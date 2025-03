22日、リヴァプールレジェンズとチェルシーレジェンズによるチャリティーマッチが開催された。インターナショナルマッチウィーク中にLFC財団のコミュニティ活動を支援するための資金集めで開催した。この試合でピーター・クラウチが2ゴールを挙げ、さらにロボットダンスパフォーマンスで観客を魅了した。『Daily Mail』が伝えている。



途中出場したクラウチは、長身を生かしたヘディングシュートと、技ありループシュートで2ゴールを奪い、アンフィールドを沸かせた。また、現役時代に行っていたゴールパフォーマンスのロボットダンスを披露し、観客を大いに喜ばせた。試合は、2-0でリヴァプールレジェンズが勝利した。





