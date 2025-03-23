²µ½÷ºÂ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï²óÈòºö¤ò¹Í¤¨¤ë¤Û¤¦¤¬¸ÌÀ¤Ê1Æü¤«¤â¡Ä¡Ä¡Ú3¡¿23ÆüÍËÆü¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡Û
À¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¡¢»ÍÃì¿äÌ¿¤Ê¤É¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë12À±ºÂÀê¤¤¤Ç¡¢ËèÆü¤¢¤Ê¤¿¤Î±¿µ¤¤òÀê¤¤¤Þ¤¹♡
2025Ç¯3·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËºÇ¤â±¿µ¤¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¡©
¾õ¶·¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊµÕ¶¤Ë¤âÆ°¤¸¤Ê¤¤¿´¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÎäÀÅ¤µ¤òÊÝ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²´µíºÂ
»Å»ö¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÏÉ¬¤º½ñÌÌ¤Ë»Ä¤¹¤³¤È¡£´ë²è½ñ¤ä¥á¥â¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤à²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Í½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë°Å¼¨¡£Î®¤µ¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ä¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£·èÃÇÎÏ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡£³ªºÂ
Éâ¤ÄÀ¤ß¤Î·ã¤·¤¤±¿µ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º¬µ¤¶¯¤¯¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤ÇÆ»¤¬³«¤±¤Þ¤¹¡£¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¶¯µ¤¤Î»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤Æ¡£»â»ÒºÂ
Àª¤¤¤Ç¤ÎÅ¾¿¦¤ä°ú¤Ã±Û¤·¤Ï¸å²ù¤Î¤â¤È¡£ÎäÀÅ¤ËÈ½ÃÇ¤ò¡£Îø°¦ÌÌ¤Ç¤ÏËÜÌ¿°Ê³°¤ÎÁê¼ê¤Ë¿´¤¬ÍÉ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¡£²µ½÷ºÂ
¾ã³²¤ä¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ëµ¤¸å¤ì¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀµÌÌÆÍÇË¤è¤ê²óÈòºö¤ò¹Í¤¨¤ë¤Û¤¦¤¬¸ÌÀ¤Ç¤¹¡£½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¡£Å·ÇéºÂ
»Å»ö¤Ø¤Î¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê»ÑÀª¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤½¤¦¡£¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¼Í¼êºÂ¤ÎÃËÀ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¡£ê¸ºÂ
Îø°¦ÌÌ¤Ç¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤º¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¬¤Á¡£¾Ç¤é¤ºÎ®¤ì¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¡£¼Í¼êºÂ
³Ú¤·¤à¤Û¤É±¿µ¤¤¬¥¢¥Ã¥×¡£¼«Ê¬¤òË«¤á¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Î¾Î»¿¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¡£»³ÍÓºÂ
»Å»ö±¿¤¬¹¥Ä´¡£¿·»ö¶È¤ä¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë´Ø¤ï¤ë¤ÈÀ®¸ù¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¡£Á°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤Ç¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£¿åÉÓºÂ
¥»¥ó¥¹¤¬¸÷¤ëÆü¡£µÛ¼ýÎÏ¤¬Áý¤·¡¢¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤«¤éÂ¿¤¯¤Î³Ø¤Ó¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡£µûºÂ
ÆÍÁ³¤ÎÅ¾µï¤ä°ÛÆ°¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê¡£ÊÑ²½¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¤è¤ê¤â¡¢Î®¤ì¤ËÁÇÁá¤¯¾è¤ë°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤ÈÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ø¿Ê¤á¤½¤¦¡£
Àê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï
²¦ ¼ë³¤¡Ê¤ª¤¦ ¤¢¤±¤ß¡ËÀèÀ¸
Öà½÷²È·Ï¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£ÍÌ¾Àê¤¤»Õ¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì½¤¹Ô¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤à¡£À¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¡¢»ÍÃì¿äÌ¿¤Ê¤É¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀê¤¤¤Ç30Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¸Ä¿Í´ÕÄê¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¥á¥Ç¥£¥¢Ï¢ºÜ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥é¥¹¥È¡¿Ä¹Ã«Àî¤ï¤«¤Ê