OMO7°°Àî by À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¡¢¡Öºù¹á¤ë¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤òÄó¶¡¡¡4·î10Æü¤«¤é5·î31Æü¤Þ¤Ç
OMO7°°Àî by À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤Ï¡¢¡Öºù¹á¤ë¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤ò4·î10Æü¤«¤é5·î31Æü¤Þ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ï¡¢ºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ºù¹á¤ë¥Ù¥ê¡¼¥Ì¤ä¡¢¤¤¤Á¤´¤¬´Ý¤´¤È°ì¤Ä¾è¤Ã¤¿¤¤¤Á¤´¤Î¥¿¥ë¥È¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡ÖÀÐÅÏ¹ÈÃãËÜÅ¹¡×¤Îçõ¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥É¥Æ¥£¡¼¤ò´Þ¤à3¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿°°Àî²È¶ñ¤Î¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥µ¥µ¥¹©·Ý¡×¤È½é¤á¤Æ¶¦Æ±³«È¯¤·¡¢ÆÃÄ§Åª¤Ê´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë½À¤é¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³è¤«¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¤òÀ½ºî¤·¡¢²Ú¤ä¤«¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤¿¡£
¾ì½ê¤Ï¡ÖOMO¥«¥Õ¥§¡õ¥Ð¥ë¡×¡£Äó¶¡»þ´Ö¤Ï¸áÁ°11»þ¤«¤é¸á¸å5»þÈ¾¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼¤Ï4»þÈ¾¡£ÎÁ¶â¤Ï4,000±ß¡£1Æü30Ì¾¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£