Âç¹¥¤¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¤ËÊû¤²¤¿³ØÀ¸»þÂå ¢ª 20Ç¯¸å¡¢¸½ÌòÀ¸¤Î¡Ú»×¤ï¤Ì¸ÀÍÕ¡Û¤Ë¡ØÌÜÆ¬¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ù
³§ÍÍ¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ÎÀÄ½Õ¤Ï²¿¤ËÊû¤²¤Þ¤·¤¿¤«¡©
É®¼Ô¤Ï³ØÀ¸»þÂå¡¢¤½¤·¤Æ¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥½¥Õ¥È¥Üー¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»ä¤ÎÀÄ½ÕÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ãæ³Ø¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥È¤ËÇ³¤¨¤¿Æü¡¹
»ä¤ÏÃæ³Ø»þÂå¡¢¥½¥Õ¥ÈÉô¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¹â¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ÇºÇ¶¯¤Î¥Áー¥à¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Çµã¤¯µã¤¯°úÂà¡£
¤½¤·¤Æ¹â¹»¤Ø¿Ê³Ø¤¹¤ë¤â¡¢¿Ê³ØÀè¤¬¸«»ö¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤È¥Ð¥é¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥á¥ó¥Ðー¤Ï¹â¹»¤ØÆþ³Ø¤·¤Æ¤â¥½¥Õ¥È¤òÂ³¤±¤ë»Ò¤¬Â¿¤¯¡¢»ä¤â¤½¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢»ä¤¬Æþ¤ë¹â¹»¤Ë¤Ï¥½¥Õ¥ÈÉô¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¥½¥Õ¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¡¢Äü¤á¤Æ¤¤¤¿¤½¤Î»þ¤Ç¤·¤¿¡£
µ×¤·¤Ö¤ê¡ª ¤Þ¤µ¤«¤ÎºÆ²ñ¤Ë´î¤Ö¤â¡¢¥½¥Õ¥ÈÉô¤Ï¤Ê¤¤
Æþ³Ø¸å¡¢Æ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Î½÷¤Î»Ò¤Ë¸ª¤òÃ¡¤«¤ì¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ª
Èà½÷¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¹»¤Ç¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¥·¥çー¥È¤Î»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤½¤Î»Ò¤È°ì½ï¤Ë¥½¥Õ¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¥µー¥É¤Î»Ò¤âÊÌ¥¯¥é¥¹¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3¿Í¤Ç½¸¤Þ¤êÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥½¥Õ¥ÈÉô¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤É¤¦¤Ë¤«½ÐÍè¤Ê¤¤¤«¤ÈÏÃ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¥á¥ó¥Ðー¤â¤¤¤Ê¤¤¤·¸ÜÌä¤â¤¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¾õÂÖ¤Ç½ÐÍè¤ë»ö¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡Ä¡Ä¡ª
¤³¤ì¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡© ¥Î¥ê¥Î¥ê¤ÇÉô³è¤òºî¤ë»ö¤Ë¡ª
¤Ê¤ó¤ÈÊÌ¤Î¥¯¥é¥¹¤Ë¾¯Ç¯Ìîµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»Ò¤ä¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Ë¥½¥Õ¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»Ò¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
·ë¶É½¸¤Þ¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢»ä¤ò´Þ¤á¤Æ5¿Í¡£
¤½¤¦¤·¤Æ¥Î¥ê¤Ë¾è¤Ã¤¿»äÃ£¤Ï¡¢
¡Ö¥½¥Õ¥ÈÉôºî¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¤¼¡ª¡×
¤½¤Î¤Þ¤ÞÀèÀ¸Ã£¤ËÍê¤ß¹þ¤ß¡¢¤Ê¤ó¤È¥½¥Õ¥ÈÉô¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Â¾¹»¤È¹çÆ±¥Áー¥à¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¡£
¿·Àß¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÉô³è¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉôÈñ¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÌµ¤±¤ì¤Ð¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÎý½¬²Õ½ê¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ª¿È¤Î¶¹¤¤»×¤¤¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âºÆ¤Ó¥½¥Õ¥È¤¬½ÐÍè¤ë¤³¤È¡¢¿·¤·¤¤¥Áー¥à¤Ç¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
º£¤â»Ä¤ëÁÛ¤¤¤Ë¡¢»×¤ï¤ºÌÜÆ¬¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤¿
»äÃ£¤¬2Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢»ä¤Î¸åÇÚ¤ä·Ð¸³¼Ô¤âÂ³¡¹¤È½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢»äÃ£¤Î¹â¹»¤À¤±¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Áー¥à¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÃÏ¶èÍ½Áª¤Ç¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯ÇÔÂà¤·°úÂà¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â´¶È¤«¤é20Ç¯¶á¤¯·Ð¤Ã¤¿º£¤â¡¢¥½¥Õ¥ÈÉô¤Ï·òºß¤Ç¤¹¡£
º£¤Ï»äÃ£¤¬¹Ô¤¤¿¤¯¤Æ¤â¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¹ç½É¤ä¡¢Â¿¤¯¤Î»î¹ç¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Æ»¶ñ¤â¤·¤Ã¤«¤êÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¹¤¯»È¤¨¤ë¤³¤È¤ä¡¢»þÀÞ¥³ー¥Á¤ò¸Æ¤ó¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¡¢OB²ñ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿»þ¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢
¡Ö¥½¥Õ¥ÈÉô¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Î´¶Æ°¤Ï¡¢º£¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤Î»þ¤Î»äÃ£¤ÎÀÄ½Õ¤¬¡¢º£¤â繫¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
OB²ñ¤Ç¤Ï»î¹ç¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½Ìò½÷»Ò¹âÀ¸¤È¥¢¥é¥Õ¥©ー¤ËÊÒÂÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À»äÃ£¤Ç¤Ï¡¢ÂÎÎÏ¤¬Á´¤¯°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÂçÇú¾Ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¥Áー¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå¡¦É®¼Ô¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯3·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§Yuki.K
°û¤ßÊâ¤¤¬¼ñÌ£¤Î¸µ¥¥ã¥Ð¾î¡£¤½¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¿Í´Ö´Ñ»¡ÎÏ¤Ç¥³¥é¥à¤ò¼¹É®Ãæ¡£¤¹¤Ã¤È¿Í¤Î²û¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅ·Á³¿Í¤¿¤é¤·¤¬Éð´ï¡£¤½¤Î¤»¤¤¤«¡¢¿Í¤«¤é½Å¤¤ÏÃ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¡£¥¥ã¥Ð¥¯¥é¶ÐÌ³¸å¤Ï¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬½Ð»º¤òµ¡¤ËÂà¿¦¡£¸½ºß¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ÇÆÀ¤¿¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¼èºà¤ËÀ¸¤«¤·¡¢¼ç¤Ë½÷À¤Î¿ÍÀ¸¤Îµ¡Èù¤òµ»ö¤Ë¤¹¤ë¥Þ¥Þ¥é¥¤¥¿ー¡£