÈÃÙ¤¤Í¼¿©¤ò¤È¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤éÊë¤ìÏ»¥Ä¡ÊÆüË×¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤¿¼«Í³»þ´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢»ö¼Â¾å¡¢Ìë¸«À¤¤Î»ÙÅÙ¤Ç¼ê°ìÇÕ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÌë¸«À¤¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡£²¾¤ËÄ¥¸«À¤¤ËÊÂ¤ó¤ÇµÒ¤¬¤Ä¤±¤Ð¡¢µ¸Ï°¤Î2³¬¤ÎºÂÉß¤ÇµÒ¤ÈÂÐÌÌ¡£¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤¿Ä¥¸«À¤¤ËÊÂ¤ó¤Ç¡¢¤Û¤«¤ÎµÒ¤Î»ØÌ¾¤â¼õ¤±¤ë¡£¤½¤ì¤«¤é2³¬¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎµÒ¤ÎÁê¼ê¤ò¤¹¤ë¡£
¡¡Ìë¶å¥Ä¡Ê¸áÁ°0»þ¤´¤í¡Ë¤Ë¡ÖÃæ°ú¤±¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½÷Ïº²°¤ÎÉ½¸Í¤¬ÊÄ¤á¤é¤ì¡¢ÌëÈ¬¥Ä¡Ê¸áÁ°2»þ¤´¤í¡Ë¤Ë¤Ï¡ÖÂç°ú¤±¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µÈ¸¶¤Î±Ä¶È¤Ï½ªÎ»¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç±ã²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿½÷Ïº¤Ï¡¢¤½¤³¤«¤é¤ÏÄ«¤Þ¤Ç¾²Æþ¤ê¸å¤Î¡ÖÀÜÂÔ¡×¤ò±ä¡¹¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡Í×¤¹¤ë¤Ë½÷Ïº¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥È¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¡¢¼ò±ã¤È¹Ô°Ù¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿Æü¡¹¤òÇ¯¤¬¤éÇ¯ÃæÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼Çµï¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢¤Ê¤ó¤È¤âÉÔ·ò¹¯¤ÊÀ¸³è¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
½÷Ïº¤¬Ç¯Ãæ¹Ô»ö¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿ÍýÍ³
¡¡¤Þ¤¿¡¢½÷Ïº¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤«¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¡ÖÌæÆü¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏµÈ¸¶¤ÇÂç»ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ç¯Ãæ¹Ô»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÆü¤Ç¤¢¤ë¡£ÂçÌç¤«¤é½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿½÷Ïº¤âÇ¯Ãæ¹Ô»ö¤Ï³Ú¤·¤á¤¿¡¢¤ÈÁá¹çÅÀ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡ÍÌ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢ºù¤ÎÌÚ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤ÆÃç¤ÎÄ®¤Ë¿¢¤¨¤¿¡Ö²Ö¸«¡×¡¢¼ã¤¯¤·¤Æ»à¤ó¤À¶ÌµÆ¤È¤¤¤¦½÷Ïº¡ÊÂÀÉ×¡Ë¤ÎÎî¤òÄ¤¤Ã¤¿¤Î¤¬µ¯¸»¤ÇËß¤ËÅôäÆ¤ò¾þ¤ë¡Ö¶ÌµÆÅôäÆ¡×¡¢¼Çµï¤äÍÙ¤ê¤Ê¤É¤ÎÂ¨¶½·à¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÎý¤êÊâ¤¯¡Ö²ä¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÌæÆü¤Ï¡¢µÈ¸¶¤Ç¤ÏµÒ¤Î½ÐÈñ¤¬¤«¤µ¤àÆü¤À¤Ã¤¿¡£ÍÈÂå¤¬ÉáÃÊ¤ÎÆóÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âæ¤ÎÊª¡Ê±ãÀÊ¤ÎÎÁÍý¡Ë¤ä½Ëµ·¤âÆ±ÍÍ¤À¤Ã¤¿¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢µ¸Ï°¤ä°ú¼êÃã²°¤¬ÌÙ¤±¤ë¤¿¤á¤ËÌæÆü¤òÀßÄê¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤¬½÷Ïº¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÉéÃ´¤À¤Ã¤¿¡£ºÅ»ö¤¬¤¢¤ë¤È¡¢½÷Ïº¤Ï¼«Ê¢¤ÇÃåÊª¤ò¿·Ä´¤·¡¢¤ªÉÕ¤¤Î¿·Â¤¤äÆÅ¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç¤½¤í¤¨¡¢µ¸Ï°¤ÎÊô¸ø¿Í¤Ê¤É¤Ë½Ëµ·¤ò¤¢¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÌæÆü¤ËµÒ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¡¢½÷Ïº¤ÏÍÈÂå¤ò¼«Ê¬¤Ç»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á½÷Ïº¤Ï¡¢ÌæÆü¤ËÆëÀ÷¤ßµÒ¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤ÇÉ¬»à¤ËÍ¶¤¤¤«¤±¤¿¡£
¡¡µ¸Ï°¤ÏÌÙ¤±Í¥Àè¤ÇÌæÆü¤òÁý¤ä¤·¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆµÒÂ¤¬±ó¤Î¤¯¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£´²À¯9Ç¯¡Ê1797¡Ë¤Ë¤ÏËëÉÜ¤«¤é¤ÎÄÌÃ£¤Ç¡¢ÌæÆü¤¬Ç¯´Ö18Æü¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï80Æü°Ê¾å¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
µýÇ¯¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï22.7ºÐ
¡¡¤³¤ì¤Û¤ÉÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¡¢ÉÔ·ò¹¯¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬ÉÔ¼«Á³¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤â¡¢ÀÉÂ¤ÎÍ½ËÉ¶ñ¤â¤Ê¤¤´Ä¶¤ÇÆü¡¹¡¢ÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤ÎÃËÀ¤È¹Ô°Ù¤ò½Å¤Í¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢ÇßÆÇ¤Ê¤ÉÀÉÂ¤Ø¤ÎØí´µÎ¨¤Ï¤¤ï¤á¤Æ¹â¤«¤Ã¤¿¡£Á´°÷¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¤Î½÷Ïº¤¬Øí´µ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇßÆÇ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¿²¹þ¤à¤³¤È¤ò¡ÖÄ»²°¤Ë¤Ä¤¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡£¾É¾õ¤¬¿Ê¤ó¤ÇÈ±¤¬È´¤±¤ë¤Î¤ò¡¢Ä»¤Î±©¤¬µ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ´¤±ÂØ¤ï¤ë¤Î¤Ë¤¿¤È¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÈéÉæ¤Ë¼ð¤ì¤¬À¸¤¸¡¢É¡¤¬Íî¤Á¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¶ì¤Ë¤·¤Æ°æ¸Í¤Ë¿È¤òÅê¤²¤¿¤ê¡¢¿ÏÊª¤Ç¹¢¤òÆÍ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¼«»à¤¹¤ë½÷Ïº¤â¤¤¤¿¤ÈµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÇßÆÇ¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤ÈÀøÉú´ü´Ö¤ËÆþ¤ê¡¢´¶À÷ÎÏ¤ò¤â¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£°å³ØÃÎ¼±¤¬ÉÏ¼å¤À¤Ã¤¿Åö»þ¡¢¤³¤Î¾õÂÖ¤Ï´°¼£¤·¤¿¤â¤Î¤È¿®¤¸¤é¤ì¡¢¤·¤«¤â¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¼£¤ë¤ÈÆóÅÙ¤ÈØí¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤áÇßÆÇ¤ÎÀøÉú´ü´Ö¤Ë¤¢¤ë½÷Ïº¤¿¤Á¤Ï¡¢Éüµ¢¤·¤Æ¤³¤³¤¾¤È¤Ð¤«¤ê¤ËµÒ¤ò¤È¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡½÷Ïº¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿ÉÂµ¤¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤«¤ËÌ©½¸¤·¤¿À¸³è¤¬¸¶°ø¤È»×¤ï¤ì¤ëÏ«³±¡ÊÇÙ·ë³Ë¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£±ÉÍÜÉÔÎÉ¤ä²áÏ«¤ÇÅÝ¤ì¤ë½÷Ïº¤âÂ¿¤¯¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÅÝ¤ì¤ë¤È»à¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀÉÂ¤È¤Û¤«¤ÎÉÂµ¤¤òÊ»È¯¤¹¤ëÎã¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ì¿¤òÍî¤È¤·¤¿½÷Ïº¤¿¤Á¤Ï¡¢¿Æ¤¬¹¾¸Í¤Ë¤¤¤ì¤Ð°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¿Æ¸µ¤¬±ó¹ñ¤Î¾ì¹ç¡¢»à³¼¤ÏÁ¦¤Ë¤Ä¤Ä¤Þ¤ì¡¢¡ÖÅê¤²¹þ¤ß»û¡×¤À¤Ã¤¿»°¥ÎÎØ¤Î¾ô´×»û¡Ê¹ÓÀî¶èÆîÀé½»¡Ë¤ÎÊè·ê¤Ê¤É¤Ë¡¢Ê¸»ú¤É¤ª¤êÅê¤²¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£±ýÇ¯¤ÎÎò»Ë³Ø¼Ô¡¢À¾»³¾¾Ç·½õ¤ÎÃø½ñ¡Ø¤¯¤ë¤ï¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¾ô´×»û¤Î²áµîÄ¢¤Ë¤Ï¡¢°äÂÎ¤¬±¿¤Ð¤ì¤¿½÷Ïº¤ÎµýÇ¯¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï22.7ºÐ¤À¤Ã¤¿¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄÕ½Å¤¬¸ì¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Ï¹¾¸Í¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é°ìÅÙ¤â¼Çµï¤ò´Ñ¤º¡¢¤³¤ÎÀ¤¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¹á¸¶ÅÍ»Ö¡Ê¤«¤Ï¤é¡¦¤È¤·¡Ë
²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡¦Îò»ËÉ¾ÏÀ²È¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ°é³ØÉô¼Ò²ñ²ÊÃÏÍýÎò»ËÀì½¤Â´¶È¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥«¥é¡¼ÈÇ¡¡Åìµþ¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¹¾¸Í¡Ù¡Ø¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÆüËÜ¤Î¾ë¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËÊ¿ËÞ¼Ò¿·½ñ¡Ë¡£²»³Ú¡¢Èþ½Ñ¡¢·úÃÛ¤Ê¤É¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÊ¸²½¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¡¢¥ª¥Ú¥é¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ÎÉ¾ÏÀ³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÏ¢¤¹¤ëÃø½ñ¤Ë¡Ø¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ª¥Ú¥é¤òµ¿¤¨¡ª¡Ù¡Ê¥¢¥ë¥Æ¥¹¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤Ê¤É¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô